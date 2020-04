Metti paljastaa yhden tärkeimmistä vaatekappaleistaan – ja näyttää, kuinka se puetaan trendikkäästi nyt

Yksinkertaisella asusteella näyttävä lopputulos!

Minulta usein kysytään vaatekaappini kulmakivistä – mitä vaatekaapista tulisi ainakin löytyä?

Jokainen tietysti määrittelee itse oman vaatekaapin kulmakivet, mutta ainakin minulle yksi tärkeä vaate on tavallinen valkoinen t-paita. Tämä klassinen vaatekappale sopii todella monien asujen lisäksi myös moniin erilaisiin tyyleihin.

Yksi suosikkiasuistani on yksinkertainen valkoisen t-paidan ja farkkujen yhdistelmä, joka ei mene koskaan pois muodista. Valkoinen t-paita on kuin tyhjä kanvas, johon on helppo yhdistää esimerkiksi erilaisia asusteita.

Tänä keväänä tavallinen t-paita saakin muodikkaan nosteen paksuista ketjumaisista kaulakoruista. Näyttävä kaulakoru tekee tavallisesta ja arkisesta asukokonaisuudesta välittömästi astetta puetumman ja tyylikkäämmän.

Tässä suosikkini tyylistä.

19 €, & Other Stories.

25,99 €, Mango.

4,95 €, Zara.

19,99 €, Lindex.

19,99 €, Lindex.

14,99 €, H&M.

