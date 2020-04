Palkittu ihoguru kertoo 5 syytä, miksi rasvainen iho on itse asiassa hyvä: ”Seuraava kauneusihanne”

Rasvainen iho voi joskus ärsyttää, mutta siinä on useita hyviäkin puolia.

Rasvainen iho voi joskus ketuttaa. Naama kiiltää ja näppyjäkin pukkaa. Mutta on herkästi rasvoittuvassa hipiässä paljon hyviäkin puolia!

Jos et usko meitä, usko palkittua ruotsalaista ihotutkija Johanna Gillbrota.

Hän kertoo alkuvuonna suomeksi ilmestyneessä Ymmärrä ihoasi -kirjassaan muun muassa eri ihotyyppien ominaisuuksista ja löytää 15 vuoden kokemuksellaan rasvaisesta ihosta vaikka mitä positiivista.

Ainakin näistä asioista voi Gillbron kirjan perusteella iloita, jos iho on rasvaista sorttia:

1. Rasvainen iho ei ole ongelma. Toisin kuin tupataan ajattelemaan, rasvainen iho ei oikeastaan ole iho-ongelma, kuten vaikkapa ekseema tai akne. Toimituksemme huomauttaa myös, että erottuviin ihohuokosiinkin suhtaudutaan nykyisin kivan myönteisesti: luonnollisuus on kovassa nosteessa, ja iho saa mielellään näyttää iholta.

2. Rasvainen iho ei ole yhtä herkkä kuin kuiva iho. Se tarkoittaa vähemmän ikävää kutinaa ja kirvelyä, eikä tuotteidenkaan kanssa tarvitse olla ihan niin tarkkana.

3. Rasvainen iho tarkoittaa vähemmän ryppyjä. Ihon öljypitoisuus on tutkimusten mukaan yhteydessä vähäisempään ryppymäärään. Ei sillä, että rypyissäkään sinällään olisi mitään pahaa!

4. Rasvainen(kaan) iho ei vaadi väkeviä puhdistustuotteita. Toisin kuin monesti kuvitellaan, ahkera puunaaminen voimakkailla pesuaineilla ei ole rasvaiselle iholle hyväksi. Jos puhdistusaineelle on tarvetta, kannattaa käyttöön valita ennemmin hellävarainen tuote.

5. Rasvainen iho on kaunis. ”On hyvin mahdollista, että siitä (rasvaisesta ihosta) tulee seuraava kauneusihanne!” Gillbro kirjoittaa. Oikeastaan voisi sanoa, että niin on jo. Viime vuosina on nimittäin tavoiteltu kiiltävää ihoa ja esimerkiksi ”voi-iho”, korealaisen ”lasi-ihon” täyteläisemmän ja rasvaisemman näköinen versio, on kerännyt suosiota. Monelta lookin saavuttaminen vaatii huomattavaa vaivannäköä, mutta luonnostaan rasvanassuinen pääsee vähemmällä.

Rasvainen iho ei sittenkään ole yhtään hassumpi juttu, vai mitä?

Lähde: Johanna Gillbro: Ymmärrä ihoasi. Minerva Kustannus, 2020.

