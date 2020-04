Testasimme hiusöljyt: Halpistuote ja kotimainen brändi yllättivät, yksi pullo sai täydet pisteet

Hiusöljyt silottavat ja kosteuttavat latvoja pesun jälkeen ja tarpeen mukaan niiden välillä. Mitkä pullot ovat ostamisen arvoisia?

Hiusöljyjen markkina on täynnä tuotteita, joissa toisissa on nimensä mukaan luonnonöljyjä, toisissa enemmän erilaisia silikoneja ja muita silottavia aineita.

Otimme kokeiluun 11 erilaista hiusöljyä tutuilta ja tuntemattomammilta brändeiltä ja testasimme ne vaalennettuun, keskimittaiseen, suoraan tukkaan. Löysimme muutaman suosikkituotteen, jotka tempaistiin heti käyttöön elvyttämään kampaajaa kaipaavia hiuksia!

Four Reasons Moisture Oil, 17,90 € / 30 ml

Arvosana: 5- / 5

Tämä huumaavalta tuoksuva öljy tulee kätevässä pumppupullossa ja on hyvin juoksevaa. Ensimmäistä kertaa käytettäessä pitää olla tarkkana, ettei öljyä lorahda valtoimenaan. Kotimaisen brändin luonnonkosmetiikkaöljyn teho oli yllätys – koppuraksi poltettu blondattu hius sileni selkeästi. Tarkkana pitää kuitenkin olla, liika lotraaminen saa helposti pään rasvaiseksi! Pieni miinus siitä, että pieni pullo ei pitkään tukkaan kestä kovinkaan pitkään, vaan tuntuu loppuvan melko nopeasti. Silikoniton.

Authentic Beauty Concept Indulging Fluid Oil, / 100 ml

Arvosana: 5- / 5

Miinusta ärsyttävästä pullosta, josta tuotetta kaadetaan kädelle. Pullo on kuitenkin tyylikästä lasia, ja tuotetta tulee ihan hyvin ilman, että lorahtaa valtoimenaan. Tuoksu on tässä tuotteessa varsin tymäkkä, joten ei tuoksuherkille! Tämä tuote ei sisällä hirveän montaa öljyä, mutta toimii erinomaisesti silottaen takkuuntuvan pehkon ilman öljyvaikutelmaa. Silikoniton.

Briogeo Farewell Frizz rosehip, argan & coconut oil blend, 32,95 € / 30 ml

Arvosana: 3 / 5

Tämän tuotteen öljylista on ehkä kaikkein pisin. Tuote on muiden tapaan hyvin juoksevaa ja siinä on kevyt kukkaistuoksu. Teho ei ole ihan testin parhaimmistoa, mutta menettelee. Juoksevalla tuotteella vaarana on helposti rasvainen vaikutelma. Silikoniton.

Budgie Twinflower Oil, 14,90 € / 50 ml

Arvosana: 3 / 5

Tuote on liki veden kaltaista, eli todella kevyttä ja juoksevaa. Harmittavasti tässä pullossa on pipettisysteemi, joten tuotetta lorahtelee helposti minne sattuu. Valitettavasti tehoa tässä tuotteessa ei ole paljoakaan, eroa ei suuremmin huomaa. Silikoniton.

WeDo Natural Oil, 39,90 € / 100 ml

Arvosana: 2 / 5

Lasisessa pullossa lukee, että kyseessä on hiuksille ja iholle sopiva öljyeliksiiri. Valitettavasti tämä yhteiskäyttötarkoitus on syönyt vähän tehoa hiusöljynä, sillä mitään eroa käytön jälkeen ei löydä, mitä nyt hiukset näyttävät vähän rasvaisemmilta. Silikoniton.

Sassoon Illuminating Oil, 37,70 € / 100 ml

Arvosana: 5 / 5

Tämän kampaamotuotteen sisällysluettelon selvittäminen on varsinaista salapoliisityötä, sillä itse pullossa ei ole mitään mainintaa ainesosista, eikä luetteloa löydy myöskään Sassoonin kotisivuilta. Internetin ihmemaasta löytyy lopulta ainesosat, ja valitettavasti öljyt ovat luettelon pohjimmaisina, eli niitä on vähiten. Jos tämä ei kuitenkaan haittaa, niin tuote on muutoin mitä mainioin. Se ei lähmää hiuksia, vaan toimii blondatun takkupesän ihmepelastajana, joka saa kamman liukumaan märkienkin hiusten läpi.

Schwarzkopf Oil Ultime Rose Finishing Oil, 23,90 € / 100 ml

Arvosana: 4 / 5

Tyylikkäässä vaaleanpunaisessa pullossa majailee hiusöljy, joka kosteuttaa ja silottaa hiusta lupausten mukaan. Vahva ruusutuoksu jakaa mielipiteitä – tätä joko vihaa tai rakastaa! Ainesosalistassa on runsaasti eri öljyjä.

Joico Blonde Life Brilliant Glow, 30,50 € / 100 ml

Arvosana: 4 / 5

Tämä on öljyistä paksuinta ja muistuttaa enemmän ominaisuuksiltaan kulttisuosikki Luxe Oilia. Toimii vaalennettuun hiukseen ihan mukiinmenevästi, ja ainesosaluettelossakin öljyt ovat tukevasti keskivaiheilla.

Cutrin Ainoa Beautifying Oil Serum, 20,90 € / 50 ml

Arvosana: 4 / 5

Kotimaisen hiusbrändin ”kauneusöljy” on kohtalaisen kevyttä, se ei lähmää eikä tahmaa hiusta. Tuote myös selkeästi silottaa hiusta, siitä plussaa!

Cien Oil Care Hair Oil Serum, 3,49 € / 100 ml

Arvosana: 3 / 5

Testin edullisin öljy toimii hyvin samalla tavalla kuin muutkin, eli perusvarmasti. Öljyt löytyvät silikoniyhdisteiden jälkeen ainesosaluettelosta, ja käytettynä on samoja öljyjä kuin monessa muussakin tuotteessa. Tämä on ehdottomasti budjetistaan tarkalle erittäin hyvä valinta!

Maria Nila True Soft Argan Oil, 27,95 € / 100 ml

Arvosana: 2 / 5

Ruotsalaisbrändin tuote on melko vetistä ja rasvoittavaa, eikä vaikuta hiusten selviämiseen oikein millään tavalla. Ainesosaluettelo on mukavan lyhyt ja napakka, siitä selviää hyvin, mitä tuote pitää sisällään.

