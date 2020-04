Näistä paikoista teet parhaat kosmetiikkalöydöt netistä – listan yllättäjä on ”yksi parhaiten pidettyjä julkisia salaisuuksia”

Verkosta löytyy kosmetiikkaa jokaiselle kukkarolle, huikeita tarjouksia sekä kulttibrändejä, joita ei tavarataloista vielä löydy.

Kosmetiikan shoppailu verkosta on helppoa, kun tietää mistä etsiä. Nettikaupoista löytyy niin jokaiselle tutut suosikkibrändit kuin liuta uusia tuttavuuksia, joista aiemmin on ehkä lukenut vain blogeista.

Keräsimme listan kosmetiikan verkkokaupoista, joista tilaaminen on helppoa ja turvallista.

Trendeistä innostuvalle

Brittikauppa Cult Beauty tarjoaa varsinkin meikkifaneille kattavan valikoiman maailmalla supersuosittuja brändejä, joita ei kotimaasta löydy. Esimerkiksi Huda Beautyn hehkutetut luomiväripaletit sekä meikkiartisti Charlotte Tilburyn lähes kulttimaineeseen nousseet meikit saa tilattua Cult Beautysta toistaiseksi ilman tullimaksuja.

Luonnonkosmetiikan fanille

Kotimaisen Jolien verkkokaupassa on huikea valikoima luonnonkosmetiikkaa kaikista hintaluokista. Tarjolla on todellista luksusluokan luonnonkosmea sekä edullisempia brändejä, joista on helppo aloittaa luonnonkosmetiikkaan tutustuminen. Verkkokaupasta saa shoppailtua myös useamman suomalaisfirman, kuten Rokuan ja Havucosmeticsin, tuotteita.

Ihonhoitoon panostavalle

Skincityn tarjonnassa on todellakin jokaiselle jotakin. Valikoimissa on Clarinsin ja Sensain kaltaisia klassikkobrändejä, muutama luonnonkosmetiikkasarja, maailmalla mainetta niittäneitä kulttibrändejä sekä Dermalogican kaltaisia ammattilaissarjoja. Tuotteet painottuvat ihonhoitoon, mutta mukana on myös muun muassa Hourglassin ja Laura Mercierin meikkisarjat, joita ei kivijalkakaupoista löydy.

Risteilystä haaveilevalle

Tallinkin verkkokauppa saattaa olla yksi parhaiten pidettyjä julkisia kosmetiikkasalaisuuksia. Verkkokaupasta saa ostettua juurikin niitä brändejä, joita laivalta moni lähtee hamstraamaan. Koriin saa klikattua helposti esimerkiksi Benefitin sekä Tom Fordin meikkejä. Verkkokaupassa on usein todella hyviä tarjouksia ja useimpia ostoksia voi maksaa myös kanta-asiakaspisteillä.

Koreakosmetiikan rakastajalle

Eleven-verkkokaupasta saa sekä ihonhoitotuotteita että meikkejä aina Adidaksesta Yves Saint Laurentiin. Erityisen hyvä tarjonta Elevenissä on kuitenkin korealaista kosmetiikkaa. Sivuston yläpalkissa on K-beautylle täysin oma valikkonsa, jonka alta löytyy Holika Holikan, Huxleyn ja Tonymolyn kaltaisia suosikkibrändejä. Tuotteita voi myös lajitella kätevästi niiden ominaisuuksien ja oman ihotyypin mukaisesti.

Alennuksien metsästäjälle

Cocopandassa on todennäköisesti kosmetiikan parhaat alennukset. Saitilla on viikoittain vaihtuvat, eri tuoteryhmiä koskevat tarjoukset, jotka on selkeästi mietitty aina kauden mukaan. Valikoimassa on niin NYX Professional Makeupin ja Maybellinen kaltaista päivittäistavarakosmetiikkaa kuin Elizabeth Ardenin ja Giorgio Armanin kaltaisia selektiivisiä brändejä.