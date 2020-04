Muistatko, miltä näiden julkkisten tukat näyttävät oikeasti?

Kuka olikaan oikeasti blondi ja kuka punapää? Entä kenen sileän kampauksen taustalla onkin oikeasti huikea kiharapilvi?

Julkkikset on totuttu näkemään punaisella matolla millilleen muotoilluissa ja värjätyissä hiuksissa, mutta välillä nämäkin naiset vaihtavat vapaalle.

Moni tunnettu kasvo on esiintynyt julkisuudessa jo niin pitkään tietyssä hiusvärissä tai -tyylissä, että oikea väri ja olomuoto on jäänyt suurelta yleisöltä unholaan.

Laulaja Ariana Grandella keikkuu lähes poikkeuksetta päässään sileä ja kiiltävä ponnarikampaus. Todellisuudessa laulajan tukka on kuitenkin ihana curly girl -henkinen kiharapilvi.

Näyttelijä Kerry Washington on totuttu näkemään Scandal-sarjassa sentilleen ojennuksessa olevassa sileässä polkkatukassa, mutta vapaa-ajalla nainen tykkää pitää hiuksiaan luonnontilaisessa kiharassa.

Cardi B tykkää räväyttää, ja usein artisti tekee sitä myös hiuksillaan. Cardin hiukset tuntuvat vaihtelevan täysin laulajan kulloisenkin päivän fiiliksen mukaan. Viime aikoina väri on ollut kaikkea mintunvihreästä pinkkiin. Tosielämässä naisen tukka on huikea, musta kiharaluomus.

Moni on ehkä unohtanut, että lähivuosina blondina viihtynyt Nicole Kidman on oikeasti punapää. Australialaisnäyttelijän oma hiusväri on hehkuva oranssi.

Emma Stonella on ihanan luonnollinen punainen tukka, eikö? Pieleen meni. Näyttelijän hiuksiin on saatu luotua niin upea punaisen sävy, että se todellakin näyttää kuin se olisi oma väri. Oikeasti suosikkinäyttelijä on kuitenkin blondi.

Platinablondina tunnetun Kate Hudsonin oma väri paljastui, kun näyttelijä leikkasi hiukset kokonaan pois ja antoi tilalle hetken ajan kasvaa oman kauniin suklaanruskean sävynsä.