6 tapaa, joilla teet kestävämpiä kosmetiikkavalintoja

Ympäristöystävällisyys on nouseva trendi myös meikkimarkkinoilla. Pienillä muutoksilla on helppo tehdä ekologisempia ostoksia kosmetiikan parissa.

Kestävän kehityksen periaatteet ovat löytäneet viime vuosina yhä isommin tiensä myös kosmetiikkatuotteisiin.

Kokosimme yhteen listan, jonka avulla ekologisten valintojen tekeminen helpottuu myös meikkiostoksilla.

1. Osta lähellä tuotettua

Samalla tavalla kuin ruoassa, myös kosmetiikassa kannattaa suosia lähellä tuotettua. Pienemmät välimatkat tarkoittavat pienempää hiilijalanjälkeä tuotteelle. Kotimaista ostaessa tukee myös suomalaisia yrittäjiä.

Lähituotantoon tutustumisen voi aloittaa vaikkapa yhdestä tuotteesta: kasvovoiteen, seerumin tai saippuan vaihtaminen on helppo startti yleensäkin uutta brändiä kokeiltaessa.

Kotimaisen Herbinan hiusten- ja ihonhoitotuotteita valmistetaan Itä-Suomessa Heinävedellä. Sulfaatiton shampoo, 3,50 €.

Suomalaisen Unna Nordicin tuotteet kehitetään ja valmistetaan Helsingissä. Lauha Nurturing Sleeping Mask -vahvistava yönaamio sisältää esimerkiksi kosteuttavaa koivunmahlaa, rauhoittavaa kaurauutetta ja prebiootteja, 51 €.

2. Tutkaile pakkauksia

Mitä vähemmän kosmetiikan pakkaukseen on käytetty materiaalia, sitä ympäristöystävällisempi se on. Materiaaleista kirkas lasi ja pahvi ovat parhaita kierrättämisen kannalta. Palatuotteina myytävät shampoot ja saippuat on yleensä pakattu helposti kierrätettävään pahvikääreeseen tai myydään jopa irtotavarana asiakkaan kotoa tuomaan säilytysastiaan.

Suomalainen luonnonkosmetiikkamerkki Flow Cosmetics valmistaa pahviin pakattuja palashampoita ja -hoitoaineita eri tarpeille. Tämä shampoo on suunniteltu blondeille, 15 €.

Monia meikkejä, kuten puutereita ja luomivärejä myydään täyttöpakkauksina, jolloin muovijätettä syntyy huomattavasti vähemmän.

Italialaisen luonnonkosmetiikkasarja PuroBion meikkinapeista saa täyttöpakkaukset. Poskipunan täyttöpakkaus 10,50 €, mm. Oloshop.fi.

Kotimainen Sulapac on edelläkävijöitä maatuvien pakkausten saralla: uusiutuvista materiaaleista tehdyillä rasioilla voidaan korvata usein hankalasti kierrätettäviä kosmetiikan muovipakkauksia.

Kotimaisen ihonhoitobrändi Atopikin monitoiminen hoitobalmi on pakattu Sulapacin biohajoavaan pakkaukseen, 24,60 €.

3. Hanki palkintoja kierrättämällä

Yllättävän moni kosmetiikkabrändi palkitsee uskolliset asiakkaansa kierrätysohjelmiensa avulla: esimerkiksi Kiehl’s, Mac ja Lush antavat tietyn määrän tyhjiä pakkauksia palauttavalle asiakkaalle tuotelahjan.

4. Vältä kertakäyttökamaa

Kertakäyttöiset kasvojenpuhdistusliinat ja vanulaput ovat käteviä reissussa ja tien päällä, mutta ympäristön kannalta liinat ja laput on parempi säästää vain poikkeustilanteisiin. Vaikka päivässä ei näistä tunnu kertyvän paljoa roskaa, syntyy kertakäyttöisistä tuotteista melkoinen jätekasa vuoden mittaan, jos niitä käyttää säännöllisesti.

Kertakäyttökamat on helppo korvata pestävillä kangasliinoilla. Ne myös maksavat nopeasti itsensä takaisin! Kangasliinat ovat erinomaisia esimerkiksi öljyputsarin kanssa yhdessä käytettäviksi.

Pumpa Upcycle -kestovanulaput tehdään käsityönä Lohjalla Suomessa valmistetusta luomupuuvillaneuloksesta. Lapuissa on kaksi erilaista puolta, pehmeä ja karheampi. 5,50 € / kpl, mm- Twistbe.fi.

5. Käytä tuubit loppuun

Kosmetiikkatuubien leikkely viimeisten jämien kaivelemiseksi ei ole suinkaan nuukailua vaan tietoisen ihmisen toimintaa. Kosteus- ja meikkivoidepurtiloiden reunoilta löytyy usein käyttökelpoista tavaraa vielä moneksi päiväksi. Jos purkkeja ei puhdista, on niiden kierrättäminenkin vaikeaa.

Jäykistynyttä maskaraa voi notkistaa kuuman veden alla tai sekoittamalla mukaan pari tippaa silmätippoja, ja ripsarista voi saada jälleen käyttökelpoisen.

6. Tee tuotteita itse

Itse tekemällä säästää sekä ympäristöä että rahaa, kun esimerkiksi kasvonaamioita tekee aina vain tarpeen mukaan. Hoitavien ainesten osuutta on omatekoisissa tuotteissa myös helppo annostella ihon sen hetkisen tarpeen mukaan.

Lähteet: Medium, Byrdie