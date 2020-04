Mitkä ovat parhaat leggingsit? Selvitimme, ja kaikkialla top-listoilta löytyvät samat brändit

Kun leggingsit ovat hyvät, niitä ei tekisi mieli riisua lainkaan. Kokosimme trikoohousut, jotka on arvioitu parhaiksi.

Allekirjoittaneella on takanaan leggingspäiviä kuluneelta kuukaudelta jo tavanomaisen vuoden edestä. Kotoa löytyvät yhdet ihanat housut, mutta viimeistään nyt alkaa tuntua siltä, että täydellisiä trikoopöksyjä voisi haalia kaapin täydeltä.

Mitkä olisivat varmasti hyvät?

Hetken selvittelyn jälkeen tiettyjen leggingsvalmistajien housut tuntuvat nousevan ylitse muiden. Kansainväliset muotijulkaisut ovat rankanneet parhaita leggingsejä niin suurten verkkokauppa-alustojen asiakasarvioiden, käyttäjien tähtiluokitusten kuin omien kokemustensa perusteella.

Muun muassa Allure, Harper’s Bazaar, Who What Wear, Rank & Style, Glamour ja Marie Claire sekä lifestyle-sivustot Real Simple ja Good Housekeeping ovat listanneet tuoreissa jutuissaan leggingsien huiput, ja pienen hajonnan joukossa muutamat samat brändit saavat jutusta toiseen hehkutusta osakseen.

Kokosimme yhteen merkit, joita maailmalla rakastetaan ja joita saa tilattua myös Suomeen.

Zella

Zella on ikonisen yhdysvaltalaistavarataloketju Nordstromin oma vaatemerkki. Sen leggingsejä hehkutetaan lähes jokaisella sivustolla. Erityisesti Live In High Waist Leggings -malli saa kiitosta – ja on kerännyt yli 6600 arviota keskiarvonaan 4,6 tähteä viidestä.

Zella Live In High Waist Leggings, 59 €, Nordstrom.com.

Lululemon

Monelle suomalaisellekin tuttu merkki Lululemon on pidetty myös maailmalla. Kanadalaisen jooga-, sportti- ja vapaa-ajanvaatebrändin leggingsit mainitaan ostamisen arvoisina usealla top-listalla.

Align High-Rise Pant 28" -malli kuuluu Lululemonin bestsellereihin. Merkin kehittämän Nulu-kankaan kuvaillaan tuntuvan siltä, kuin päällä ei olisi mitään. 98 €, Lululemon.com.

Alo

Losangelesilainen joogavaatemerkki Alo on paitsi hehkutettu myös julkkisten suosiossa. Jospa sitä hengailisikin samoissa leggingseissä kuin Gigi Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber ja Taylor Swift?

High-Waist Airbrush Legging on merkin myydyin malli, noin 75 €, Aloyoga.com.

Beyond Yoga

Toinen suitsutusta osakseen saava joogavaatemerkki on eteläkalifornialainen Beyond Yoga. Muun muassa Who What Wear antoi brändin housuille täydet viisi tähteä ja ihmettelee, kuinka leggingseistä on saatu samaan aikaan niin mukavat ja joustavat mutta napakat.

Beyond Yoga High Waisted Midi Leggings, 88,34 €, Shopbop.com.

Girlfriend Collective

Good Housekeepingin mukaan parhaat kestävän kehityksen leggarit tulevat Girlfriend Collectivelta, joka tekee treenivaatteita kierrätysmateriaaleista. Glamourin ja Alluren testaajat kuvailevat merkin leggingsejä pehmeiksi, mukaviksi ja kotoisiksi.

Girlfriend Collectiven Compressive leggings 7/8 pituudella on tehty kierrätetystä polyesterista. 73 €, Weekendbee.fi.

+ Ne muotitoimittajan pitämät

MyStylen toimituksesta lähtee suositus samaan aikaan olemattoman pehmeiltä ja mukavilta mutta laadukkailta ja napakoilta tuntuville Boombodyn leggingseille. Materiaalina käytetty supplex on yksinkertaisesti ihanan tuntuinen. Plussaa vyötärön imartelevasta v-leikkauksesta!

Boombody V-Waist Leggings, 69,90 €, Boombody.fi.

Anna oma leggingssuosituksesi kommenteissa!