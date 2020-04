Nämä ainesosat todella tehoavat ihon ikääntymisen merkkeihin

Kokosimme yhteen 11 vaikuttavaa ainetta, joilla saat hoidettua, ehkäistyä ja lykättyä ihon ikääntymisen merkkejä.

Maitohappo

Maidon laktoosista valmistettu maitohappo on ihoa kuorivien AHA-happojen toinen lempilapsi. Maitohappo on toista suosikkia glykolihappoa asteen hellävaraisempi kuorija, ja sillä on aikuiselle iholle edullisia anti-age-vaikutuksia. Samalla, kun maitohappo nostaa iholta pois kuolleet ihosolut, se kosteuttaa ihoa. Maitohappo sopii erityisesti kuivalle, ikääntyvälle iholle.

NeoStrata Daytime Protection Cream SPF 23 -päivävoide sisältää sekä suojakertoimen että muun muassa maitohappoa. Se lupaa pitää ihon joustavana ja nuorekkaan näköisenä, 43 €, Skincity.fi.

Peptidit

Peptidit ovat lyhyitä aminohappojen ketjuja, jotka toimivat ihossa erilaisten proteiinien, kuten kollageenin, keramidien ja elastiinin rakennuspalikoina. Nämä ovat vastuussa ihon tekstuurista, vahvuudesta ja kestävyydestä. Yksinkertaisesti sanottuna peptideillä on tärkeä rooli ihon kimmoisuuden ja kirkkauden säilyttämisessä.

Peptidit sopivat käytettäviksi kaikille ihotyypeille. Niitä voi löytää kaikenlaisista ihonhoitotuotteista putsarista seerumiin, mutta parhaiten ne toimivat iholle jäävissä tuotteissa, kuten voiteissa ja naamioissa.

Emma S. Treatment Overnight Repair Mask -naamiossa on muun muassa peptidejä. 35 €, Kicks.

Suojakerroin

Tutkimusten mukaan aurinkosuojan käyttäminen ei vain suojaa ihoa, vaan saattaa jopa parantaa sen kuntoa. Uv-säteiden ikäännyttäviltä vaikutuksilta suojaava suojakertoimellinen voide on yksi oleellisimmista asioista ryppyjen ehkäisyssä.

Muun muassa suomalainen kosmetologi Riitta Käppi on painottanut aurinkosuojan tärkeyttä ihonhoitorutiinissa. Käppi vaihtaa päivävoiteen aurinkosuojalliseen versioon viimeistään huhtikuussa, sillä ”aurinkosuoja on parasta anti-age-hoitoa iholle”.

Lierac Sunissime Anti-age SPF 50+ Protective BB Fluid sävyllinen aurinkovoide kasvoille, 35,60 €, apteekeista.

Retinoli

Retinoli on kenties tehokkain aine, jonka on tieteellisesti todistettu häivyttävän ihon vanhenemisen merkkejä ja jota myydään ilman lääkärin kirjoittamaa reseptiä. A-vitamiinijohdannaista sisältävät tuotteet ovat hyvin yleisiä anti-age-valikoimassa.

Retinolia sisältävät ihonhoitotuotteet voivat ärsyttää ihoa, joten niiden käyttö kannattaa aloittaa varovasti. Retinoli myös herkistää ihon auringon säteilylle, joten retinolituotteita käyttäessä pitää aina käyttää aurinkovoidetta korkealla suojakertoimella.

Tästä yötuotteesta saat samalla kertaa retinolit ja päivetyksen. James Read Gradual Tan Sleep Mask Retinol, 37 €, Skincity.fi.

C-vitamiini

C-vitamiini eli askorbiinihappo on antioksidantti. Antioksidantit estävät vapaiden radikaalien – erilaisten soluissa tuhoja tekevien kemiallisten yhdisteiden – aiheuttamaa hapettumista iholla. Eri vitamiineilla, kuten C-vitamiinilla, voidaan estää ja korjata vapaiden radikaalien aiheuttamia tuhoja.

C-vitamiini kirkastaa ja silottaa ihoa ja on myös välttämätön osa ihon napakkana pitävän kollageenin tuotantoa. C-vitamiinista on hyötyä myös pigmenttiläiskien hoidossa.

Mossa Glow Cocktail Serum sisältää C-vitamiinia. Se lupaa kirkastaa ja tasoittaa ihon sävyä ja vaalentaa pigmenttimuutoksia. 12,90 €, mm. apteekeista.

Kosteuttavat hyaluronihappo ja marulaöljy

Hyvin usein ensimmäiset hienot juonteet ja rypyt johtuvat yksinkertaisesti kosteuden puutteesta. Noin 40-vuotiaana ihon kosteuspitoisuus alkaa alentua selvästi eli iho alkaa kuivua. Mitä kuivempi iho, sitä voimakkaampana juonteet myös näkyvät. Tällöin on aiempaa tärkeämpää huolehtia, ettei ihoa esimerkiksi kuivata liian tehokkailla puhdistustuotteilla.

Hyaluronihapolla on ilmiömäinen kyky sitoa itseensä kosteutta. Kosteus tasoittaa ryppyjä, koska se saa ihon näyttämään hehkuvalta ja pullealta. Hyaluronihappoa on ihossa luonnostaankin, mutta määrä vähenee iän myötä, ja iho menettää kimmoisuuttaan. Myös stressi, UV-säteily ja saasteet vähentävät ihon luontaista hyaluronihappopitoisuutta.

Luonnonkosmetiikkamerkki Mádaran öljytön tehokosteusseerumi sisältää monimolekyylistä hyaluronihappoa ja lupaa ihosta raikkaan ja hehkuvan, 37,90 €, mm. tavarataloista.

Marulaöljy on puolestaan yksi öljyfanien suosikeista. Se sisältää runsaasti antioksidantteja, kuten C- ja E-vitamiinia ja flavonoideja, ja tehokosteuttaa ihohuokosia tukkimatta. Marulaöljyn rasvahapot matkivat ihon omia öljyjä. Siksi öljy imeytyy nopeasti ihoon ja hiuksiin eikä jätä jälkeensä rasvaista tunnetta.

Hittimerkki The Ordinarylta löytyy sataprosenttinen kylmäpuristettu marulaöljy. 100% Cold-Pressed Virgin Marula Oil, 12,95 €, mm. Eleven.fi.

Bakuchiol

Bakuchiol on kasviuute, jota on käytetty aikaisemmin kiinalaisessa ja intialaisessa lääketieteessä. Kasviperäistä bakuchiolia nimitetään uudeksi, luonnolliseksi retinoliksi, sillä viimeaikaisissa tutkimuksissa sen on havaittu vaikuttavan ihoon retinolin tavoin. Uute vaikuttaa esimerkiksi ihon kollageenin tuotantoon.

Ole Henriksenin Goodnight Glow Retin-ALT Sleeping Creme -yövoiteessa on bakuchiolia. 71 €, Kicks.

Ubikinoni

Ubikinoni eli koentsyymi Q10 on ollut mukana anti-age-tuotteissa jo vuosikaudet. Ubikinoni on vitamiinin kaltainen, rasvaliukoinen antioksidantti, joka ehkäisee ja lievittää tulehdusta. Sen on todettu myös silottavan ihon pieniä juonteita.

Nivea Q10 Power Anti-Wrinkle + Extra Nourishing Day Cream -päivävoide, 14,90 €, mm. tavarataloista.

Hibiscus

Egyptiläisen Hibiscus sabdariffa -kasvin kukkauute hibiscus rauhoittaa ja kosteuttaa ihoa, tasoittaa sen sävyä ja antaa välittömästi kiinteyttävän ja ryppyjä silottavan vaikutuksen. Hibiscusta on kutsuttu jo pitkään nimellä botox plant. Se operoi ihon sidekudoksessa, jonka elastiinisäikeet haperoituvat ja pilkkoutuvat ikääntymisen myötä. Hibiscus torjuu haperoitumista eli entsyymielastaasia. Kiinteyttävän vaikutuksen lisäksi hibiscus sisältää esimerkiksi AHA-happoja, kuten sitruuna- ja omenahappoa, jotka kuorivat ja kirkastavat ihoa.

Balm Balm Hibiscus-kasvonaamio lupaa kirkastaa, kosteuttaa ja puhdistaa ihoa. 19,90 €, Twistbe.fi.

Solukasvutekijät

Eräs tutkitusti anti-age-vaikutteinen ainesosaryhmä on solukasvutekijät. Niiden vaikutukset todettiin alun perin lääketieteen puolella. Kasvutekijät kiihdyttävät ihon toimintaa: ne voi kuvitella ihossa toimiviksi pikkupäälliköiksi, jotka määräävät solujen toiminnan temmon.

Tällä hetkellä tunnetaan yli parikymmentä solukasvutekijää, jotka on yhdistetty iho-ongelmien hoitamiseen. Tunnetuin lienee EGF, Epidermal Growth Factor, ihon kehitystä solutasolla stimuloiva kasvutekijä. Sitä voi käyttää nuoremmallakin iholla kuuriluontoisesti tai esimerkiksi atopian tai aknen hoitoon.

Islantilaisen Bioeffectin seerumi sisältää EGF:ää, 119,90 €, Bangerhead.fi.

Toimivatko anti-age-tuotteet todella?

Laurea-ammattikorkeakoulun vastuuyliopettaja Marjo Poutanen on kertonut aiemmin kantansa anti-age-tuotteiden tehoon.

– Kuten kaikessa kosmetiikassa, vaikutus ulottuu vain ihon pintakerroksiin. Tulokset näkyvät silloin, kun tuotetta käyttää ja ehkä hetken sen jälkeen, mutta jos tuotteen käyttämisen lopettaa, myös vaikutukset häviävät.

Poutasen hyvien ja taatusti toimivien raaka-aineiden listaan kuuluvat vitamiinit, peptidit, hyaluronihappo, erilaiset kasvutekijät ja hoitavat rasvat, kuten keramidit.

Muista, että myös nämä asiat vaikuttavat

Vaikka hyvä ihonhoito voi saada ihon hehkumaan tavallista upeampana, elintapojen vaikutuksia ihon ikääntymisen merkkien syntyyn ei voi unohtaa.

Auringolle altistuminen, tupakointi, stressi ja liikunnan puute vaikuttavat ihon ikääntymiseen. Hyvä ravinto – kuten värikkäät kasvikset ja omega-rasvahapot – sekä hyvät elintavat, kuten liikunta, riittävä lepo ja tupakoimattomuus edistävät myös ihon hyvinvointia.