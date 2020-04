Löysimme täydellisen huulikiillon! 14 tuotetta testissä halpiksesta luksukseen

Täysin yllättävä merkki nousi kauneimmaksi kiilloksi.

Huulikiiltoa helpompaa ja nopeampaa tapaa ilmeen piristämiseen ei ole. Osa huulikiilloista on nykyään myös niin hoitavia, että ne kosteuttavat ja kaunistavat jopa kuivahtaneet huulet.

Testasimme 14 kiinnostavaa kiiltoa halpismeikeistä luksukseen.

Clinique Pop Splash Lip Gloss + Hydration, 27 €

Testattu sävy: 11 Air Kiss

Lähes väritön, aavistuksen helmiäishohtoinen kosteuttava kiilto tekee huonokuntoisistakin huulista ihanan pehmeät ja pulleat. Applikaattori on sopivan pienikokoinen tarkkarajaiseen jälkeen. Huulet näyttävät todella kauniilta, ja pisteitä laskee vain se, että kiilto tuntuu hiukan keskivertoa tahmeammalta.

Arvosana: 4 / 5

Lidl Cien Lip Gloss, 1,99 €

Testattu sävy: 14 Bold Bordeaux

Poikkeuksellisen kaunis punaisen sävy. Kiilto on tahmaamatonta ja sen verran ohutta, että kertasipaisu huulille ei riitä. Väri levittyy aluksi epätasaisesti, ja vasta kerroksia huolellisesti lisäämällä lopputulos alkaa näyttää hyvältä. Tämä kiilto kuluu hiukan keskivertoa nopeammin pois.

Arvosana: 3 / 5

Miss Beauty London High Shine Lip Gloss, 2,49 €

Testattu sävy: 04 Pink Fizz

Näyttää pakkauksessa ylikiiltävältä ja glitteriseltä, mutta huulilla paremmalta. Arkikäyttöön kuitenkin liian kimaltava. Huulikiilto tuoksuu makealta ja on tahmeaa – laadultaan juuri sellaista, kuin tällä hinnalla voi olettaakin.

Arvosana: 2 / 5

Mádara Glossy Venom Hydrating Lip Gloss, 21,90 €

Testattu sävy: Vegan Red 75

Luonnonkosmetiikkamerkin kosteuttava huulikiilto tuntuu huulilla hyvältä, mutta tuoksuu hyvin erikoiselta. Väri on läpikuultava, ja sitä on vaikea saada levittymään tasaisesti. Lopputulos myös kuluu nopeasti. Sävyn nimessä mainitaan punainen, mutta todellisuudessa kiillon väri on lähempänä ruskeaa.

Arvosana: 1 / 5

e.l.f. Lip Plumping Gloss, 8,90 €

Testattu sävy: Pink Cosmo

Hiukan mentoliselta tuntuva kiilto tekee huulista kauniin täyteläiset ja pulleat. Helmiäisen hohtoa on juuri sopivasti: huulista tulee näyttävät mutta ei lainkaan liioitellun kimaltavat. Koostumukseltaan vähän turhan tahmaista.

Arvosana: 4 / 5

Sensai Total Lip Gloss, 47 €

Tämä huulikiilto tuntuu ihanalta luksukselta, mutta enemmän huulten hoitotuotteelta kuin meikiltä – selviääkin, että se on luotu merkin yhden suosituimman tuotteen, lip treatment -huulivoiteen pohjalta.

Kiillon väri on niin kevyt vaaleanpunainen, että käytännössä se on väritön mutta tuo huulille aavistuksen helmiäisen hohtoa. Toimii myös huulipunan päällä. Niin hoitavalta ja täyteläistävältä kuin kiilto tuntuukin, en olisi valmis ostamaan tämän hintaista väritöntä meikkituotetta.

Arvosana: 4 / 5

Tigi Cosmetics Luxe Lipgloss, 23,95 €

Testattu sävy: Chic

Tigin hiustuotteita olen käyttänyt vuosikaudet mutta meikkejä en koskaan aiemmin. Ja mikä yllätys: tämä huulikiiltohan on aivan täydellinen! Väriä tulee tasaisen peittävästi yhdellä vedolla, ja se levittyy paikoilleen kuin itsestään eikä tunnu tahmealta. Applikaattori on muotoiltu keskeltä kapeammaksi, mikä tekee huulten tarkasta muotoilusta todella helppoa.

Lopputulos on testin kaunein, näyttävä muttei överi. Tämä huulimeikki sopii joka tilanteeseen ja vieläpä kestää muita kiiltoja pidempään. Uusi luottotuote!

Arvosana: 5 / 5

Inika Organic Lip Glaze, 26,50 €

Testattu sävy: Coral

Lopputulos on näyttävä, mutta helmiäistä on omaan makuuni liikaa. Peittävä väri näyttää huulilla lähes metalliselta. Kiilto on miellyttävän ohutta, mutta sen tuoksu on turhan voimakkaan sitruksinen.

Arvosana: 2½ / 5

IsaDora Lip Booster Plumping & Hydrating Gloss, 16,90 €

Testattu sävy: 11 Juicy Mauve

Huulikiilto on pakattu hylsyyn, josta väri pursottuu esiin pohjaa kiertämällä. Pakkausratkaisun vuoksi huulten rajaa ei saa meikattua niin tarkasti kuin haluaisin ilman erillistä sivellintä. Peilimäinen kiilto on upea, ja läpikuultava väri korostaa kauniisti huulten omaa sävyä.

Huulikiilto on hiukan tahmeaa ja tuntuu huulilla mentoliselta, kuten monet huulia täyteläistävät tuotteet. Tuntemuksista huolimatta en kuitenkaan huomaa huulten koossa mainittavaa eroa.

Arvosana: 3 / 5

Lumene Luminous Shine Hydrating & Plumping Lip Gloss, 9,90 €

Testattu sävy: 6 Soft Pink

Perushyvä kiilto, joka tuntuu aavistuksen tahmealta – ei häiritsevästi kuitenkaan. Tekee huulista herkullisen näköiset, mutta mitään erityistä pulleuttavaa vaikutusta en huomaa.

Applikaattorissa on taivutettu pää, jonka on tarkoitus helpottaa meikkausta, mutta jostain syystä se tuntuu vaikuttavan päinvastoin.

Arvosana: 3 / 5

Estée Lauder Pure Color Envy Oil-Infused Lip Shine, 30 €

Testattu sävy: See-Thru

Avokado-, jojoba- ja auringonkukkaöljyä sisältävä väritön kiilto kosteuttaa ja hoitaa huulia ja tekee niistä vastustamattoman pehmeät. Tuote saa paljaat huulet näyttämään hyväkuntoisemmilta, mutta huulipunasta lasimainen kiilto tekee suorastaan häikäisevän upean.

Ainut yksityiskohta, mikä itseäni hiukan häiritsee, on muovinen sivellinpää, sillä tykkään levittää huulikiillot taipumattomalla applikaattorilla.

Arvosana: 4½ / 5

Pretty by Flormar Stay True Lip Gloss, 4,95 €

Testattu sävy: 005 Soft Pink

Kauniin universaali vaaleanpunaisen sävy on peittävä ja sen kiilto maltillinen. Väri levittyy tasaisesti ja kestää keskivertoa paremmin. Pakkauksessa luvataan, että huulikiilto on tahmaamaton, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Huulet tuntuvat tahmeilta, joskaan eivät häiritsevän paljon.

Arvosana: 3 / 5

NYX Professional Makeup Filler Instinct Plumping Lip Polish, 7,50 €

Testattu sävy: Let’s Glaze

Tämä huulia täyteläistävä kiilto tuntuu testituotteista eniten kihelmöintinä huulilla. Läpinäkyvä sävy antaa yksinään muhkeutta ja toimii hyvin myös huulipunan päällä. Huulet näyttävät hieman pulleammilta, mutta ero ei ole niin merkittävä, että olisin valmis sen vuoksi kestämään kuumottavaa tunnetta.

Arvosana: 3 / 5

Joe Blasco Lip Glazz, 29,90 €

Testattu sävy: Scarlet

Huulikiilto on koostumukseltaan ihanan ohutta ja hoitavaa. Se antaa huulille upean kirkkaan ja kestävän värin, joka on silti sen verran läpikuultava, että lopputulos näyttää raikkaalta.

Koostumukseltaan kosteuttava kiilto tuntuu miltei liian öljymäiseltä, sillä värin levittämisessä saa olla tarkkana, jotta lopputulos on huulten reunoilta siisti. Tämä saattaa korostua testituotteessa, joka on väriltään voimakas fuksianpunainen – vaaleammissa sävyissä ongelmaa tuskin on.

Arvosana: 3½ / 5

MyStyle julkaisee kosmetiikkatestin joka torstai. Lue kaikki testijutut täällä!