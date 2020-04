Puku vaihtui verkkareihin – suomalaiset esittelevät etätyöasunsa, jotka ovat kaukana bisneslookista

Suomalaiset paljastavat, mitä heillä on päällään nyt, kun työt tehdään kotisohvalla.

Nuttura kiinni lyijykynällä

”Kahteen viikkoon ei ole tarvinnut laittautua. Tästä on seurannut se, että pitää oikein muistuttaa itseä, ettei mene kauppaan villasukat ja yöpaita päällä.

Kerran jo kävi niin, että minulla oli flanelliyöpaita ja reikäiset verkkarit, ja siihen päälle heitin vain takin ja ajelin kauppaan. Olin juuri lenkittänyt koiraa samoissa vaatteissa. Kaupan pihassa tajusin, että nyt on pakko pyörtää.

Olen kaupunginvaltuustossa, ja ihmiset saattavat ajatella minun olevan fiksu ihminen. Se täytyy ottaa huomioon.

Hiukset kun tötäsee nutturalle, ne voivat olla siinä kaksi päivää putkeen. Yhtenä aamuna iskin vain lyijykynällä nutturan kiinni ja illalla mietin, että mikä ihme painaa päätä.”

– Riitta Maunula-Craycroft, liikunnan ja terveystiedon lehtori, kaupunginvaltuutettu, Kauhajoki

Opettajana työskentelevän Riitta Maunula-Craycroftin arkiasut vaihtelevat tilanteen mukaan.

Nyt Riitan työmuoti on tämä.

Sama parta neljäkin päivää

”Työminäni on vähän sellainen, että välillä ollaan mustissa puvuissa ja välillä sikalahaalareissa ja kaikkea siltä väliltä. Yleensä pukeudun farkkuihin ja siistiin paitaan, jonka päällä on suht tyylikäs Atrian työtakki. Kampaan hiukset ja ajan parran ja pyrin pitämään itseni muutenkin siistinä.

Nyt kun teen kotona etätöitä, parta voi olla ajamatta neljäkin päivää. Asian huomaa siinä vaiheessa, kun pelästyy omaa peilikuvaa.

Päällä on varmaan pari-kolme numeroa liian iso huppari ja vanhat verkkarit, oikein rehdit lökärit, jotka on niin isot, että yhteen punttiin mahtuisi kaksikin jalkaa. Mistään ei kiristä pätkääkään.”

– Pasi Pohjois-Koivisto, hankintapäällikkö, Kurikka

Pasi Pohjois-Koivisto on lihatalon hankintapäällikkö.

Rennot lökärit ja iso huppari toimivat hyvin etätyössä.

Meikittä, verkkareissa ja tukka ponnarilla

”Tuntuu kuin joka aamu heräisi samaan päivään ja se sama päivä jatkuu ja jatkuu. Ei oikein erota, onko töissä vai vapaalla, kun ei ole normaalia työskentelyrytmiä. Tehtävätkin ovat aika erilaisia kuin yleensä, koska ei ole tilaisuuksia, seminaareja tai tapaamisia.

Monesti tulee oltua työkoneella iltaisin, sillä työt voi tehdä mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Aamuisin pukeudun treenikamppeisiin, jotka voisivat kieltämättä olla vähän iloisemman värisiä. Ne päällä teen etätyötä ja lenkkeilen koiran kanssa. Hiukset ovat ponnarilla ja aika monta päivää pesemättä.

Normaalisti käytän meikkiä joka päivä, viikonloppuisinkin. Nyt en ole meikannut ollenkaan, sillä koirani lisäksi kukaan ei ole minua kotona näkemässä. Harmittaa, kun tuli juuri shoppailtua Jenkeistä uusia vaatteita ja kosmetiikkaa.”

– Susanna Saikkonen, eduskunta-avustaja, Helsinki

Susanna Saikkonen toimii eduskunta-avustajana, jonka työtyyli näyttää tältä.

Kotona Susanna pukeutuu treenikamppeisiin.

Etäilyä Hiihtoliiton collegetakissa

”Olemme mieheni kanssa molemmat kotona etätöissä. Illalla nukkumaan mennessä käydään läpi, mitä palavereita on huomenna ja kumpi tekee ruuan. Onneksi ei ole enää kouluikäisiä lapsia.

Pukeutuminen kotona on hyvinkin rentoa. Suosikkiasuni on Hiihtoliiton collegetakki, t-paita ja stretch-farkut. Tukkatyylillä ei ole väliä, kunhan kampa menee läpi ja jakaus on oikealla puolella.

Ennen karanteenia olin menossa kampaajalle, mutta sitten tuli jotain, enkä päässyt. Nyt en mene kampaajalle. Hiukset saavat kasvaa.

Yhtenä aamuna pyörin kotona aamutakissa ja säikähdin, kun tajusin, että miehelläni voi olla videoyhteys päällä. Onneksi ei ollut. Olen päättänyt, että vaihdan joka aamu vaatteet, sillä muuten tekisin työpäivän yöpaidassa.”

– Kirsi Joensuu, Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja, Vantaa

Kirsi Joensuulla on normityöpäivinä muun muassa tapaamisia ministeriöissä, ja työvaatetus on asianmukainen.

Kotona työskennellessään Kirsi käyttää yleensä Hiihtoliiton collegetakkia ja joustavia farkkuja.

”Laittaudun joka ikinen päivä”

”Toimistossani käy aika paljon asiakkaita, ja käyn itsekin asiakkaiden luona, mutta jo muutama viikko sitten asetin itseni varmuuden vuoksi karanteeniin. Sen jälkeen asioita on hoidettu vain etänä.

Päätin heti, että laittaudun joka ikinen päivä aivan entiseen malliin, vaikka en tapaisikaan asiakkaita kasvotusten. Joka aamu piirrän silmät päähän, laitan huulipunaa ja tukan ja pukeudun nättiin mekkoon, jonka vyötärö kiristää sopivasti.

En edes omista kotiverkkareita, enkä todellakaan voisi kuvitella pukeutuvani sellaisiin edes vapaa-ajalla.

Ajattelin, että jos nyt lipsun tavoistani, voi olla vaikeaa palata takaisin normaaliin elämään. Tällä tavalla myös varmistan, että mahdun vielä karanteenin jälkeenkin näihin samoihin mekkoihin.

Olen ’herkkuperse’ ja jossain pieruverkkareissa lösähtäisin ihan varmasti muodottomaksi.

Pakko myöntää, että yhtenä aamuna hiuslakkaa suihkuttaessani mietin, että onko tässä oikeasti mitään järkeä, kun kukaan ei minua näe. Mutta koskaan ei voi tietää, jos joku vaikka tulisi pihaan. Ja hei, Teams-palavereissa voin laittaa kameraa päälle!”

– Sari Rinne, graafisen alan yrittäjä, Tuusula

Sari Rinne on Marimekko-mekkojen suurkuluttaja, tässä normityöasu.

Tämä nainen ei tingi tyylistään missään tilanteessa. Sari ei voisi kuvitella pukeutuvansa pieruverkkareihin edes postilaatikolla käydessään.

