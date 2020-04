Muutamalla kikalla pidät käsien ihon paremmassa kunnossa

Kokosimme käsienpesu- ja -hoitovinkit, joilla estät ihon kuivumista.

Kärsiikö käsien iho kuivumisesta?

Koostimme yhteen tiedot, jotka saattavat olla avuksi. Ei nimittäin ole aivan sama, millä kätesi peset tai mitä ihollesi levität.

1. Luovu käsisaippuasta, joka sisältää SLS:ää

Tällä hetkellä moni brändi lanseeraa käsisaippuoita ilman SLS:ää eli iholle usein liian pesevää ja tymäkkää ja siksi kuivattavaa sodium lauryl/laureth sulfatea, natriumlauryylisulfaattia.

– Ei ole lainkaan välttämätöntä, että pesuaine sisältää natriumlauryylisulfaattia. Erilaiset synteettiset pesunesteet toimivat todennäköisesti yhtä hyvin, Ihosairaalan ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund sanoi aiemmassa jutussamme.

2. Valitse saippua, johon on lisätty glyseriiniä

Hän neuvoi myös valitsemaan saippuan, jossa on kosteuttavia ja käsiä suojaavia ainesosia, humektantteja. Tällainen ainesosa on esimerkiksi glyseriini. Glyseriiniä lisätään usein myös käsidesiin, jotta se ei kuivattaisi käsiä voimakkaasti.

Käsisaippuoiden tuotevinkit löydät aiemmasta jutustamme.

3. Lainaa tuote kasvojenhoidosta

Käsiä kannattaa jatkuvan pesemisen myötä myös kosteuttaa jatkuvasti. Jos pelkkä käsivoide ei tunnu riittävän, voi käsien ihon hoitamiseen kopioida kikan kasvojenhoidosta: voiteen alle levitetty seerumi tai hoitoneste tuo iholle runsaasti lisäkosteutta.

Kuten kasvojenhoidossakin, hoitonesteen tehtävä on kosteuttaa ja valmistella iho muita hoitotuotteita varten. Kosteuttava seerumi on tehopakkaus kuivuutta vastaan, ja voiteen tehtävä on lukita kaikki tämä kosteus alleen.

Skincityn ihonhoitolinjasta löytyy hoitoneste kasvojen lisäksi myös vartalolle. Maitomainen suihke tuoksuu raikkaalta, kosteuttaa ja valmistelee ihon kosteusvoidetta varten. Skincity Skincare NMF Hydrating Body Mist, 9 €.

4. Kokeile aloe veraa

Vinkkasimme aiemmassa jutussamme myös luonnon tehokosteuttajasta, aloe verasta. Aloe vera -kasvista saatava, usein auringon aiheuttamien ihovaurioiden korjaamisesta tuttu geeli lukitsee kosteuden tehokkaasti itseensä ja samalla hoitaa ihon pieniä haavoja tai nirhaumia.

5. Muista haalea vesi

Kovin lämmin vesi ärsyttää käsien ihoa helpommin. Siksi suositus on käyttää haaleaa tai kädenlämpöistä vettä ja välttää kuumaa vettä. Veden lämpötilalla ei näytä olevan merkitystä käsien puhtauden suhteen, on esimerkiksi Carl Kyrklund kertonut.

6. Yöksi naamio ja puuvillasormikkaat

Jos kädet ovat todella huonossa kunnossa tai käsien rasvaaminen päivällä tuntuu hankalalta, hyödynnä yöaika. Kädet kannattaa toki muutenkin rasvata ennen nukkumaanmenoa, mutta hommaa voi tehostaa paksulla kerroksella yönaamiota. Kun naamion päälle pukee esimerkiksi apteekeissa myytävät puuvillahanskat, voide ei sotke lakanoita.

Käsien yönaamio sisältää kuorivia ja ihoa siten silottavia AHA- ja PHA-happoa, papaiinientsyymiä ja puhdistavaa merilevää, jotka lupaavat elvyttää ja kosteuttaa ihoa. Mon Sun Nighttime Wonder Hand Treatment, 14,90 €, Kicks.

Oriflamen käsinaamiossa manteli- ja rypsiöljy ravitsevat ja punalevä kosteuttaa ja uudistaa ihoa ja tekee siitä joustavamman. Swedish Spa Soft Tide -käsinaamio, 13 €.