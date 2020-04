Haaveissa sädehtivä hammasrivistö? Hammaslääkäri neuvoo, kuinka saat hymyn kirkkaammaksi kotona

Marketeissa myytävät hiilihammastahnat sekä ammattilaisen valmistamat muotit muodostavat yhdessä kombon, jolla hampaita saa vaalennettua tehokkaasti myös kotioloissa.

Kun hampaat ovat kunnossa, tuntuu hymykin olevan herkemmässä. Moni juoma ja tupakointi saavat muuten terveet hampaat kuitenkin tummumaan ja kellastumaan. Voiko värjäytyneille hampaille tehdä mitään itse?

Kokeile aktiivihiiltä

Moni hammastahna lupaa tehdä hampaista valkoisemmat. Käsikauppatavarana marketeissa myytävät, hampaita kirkastavat hammastahnat saavat tehonsa esimerkiksi aktiivihiilestä, joka poistaa hampaista värjäytymiä, tai tahnan väriaineista, jotka luovat optisen illuusion kirkkaammista hampaista. Varsinaisia valkaisutehoja näillä tuotteilla ei siis ole.

– Runsas kahvin, punaviinin ja teen juominen sekä tupakointi tummentavat hampaita. Aktiivihiiltä sisältävällä tahnalla voi kuuriluonteisesti tai säännöllisesti käytettynä, hammastahnan koostumuksen mukaan, saada poistettua näitä tummentumia, hammaslääkäri Anastasia Immonen-Koivisto sanoo.

Curaproxin Black is White -hammastahnassa on mukana aktiivihiiltä, joka poistaa hampaista tehokkaasti värjäytymiä. Setin mukana tulee myös hammasharja. 23 €.

Yotuelin All-in-one -hammastahna sisältää vaalentavaa karbamidiperoksidia, ja tahna onkin erinomainen tuki varsinaisen valkaisun ylläpitoon. 16,90 €.

Emmelle Hyaluron Pro+ -hammastahna on vaahtoamaton ja poistaa tummentumia papaiinientsyymin avulla, joka hajottaa värjäytymät kemiallisesti. 7,75 €.

Valkaisu alkaa aina lääkäriltä

Jos mielessä on nimenomaan valkaisu eli operaatio, jossa valkaistaan hammasluuta, pitää aluksi kääntyä hammaslääkärin puoleen. Hammaslääkärillä hampaisiin teetetään yksilölliset lusikat, joita käytetään valkaisugeelin kanssa kotona esimerkiksi muutama tunti päivässä yleensä viikon ajan.

– Lusikoilla tehtävä kotivalkaisu on tehokas valkaisukeino. Sitä tehtäessä jokainen voi itse säätää, kuinka paljon muotteja haluaa pitää suussa ja siten kuinka valkoiset hampaista lopulta tulevat, kuitenkin tuotteen käyttöohjeita huomioiden, Immonen-Koivisto sanoo.

Vaikka hampaita kuinka kirkastaisi tahnalla ja valkaisisi muoteilla, ei lopputulos ole yksiselitteisesti kaikille sama. Lopullinen sävy riippuu omasta hammasluusta.

– Hammasluun väri on hieman kuin ihonsävy, se vaihtelee jokaisella. Erilaiset hammasluut myös värjäytyvät eri tahtiin.

Ole tarkkana nettituotteiden kanssa

Suomessa valkaisuaineiden myynti on keskitetty ammattilaisten hoidettavaksi, jotta suun terveys ei missään vaiheessa joudu esteettisten toimenpiteiden takia vaaraan. Tuotteita on tärkeää käyttää myös aina ohjeiden mukaisesti.

Samalla, kun muotit tehdään, on hyvä tarkistaa suun kunto. Olennaista on, että suu on terve ja hampaat ovat kunnossa, eli niissä ei ole esimerkiksi reikiä tai lohkeamia. Tarvittaessa myös hampaat putsataan hammaskivestä, jotta tuloksesta tulee tasainen. Valkaisussa on huomioitava myös hampaistossa näkyvällä paikalla olevat paikat, ne kun eivät valkaistu hammasluun tavoin.

Vaikka kotimaassa myynti onkin säännösteltyä, on netti pullollaan valkaisutuotteita, jotka lupaavat näkyviä tuloksia. Näihin kannattaa Immonen-Koiviston mukaan suhtautua aina varauksella.

– Jos aikeena on ostaa tuotteita netistä, kannattaa ainakin etukäteen tarkastaa omalta hammaslääkäriltä, mitä mieltä tämä on tuotteesta. Esimerkiksi valkaisua lupaavat jauheet voivat vahingoittaa hammaskiillettä, jota ei saa enää ikinä takaisin hampaaseen.