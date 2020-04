Helpolla kikalla silmänrajaukset onnistuvat raskaillekin silmäluomille – Viivi kokeili ja ihastui

Tietyllä tekniikalla saa raskaillekin silmäluomille täydelliset kissarajaukset, ainakin niin kauan kun ei räpäytä silmiä.

Klassiset kissarajaukset olivat pitkään suosikkini. Vuosi tai pari sitten kuitenkin huomasin, etteivät rajaukset meinanneet enää millään onnistua. Ostin uuden rajausvärin ja uuden siveltimen. Harjoittelin, mutta jälki oli edelleen kehnoa.

Hiljattain hoksasin, mistä on kyse: iästä. En ole vielä kolmeakymmentäkään, mutta painovoima on tehnyt tehtävänsä. Viimeistään nyt minulla on raskaat luomet.

Hätä ei onneksi ole tämän näköinen. Meitä raskasluomisia on valtavasti, joten internet on täynnä ohjeita.

Meikkiguru apuun

Otan testiin meikkiguru Katie Jane Hughesin rajausniksin, jolla ainakin meikkitaiteilija itse tekee varsin vakuuttavat kissansilmät. Täällä voit perehtyä tekniikkaan tarkemmin.

Jutun juju on, että rajaukset piirretään silmät auki ja niin, että rajauksen häntä kulkee luomivaon päältä. Kun silmät sulkee, rajaus näyttää kulmikkaalta ja epätasaiselta, mutta silmien ollessa auki illuusio ihanasta kissarajauksesta on täydellinen.

Kun silmät sulkee tai kulmia kohottaa, illuusio särkyy.

Käytän Nyxin geelimäistä rajausväriä ja We Care Iconin rajaussivellintä. Rajauksen piirtäminen sujuu kohtalaisen helposti.

Silmien pitäminen auki on tämän rajaustekniikan nerokkain niksi. Kun silmät ovat auki, rajausten hännät saa heti luonteviin kohtiin silmäluomien raskaudesta huolimatta.

Kahden ja puolen minuutin homma

Ensimmäisenä tekemäni vasemman silmän rajaus ei ole täysin onnistunut, vaan menee mutkalle, jos hymyilen oikein leveästi. Oikeaan silmään piirrän rohkeasti pidemmän hännän ja lopputuloksesta tulee parempi.

Aika hyvältä näyttää – ainakin todella paljon paremmalta kuin aiemmat yritykseni kiertää luomivako rajauksen kanssa. Hion vielä onnistuneempaa oikeaa rajausta ja piirrän vasemman uusiksi. Samalla tulee testattua, kuinka kauan rajauksen tekeminen vie aikaa. Sekuntikello ehtii tikittää noin kahteen ja puoleen minuuttiin, ja sitten yksi kappale rajausta on valmis.

Tällä tekniikalla ilmettä kohottavat kissarajaukset syntyvät siis nopeasti ja helposti. Ainoa huono puoli on se, että silmänrajausten todellinen muoto paljastuu paitsi räpytellessä, myös esimerkiksi alas vilkaistessa ja kulmia kohottaessa.

Katso lisää kuvia ja lue tarkemmat ohjeet alkuperäisestä Me Naisten jutusta.

