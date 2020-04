Tiesitkö tätä? Monilahjakas maailmantähti kuvaa upeita muoti- ja glamourkuvia – kuvia julkaistu myös Voguessa

Muusikko Bryan Adams on valokuvannut tosissaan yli 20 vuotta. Nyt kuvia on Tallinnan Fotografiskassa.

Bryan Adams joutui perumaan konserttejaan koronaviruksen takia Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Suomalaisten onneksi tähti ehti kuitenkin esiintyä maaliskuussa Espoossa.

Ja sitä ennen rocktähti ehti torstaina käydä Tallinnassa avaamassa valokuvanäyttelynsä Fotografiskassa.

Omakuva Lontoossa 2011.

Kesään asti esillä olevassa näyttelyssä on muotokuvia julkkiksista ja glamourista julkisivun takanakin – mutta myös kuvia haavoittuneista brittisotilaista, jotka ovat palanneet operaatioista Afganistanista ja Irakista.

Kolmas kuvasarja näyttää kodittomia, jotka myyvät Lontoossa sikäläistä Iso numero -lehteä.

Lindsay Lohan. New York, 2007.

Amy Winehouse. Mustique, 2007. Läheinen ystävä ja säännöllinen kuvauskohde Amy Winehouse vieraili Adamsin ja tämän perheen luona jouluna 2007 yksityisellä Mustiquen saarella Karibialla.

Kuvia kuuluisiin muotilehtiin

Pitkän linjan juureva perusrokkari ja tuottaja on valokuvannut vakavissaan jo pitkään. 59-vuotias Adams on julkaissut vuodesta 1999 valokuvakirjoja, joiden tuotot on ohjattu hyväntekeväisyyteen, muun muassa rintasyövän tutkimukseen. Hänet on kutsuttu valokuvaseura Royal Photographic Societyn kunniajäseneksi.

Bryan Adamsin kuvia on julkaistu lukuisissa muotilehdissä, muun muassa britti-Voguessa, Vanity Fairissa ja Harper’s Bazaarissa.

Kuningatar Elisabetkin on päässyt Bryan Adamsin kuvaan.

Exposed-näyttely Tallinnan Fotografiskassa Telliskivessä 14. kesäkuuta asti.