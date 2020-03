Ovatko kynnet huonossa kunnossa? Näin hoidat ne helposti kotona

Kuivat ja katkeilevat kynnet näyttävät kurjilta ja voivat olla jopa kivuliaat. Hellällä huolenpidolla kynnet saa hoidettua kotonakin taas hyvään kuntoon.

Kokosimme yhteen parhaat vinkit kotona tehtävään kynsien kuntokuuriin.

Kynnetkin tarvitsevat kosteutta

Ihan samalla tavalla kuin muu kroppa ja hiukset, kynnet kaipaavat kosteutusta pysyäkseen hyvässä kunnossa. Käsiä tulee rasvattua nyt monta kertaa päivässä, ja samalla vaivalla on helppo hoitaa myös kynsiä ja kynsinauhoja.

Hiero ylimääräinen käsirasva sormenpää kerrallaan sekä itse kynteen että ympäri kynsien reunoja ja anna voiteen imeytyä hetki rauhassa. Kosteutetut kynnet ovat joustavat ja taipuvat eivätkä katkeile tai liuskoitu helposti.

Vahvista pohjalakalla

Kynsien lakkaaminen on yksi helpoimmista tavoista piristää päivää, mutta puuhaan kannattaa suhtautua huolella ja kynttä suojellen.

Värilakan alle on hyvä levittää kynnen värjäytymistä estävä, kirkas aluslakka. Aluslakoissa on usein mukana myös kynttä hoitavia ja vahvistavia ainesosia, joten niistä on myös pidempiaikaista hyötyä. Lisäksi ne kirkastavat päälle levitettävän lakan väriä ja auttavat sitä kestämään pidempään siistinä kynnellä.

Essien Strong Start Base Coat -pohjalakka vahvistaa kynttä biotiinin avulla, 13,90 €.

Älä revi geelilakkoja pois (vaikka juuri nyt ehkä tekisi mieli)

Jos geelilakat alkavat olla ylikasvaneet, eikä tiedossa ole seuraavaa käyntiä kynsihuollossa, hengitä syvään ennen repsottavan kynnen poisrepimistä. Geelilakka on aina vahvempi kuin kynnen päälliskerros, joten repiessä se väistämättä rikkoo kynnen pintaa.

Repimisen sijaan kasta jokaiselle sormelle vanutupot reilusti kynsilakanpoistoaineessa, asettele tupot sormien päihin ja kääri ympärille pala foliota. Anna kynsien seisoa paketeissa vartin ajan, minkä jälkeen geelilakkojen pitäisi irrota kynneltä sitä vahingoittamatta.

Kokeile kovettajaa

Keratiini saattaa olla tuttu kikka huonokuntoisten hiusten pelastajana, mutta proteiinit ovat myös olennainen kynsien rakennusaine.

Jos kynnet ovat ohuet ja liuskoittuvat, muutaman viikon tehokuuri kovettajaa yhdistettynä hyvään kosteutukseen tekee kynsille ihmeitä.

Idun Mineralsin Nail Hardener -kynnenkovettaja tekee kynsiin suojaavan kalvon, 9,50 €.

Laita terveys pituuden edelle

Pitkät kynnet ovat monelle kauneusihanne, mutta jos kynnet ovat yhtään huonossa kunnossa, kannattaa niiden hyvinvointi priorisoida. Pyöreät, sormenpään peittävät kynnet on helppo pitää viilan kanssa siisteinä. Kun kynsi alkaa hoidon myötä tuntua vahvemmalta, voi pituutta halutessaan pikkuhiljaa lisätä.

Tsekkaa lakkapullojen sisältö

Inci- eli ainesosaluettelojen tavaaminen on kasvava trendi varsinkin ihonhoitotuotteita ostaessa, ja tarkkana kannattaa olla myös kynsilakkaostoksilla.

Kynsilakat ovat perinteisesti olleet oikeita kemikaalicocktaileja, sillä pysyvää lakkaa on ollut hankala valmistaa ilman hieman haitalliseksikin tiedettyjä aineita. Viime vuosina kehitys on onneksi edistynyt isoin harppauksin, ja moni lakkabrändi mainostaa olevansa esimerkiksi 7-free - tai 10-free -tuotteita, eli niistä on riisuttu seitsemän tai kymmenen haitallisinta ainesosaa pois.

Mavalan minilakat ovat kaikki 13-free-tuotteita, 5,50 €.

Lähteet: Byrdie, Good Housekeeping