Tunnetko jo nämä? Viisi vinkkiä, joilla hiukset pysyvät kunnossa pitkään

Mitä tehdä tukalle, kun kampaajalle ei pääse? Näillä vinkeillä pidät hiukset kunnossa kotona monta viikkoa.

Hiukset ovat teoriassa pieni asia, mutta niillä voi olla suuri vaikutus mielialaan: kun tukka on hyvin, näyttää maailmakin hieman paremmalta.

Panosta oikeisiin tuotteisiin (ja muista myös käyttää niitä)

Jos hiuksista täytyy pitää huolta kotivoimin, muutama tehokas ja näppärä tuote rientää apuun.

Samalla tavoin kuin monessa meikissä, se mikä sopii kaverille, ei välttämättä sovi itselle. Vaikka hiukset voivat näyttää samanlaisilta, voi niillä olla hyvinkin erilaiset tarpeet.

Jos hiuksia on käsitelty, eli niitä on esimerkiksi blondattu tai tukassa on permanentti, kaipaavat ne korjaavia ja syvähoitavia tuotteita. Jos tukka on luonnostaan kihara, se saa hoitoa kosteuttavista tuotteista. Hento hius saa kohotusta puolestaan volyymituotteista.

Kun tuotteet ovat plakkarissa, niitä kannattaa muistaa käyttää säännöllisesti, jotta todelliset tehot pääsevät esiin. Esimerkiksi shampoista ja hoitoaineista näkee vasta muutaman viikon käytön jälkeen kunnollisia tuloksia.

1. Vaihda shampoo puhdistavaan hoitoaineeseen

Curly girl -metodin myötä moni vaihtoi perinteisen sulfaatteja sisältävän shampoopesun hellempään hoitoaineella pesemiseen. Hoitoainepesu säästää väriä ja on ideaali erityisesti paksulle, luonnonkiharalle tukalle, joka on usein kuiva ja karhea.

Jos kotoa löytyvä hoitoaine tuntuu mitättömältä varsinaista pesua varten, löytyy pesuainevalikoimasta aavistuksen peseviä hybridihoitsikoita. Hoitopesut ovat hyviä myös silloin, jos pää hikoaa paljon esimerkiksi urheillessa, mutta hiuksia ei halua pestä ja kuluttaa montaa kertaa viikossa.

Four Reasonsin Black Edition Co-Wash -hoitopesu nimenomaan lupaa suojata väriä ja kosteuttaa hiuksia, 14,90 €.

2. Hanki hiuksiin kunnolla kiiltoa

Kuinka ihanan kiiltävältä tukka aina näyttääkään, kun sen on juuri käynyt värjäämässä! Kiillossa ja sen säilyttämisessä nimenomaan piileekin myös paras värjäysvälin pitkittämisen salaisuus.

Nyt jos koskaan hiuksia on aikaa hoitaa tehohoitavalla naamiolla sekä hoitavilla öljyillä. Jos hiukset ovat oikein ekstrakiillon tarpeessa, levitä niihin naamio tai tuhdisti öljyä yötä vasten ja pese hiukset vasta aamulla.

Continun Cystine Overnight Treatment -yöhiusnaamio silottaa hiusten pintaa ja ehkäisee kaksihaaraisten syntymistä, 24,90 €.

3. Suojaa hiukset UV-säteilyltä

Kevätaurinko tuntuu ihanalta iholla, ja omalla pihalla ja parvekkeella lisääntyvästä valosta saa nauttia ihan luvan kanssa. Auringon UV-säteilyn haittavaikutukset iholle ovat tiedossa, mutta säteet voivat tehdä vaurioita myös hiusvärille. Aurinko haalistaa hiusväriä ja voi viedä väristä kiillon.

Suojaa siis hiukset ihon tavoin niille suunnatuilla suoja-aineilla, jotka usein värin ylläpidon lisäksi hoitavat ja kosteuttavat hiuksia.

Wellan Invigo Sun UV Hair Color Protection Spray -suihke pitää värin hehkuvana ja kiiltävänä, 19,90 €.

4. Pieni pikafiksaus tyveen

Jos tyvikasvu pistää aamulla häiritsevästi silmään, ovat värilliset kuivashampoot ja suihkemaiset, pesussa lähtevät värisuihkeet todella toimivia apulaisia. Suihketta kannattaa suihkuttaa hiusten tyveen niitä samalla nostellen niin, että tyvi peittyy varmasti hyvin jakauksen molemmin puolin. Näin varmistat, että vaikka tuuli tuivertaisi tukkaa tai jakaus ei olisi aivan kohdallaan, tyvi pysyy piilossa.

Batisten Beautiful Brunette -kuivashampoossa on todella tuhdisti pigmenttiä peittämään tyvikasvu, 6,90 €.

5. Kerrosta kosteutta latvoihin

Rispaantuneet, kuivat latvat saavat hiukset nopeasti näyttämään huonokuntoisilta. Kosteuttavat pesuaineet sekä erilaiset hiuksiin jätettävät hoitoaineet voivat kuitenkin vielä kääntää tilanteen ja saada tukalle useamman viikon armonaikaa.

Suhtaudu hiustenhoitoon hieman samalla tavalla kuin ihonhoitoon: hiuksille tarkoitetut seerumit ja voiteet hellivät latvoja samalla ajatuksella kuin ihotuotteet kasvoja.

WeDo/ Professionalin Protect Balm -hybridivoide kosteuttaa sekä kuivia latvoja että käsiä, 19,90 €.

