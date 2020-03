Mies, rakenna itsellesi ihonhoitorutiini – nämä purkit toimivat ja nämä kannattaa jättää rauhaan

Ihonhoito ei suinkaan ole vain naisten etuoikeus. Miesten iho on paksumpi ja kestää kovempaa kulutusta, mutta nauttii silti säännöllisestä hoitorutiinista. Näin hoidat ihoa hyvin.

Miesten iho on rakenteellisesti erilainen kuin naisten. Iho on paksumpi, ja siten siinä on vahvempi kollageenipitoisuus ja voimakkaampi talineritys.

Paksuuden ansiosta miesten ihossa ikääntymisen merkit näkyvät naisten ihoa myöhemmin, mutta toisaalta ilmestyessään ne etenevät iholla melko nopeasti.

– Moni mies herää ihonhoidon tärkeyteen hieman myöhässä. Kaikkein olennaisinta ihon kunnossa pysymisen kannalta olisi ennaltaehkäisy sekä ihon suojaaminen auringolta, selittää kosmetologiyrittäjä Minna Kinnunen-Brahimi joensuulaisesta Kauneushoitola MB:stä.

Kaksi vinkkiä joka miehen ihonhoitoon

Vaikka tarpeet ovat naisten ihoon verrattuna erilaiset, kaipaa miesten iho samalla tavalla huolenpitoa. Hyvä ja helppo rutiini rakentuu Kinnunen-Brahimin mukaan aamuin illoin tehtävästä puhdistuksesta sekä pesun jälkeen iholle levitettävästä kosteusvoiteesta.

Varsinkin keväällä ja kesällä aamuisin käytettävän voiteen olisi hyvä sisältää aurinkosuojakerroin 50, kun taas illalla voiteen tarkoitus on hoitaa ja kosteuttaa kasvoja yön aikana. Muina vuodenaikoina yhdellä kasvovoidepurkilla voi hoitaa sekä aamu- että iltakosteutuksen.

– Misellivesi sekä puhdistusvaahto ovat hyviä puhdistusaineita miesten iholle. Miselliveden kanssa ei tarvita edes vettä puhdistukseen, sillä kasvot pyyhitään misellivedellä kosteutetulla vanulapulla.

Cienin Micellar Water Sensitive -misellivesi puhdistaa iholta lian, pölyn ja ylimääräisen talin ja sopii punoittavalle ja herkälle iholle, 2,80 €.

Diego Dalla Palman 24 Hr Hydro Replenishing Cream -kasvovoide sopii nimensä mukaisesti iholle kaikkina vuorokauden aikoina, 67 €.

– Nyt, kun kotona vietetään enemmän aikaa, on hoitorutiinista helppo tehdä säännöllinen tapa, Kinnun-Brahimi vinkkaa.

Lisäbuustia seerumilla

Jos pelkkä kosteusvoide ei tunnu riittävältä tai kasvot punoittavat parranajon jälkeen, kannattaa mukaan lisätä aftershave-seerumi.

– Sheivaus voi ärsyttää karvatuppea, minkä tuloksena kasvoille nousee punaisia pilkkuja. Seerumi rauhoittaa punoitusta, ja sitä voi käyttää parranajoalueen lisäksi muuallekin kasvoille, Kinnunen-Brahimi neuvoo.

Rokuan Beard Oil -partaöljy tehohoitaa parran lisäksi hilseilevää ja kutisevaa ihoa, 39,90 €.

Lainaisinko vaimon voidetta?

Jos ihonhoito on vielä itselle ihan uusi juttu, helposti ensimmäisenä mieleen saattaa tulla, että kylpyhuoneen kaapeista voi käydä lainaamassa puolison tuotteita. Kinnunen-Brahimi laittaa ajatukselle saman tien stopin.

– Jokaisella pitää olla oman ihotyypin mukaan valitut purkit. Puolison tuotteet on valittu hänen tarpeitaan ajatellen, eikä niihin kannata koskea.