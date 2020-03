Antti Tuiskulta oma vaatemallisto ja muotimerkki markettiin

Antti Tuisku on suunnitellut omaa vaatemallistoa hiljaisuudessa jo pari vuotta, kertoo tiedote.

Suomen tunnetuimpiin artisteihin kuuluva Antti Tuisku on suunnitellut vaatemalliston Prismalle. Merkin kerrotaan jäävän osaksi valikoimaa.

Poptähti Antti Tuisku on suunnitellut oman vaatemallistonsa hypermarketketju Prismalle. Mallisto tuodaan myyntiin Prisman verkkokauppaan ja Prismoihin perjantaina 3. huhtikuuta.

Tiedote kertoo, että oma mallisto on ollut Tuiskulle pitkäaikainen haave.

– Yksi keino itseilmaisuun on oma tyyli ja siihen sopivat vaatteet. Halusin tehdä malliston, jonka vaatteita voisin itsekin käyttää. Malliston, joka kuvasti aktiivisen elämän ja opiskelun kautta löytämääni uutta energiaa. Malliston, jollaisen nuoruudessani olisin toivonut Rovaniemeltäkin löytyvän, Antti Tuisku sanoo tiedotteessa.

Tältä mallisto näyttää.

Tuisku tutustui Prisman pukeutumisen ammattilaisiin muutamia vuosia sitten yhteistyöprojektissa, ja yhteinen visio mallistosta sai tuulta alleen.

Sporttisen muotimalliston tuotteista valtaosa on unisex-tuotteita. Mallisto sisältää vaatteita ja jalkineita arkeen ja urheiluun. Luvassa on uimapukuja, treenivaatteita, ulko- ja sisäpukeutumista, sadevaatteita, kenkiä, hattuja, sukkia ja laukkuja.

Merkistä tulee pysyvä vaatebrändi

Antti Tapani -niminen mallisto ei ole tiedotteen mukaan kertaluontoinen kampanja, vaan brändi, joka on tullut jäädäkseen. Heti ensi syksynä mallistoon on luvassa uutta. Brändin nimi kuvaa tiedotteen mukaan Tuiskua artistipersoonan takana.

– Visio mallistosta on Antin ja hän on ohjannut suunnitteluprosessia luovana johtajana. Oman artistiammattinsa huippu-urheilijana Antilla on vahvaa näkemystä ja osaamista aktiiviseen elämään sopivista materiaaleista ja malleista. Suunnitteluprosessiin koottiin tiimi Prisman pukeutumisen ammattilaisista ja designereista, Prisman pukeutumisesta vastaava valikoimajohtaja Päivi Hole sanoo tiedotteessa.

Muitakin uusia tulokkaita marketmuodissa

Suomen marketmuotitarjonta uudistui myös aiemmin keväällä, kun K-Citymarket toi valikoimaansa yhdysvaltalaisen naistenmuotimerkin Ellen Tracyn.

Merkittävä osa suomalaisista hankkii vaatteita marketeista. Citymarketin teettämän tutkimuksen mukaan 81 prosenttia suomalaisista ostaa marketeista vaatteita ainakin joskus.