Täydellinen aika venyttää hiusten pesuväliä – 7 kikkaa ja 5 kovaa hyötyä

Harvemmasta hiustenpesusta on tukalle usein hyötyä.

Hiusten pesuvälin venyttäminen saa hiukset pysymään usein paremmassa kunnossa. Kokosimme kikat pesuvälin pidentämiseen – ja listasimme hyödyt, jotka siitä saat.

Lähes kaikki hiusalan asiantuntijat ovat sitä mieltä, että päivittäinen hiustenpesu on liikaa.

Esimerkiksi newyorkilainen kampaaja Elle Kinney on sanonut, että päänahalle pitää antaa tilaisuus palauttaa itsensä tasapainoon, jotta se olisi parhaimmillaan.

– Kaksi tai kolme päivää shampoopesujen välissä on parempi vaihtoehto, mutta jos tukkasi ei tunnu koskaan kunnolla rasvoittuvan, voit kokeilla pidempääkin pesuväliä.

Samaa mieltä on suomalainen hiustutkija Annikki Hagros-Koski Hiusakatemiasta – hän tosin venyttää hyvää pesuväliä vielä pidemmäksi, 3–4 päivään.

– Päänahassa elää normaali bakteerikanta, joka suojaa ihoa samaan tapaan kuin suoliston bakteerit suojaavat suolistoa. Bakteerit saavat ravintoa talin ja hien erityksestä.

Viisi hyötyä pidemmästä pesuvälistä

Kun hiusten pesua harventaa pariin kertaan viikossa, näitä hyötyjä voi odottaa huomaavansa.

1. Terveempi hiuspohja

Suomalainen hiustutkija Miisa Rauhala Jyväskylän Hiusklinikalta on sanonut, että hiukset olisi hyvä pestä 3–4 päivän välein. Tiuhempi pesuväli voi kuivattaa päänahkaa.

– Pelkkä vesipesukin vahingoittaa hiuspohjan normaalia bakteerikantaa. Talin ja hien sekoitus on normaalin bakteerikannan ravintoa.

2. Hiukset eivät ole enää niin kuivat

Hiuspohjan lisäksi jokainen pesu kuivattaa hiusta. Päänahkamme tuottaa jatkuvasti talia, joka toimii hiuksissa kuin luontainen öljyhoito. Kun talia ei ole jatkuvasti pesemässä pois, se pääsee hoitamaan ja kosteuttamaan hiusta.

– Tali on ihan yhtä tärkeää silkkisten suortuvien saamiseksi kuin mikä tahansa hoitoaine, jonka voit ostaa kaupasta, sanoo Elle Kinney.

Muista myös hiusten kuivumisen välttämiseksi tärkeät shampoosäännöt, joita noudattamalla saa kosteammat ja siksi terveen näköiset latvat.

3. Hiukset alkavat kiiltää

Samat edellä mainitut öljyt toimivat myös hiusten luontaisena kiiltohoitona. Oman hiuspohjan öljyistä saa kaiken irti, kun hankkii litteän luonnonharjaksisen harjan ja harjaa hiuksensa kunnon vedoin tyvestä latvaan, jolloin öljy pääsee hellimään myös hiusten pituuksia.

4. Kiharat korostuvat kauniimmin

Jos sinulla on vähääkään kiharat hiukset, haluat kokeilla harvempaa pesua. Luonnonkihara on kuivuuteen taipuvainen hiuslaatu, joten kuivattavan pesun vähentäminen ja tukan kosteuttaminen tekee kiharasta huomattavasti upeamman. Tässä avainasemassa ovat myös pesu- ja hoitotuotteet.

5. Hiusvärisi kestää pidempään

Mitä useammin hiuksia pesee, sitä nopeammin hiusväri haihtuu.

– Hiusväreissä on sama logiikka kuin vaatteissa. Mitä tehokkaammin peset, sitä varmemmin ne haalistuvat. Fakta on se, että jokainen pesukerta haalistaa väriä. Tietysti esimerkiksi hikinen päänahka täytyy pestä aina, mutta muuten voi kokeilla pidentää pesuväliä ja käyttää välillä kuivashampoota, Kampaaja-kouluttaja ja Cityhair-kampaamon omistaja Sanna Ruskomäki on kertonut.

Hän suosittelee käyttämään värjätyille hiuksille tarkoitettuja shampoita, jotka ovat usein sulfaatittomia ja siksi hellävaraisempia. Niissä on vain hyvin mietoja ja hellävaraisia peseviä ainesosia. Tämän takia värit säilyvät pidempään.

– Värishampoo on kuin vaatteiden hienopesu. Vähän kuin pesisit vaatteen kolmessakympissä versus kuudessakympissä, kyllähän siinä lähtevät värit.

Seitsemän niksiä pesuvälin pidentämiseen

Hagros-Kosken mukaan kestää 2–3 viikkoa, että tali- ja hikirauhaset tottuvat harvempaan pesuväliin.

Näillä tavoilla voit helpottaa prosessia.

1. Tee tuplapesu

Ammattilaiset suosittelevat hiuksille tuplapesua. Hiukset kannattaa vaahdottaa tavallista pienemmällä määrällä shampoota mutta kahdesti.

– Ensimmäinen shampookerta irrottaa tukasta kaiken ekstralian, kuten muotoilutuotteet, ja toinen vaahdotus pääsee putsaamaan itse hiuksen, Four Reasonsin kouluttaja Antero Lahtinen on selittänyt.

2. Älä koske tukkaan

Hiuksia ei kannattaisi kammata tai sormeilla useita kertoja päivässä, sillä näin rasva leviää päänahasta tukkaan ja saa sen näyttämään likaiselta nopeammin.

3. Kreppaa tyvi

Hiusten rasvoittumisen saa kuriin, kun tyven kohottaa irti päänahasta. Nerokas keino tähän on tyvirauta, joka kreppaa hiukset tyvestä. Saat samalla kikalla paksumman näköiset hiukset ja pidemmän pesuvälin.

4. Kokeile tuuheuttavaa shampoota

Jos hiukset alkavat tuntua lähmäisiltä nopeasti, kannattaa vaihtaa tuuheuttavaan shampooseen. Tuuheuttava shampoo poistaa tehokkaasti rasvaisuutta hiusten tyvestä. Ilmavan lopputuloksen lisäksi hiusten pitäisi siis pysyä pidempään puhtaina.

5. Kokeile luonnonmukaista palashampoota

Sipoolainen Roni Rajamäki on puolestaan kertonut oivalluksestaan perinteisen nestemäisen ja synteettisen ja luonnollisen palashampoon välillä.

– Minulla on varmaan hyvin tyypillinen suomalainen helposti rasvoittuva hiuslaatu. Aloitettuani palasaippuan käytön, hiukseni ovat palautuneet ja saaneet volyymia – ne tuntuvat tuuheammilta ja pysyvät paljon paremmin puhtaina. Pesen nykyään hiukset kaksi kertaa viikossa tai harvemmin.

6. Turvaudu kuivashampooseen

Kuivashampoo pelastaa viimeiset päivät ennen pesua. Se imee hiuksiin ja hiuspohjaan kertyneen talin ja lian, jolloin hiuksista ja päänahasta tulee raikkaamman näköiset ja tuntuiset ilman vesipesua.

Muista kuitenkin, että kuivashampoon levittämisen jälkeen pesu kannattaa suorittaa parin päivän sisällä.

– Jos kuivashampoota käyttää päivittäin, sitä kertyy päänahkaan ja se alkaa ajan myötä kutista ja hilseillä. Sen vuoksi kuivashampoolla saa pidennettyä pesuväliä parilla päivällä, kunnes hiuspohja pitäisi pestä kunnolla, ekokampaaja Minttu Laurila Piparminttu Ekokampaamosta on sanonut.

7. Huijaa hiustyyleillä

Yksi keino piilottaa hiusten rasvaisuus ovat erilaiset kampaukset. Olemme koonneet aiemmin hiustyylit, joilla saat huijattua likaisen tukan hieman vähemmän likaisen näköiseksi.