Tässä on seuraava trendikäs hiusten raidoitustyyli – Jennifer Lopez on jo edelläkävijä

Jennifer Lopez on raidoittanut tukkaansa viime aikoina oikein kunnolla.

Chunky highlights eli palkkimaiset raidat ovat nouseva trendi, joka palaa 20 vuoden takaa.

Chunky highlights on 90-luvun trendi, joka valtaa Instagramin, otsikoi Glamour viime vuoden lopulla. Palkkiraidat tekevät paluun, uutisoi puolestaan Popsugar maaliskuun alussa. Chunky highlights: suurin hiustrendi vuonna 2020, julistaa tyylisivusto Who What Wear.

Vieläkö muistat? Palkkiraidat olivat kova sana 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa.

Laulaja Kelly Clarkson muistetaan vahvasti raidoitetusta hiustyylistään. Tältä tukka näytti vuonna 2002.

Laulaja Jessica Simpson palkkiraidoissaan vuonna 2003.

Nyt trendi osoittaa uutta tulemista. Selkeitä, paksuja ja palkkimaisia raitoja on kokeillut jo muun muassa megatähti Jennifer Lopez. Luottohiusstylisti Chris Appleton jakoi Lopezin raidoista ja hiustyyleistä kuvat Instagram-tilillään.

J. Lo ei suinkaan ole ainut palkkiraitoihin hurahtanut. Kuten Glamour kertoikin, raidoitustyyli näkyy selvästi kuvapalvelu Instagramissa.

Muun muassa näistä lookeista voi hakea inspiraatiota, jos chunky highlights -trendi miellyttää.