Valmistele iho kevääseen – näin valitset kasvoille oikean happokuorinnan

Kemiallinen happokuorinta on helppo tehdä kotona. AHA-, BHA- ja PHA-kirjainviidakosta löytyy sopiva kuorinta niin rosacea-iholle kuin anti-age-vaikutuksia kaipaavalle.

Happo sanana voi kuulostaa rajulta. Kasvojen happokuorinnasta tulee monelle ensimmäisenä mieleen Sinkkuelämää-sarjan jakso, jossa Samanthan kasvot hehkuivat tulipunaisina tujun kuorinnan jäljiltä.

Sarjan päättymisestä on kuitenkin jo kuusitoista vuotta, ja tuona aikana onneksi sekä muoti että ihonhoitoon tarkoitetut hapot ovat kehittyneet huimasti.

Ihonhoidon hapoissa on kolme pääryhmää

Kuorivissa hapoissa on kolme pääryhmää: AHA-, BHA-hapot ja PHA-hapot. AHA-hapot toimivat ihon pintakerroksessa, kun taas hieman vahvemmat BHA-hapot pääsevät toimimaan syvemmällä ihossa. PHA-hapot ovat näistä kaikkein hellävaraisimpia.

Listasimme yleisimmät kuorinnoissa käytettävät hapot, joiden joukosta löytyy sopiva kuorinta jokaiselle ihotyypille ja ihon sen hetkiseen tarpeeseen.

AHA-hapot – tehokasta kirkastusta

Vesiliukoiset AHA-hapot nostavat ihon pintakerroksista kuolleita ihosoluja ja siten kirkastavat ihoa tehokkaasti kuorinnan yhteydessä. AHA-happoa sisältävä tuote on varmasti tehokas silloin, kun se sisältää 5–15 prosenttia lupaamaansa happoa. Vaikka AHA-hapot ovat melko hellävaraisia, kannattaa niiden käyttö rajoittaa muutamaan kertaan viikossa.

Sokeriruo’osta saatava glykolihappo on AHA-happojen ykkösnimi. Se kirkastaa ihoa tehokkaasti ja hillitsee ihon rasvoittumista. Glykolihappoa on mukana lähes jokaisessa kemiallisessa kuorinnassa, ja sen tehosta on olemassa runsaasti tieteellistä näyttöä, mikä selittää hapon suosiota. Glykolihappo sopii kaikille ihotyypeille.

The Ordinaryn 7 % Glycolic Acid Solution -kasvovesi on ammattilaisten hehkuttama, 12,95 €.

Maidon laktoosista valmistettu maitohappo on toinen AHA-happojen lempilapsi. Maitohappo on glykolihappoa asteen hellävaraisempi kuorija ja sillä on aikuiselle iholle edullisia anti-age-vaikutuksia. Samalla, kun maitohappo nostaa iholta pois kuolleet ihosolut, se myös kosteuttaa ihoa. Maitohappo sopiikin erityisesti kuivalle, ikääntyvälle iholle.

Priori LCA Smart Peel Pads -kuorintalapuissa on mukana maito-, glykoli- ja mantelihapon tehokuoriva yhdistelmä, 65 €.

BHA-hapot – epäpuhtauksiin

Rasvaliukoiset BHA-hapot ovat omiaan erityisesti epäpuhtauksiin taipuvaiselle iholle. Hapot penetroituvat ihohuokosiin ja puhdistavat niitä tehokkaasti. BHA-hapot myös hoitavat iholla jo näkyviä näppylöitä. BHA-happoja voi käyttää ihonhoidossa päivittäin, mutta iho kannattaa totuttaa tuotteeseen käyttämällä sitä ensin muutaman päivän välein.

Salisyylihappo on tutumpi nimi BHA-hapolle. Salisyylihappo on tuttu monista rasvaisen ihon tuotteista, mutta siitä voi olla apua myös ihon punoitukseen sekä muihin tulehduksiin. Jos iho on erityisen kuiva tai herkkä, kannattaa salisyylihappo jättää väliin.

Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Lotion -voide auttaa tehokkaasti mustapäihin, 34 €.

PHA-hapot – herkemmälle iholle

Jotta happovalikoima olisi täydellinen, ei pidä unohtaa myöskään PHA-happoja. PHA-hapot ovat hieman harvinaisempia, ja siksi ne jäävät monesti unholaan. Nämä ovat kaikkein hellävaraisimpia happoja, ja ne sopivat jopa rosacea-iholle. Toisaalta ne eivät myöskään pääse yhtä syvälle ihoon kuin AHA- tai BHA-hapot, joten kuorinta ei välttämättä ole normaalille tai rasvoittuvalle iholle tarpeeksi tehokas.

Suomalaismerkki Unna Nordicin Viola PHA-kuorinta on suunniteltu erityisesti aikuiselle iholle, 44 €.

Osittaiset lähteet: Into The Gloss, Harper’s Bazaar, Allure