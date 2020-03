Näistä kaikista vaatteista voi luopua! Neljä kikkaa vaatekaapin tehokkaaseen järjestämiseen

Hajonneet kengät ja vaatteet. Loppuun käytetyt ja korjauskelvottomat vaatteet on aika viedä (puhtaana) tekstiilikeräykseen. Jo rikki menneet vaatteet ja asusteet vievät turhaa tilaa vaatekaapista.

Akryylineuleet. Laadukkaassa neuleessa on pitkät kuidut, siistit saumat – ja nolla prosenttia akryylia. Akryylia käytetään, koska se muistuttaa ominaisuuksiltaan villaa, mutta on paljon halvempaa. Akryyli on epäekologista, helposti nyppyyntyvää ja neuleen kannalta lyhytikäistä.