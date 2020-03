Kuivuvatko kädet tiuhasta rasvaamisesta huolimatta? Näin nostat käsivoiteesi tehot seuraavalle tasolle

Jatkuva peseminen kuivattaa väistämättä käsiä, vaikka pesuaine olisi hellävarainen ja voitelu olisi kunnossa. Näillä helpoilla nikseillä tehostat kotoa jo löytyvän käsivoiteen hoitavaa vaikutusta.

Listasimme aiemmin tällä viikolla toimituksen toimiviksi toteamat käsivoiteet ja kerroimme, mitä ainesosia käsisaippuoissa kannattaa välttää ja suosia, jos käsien ihon haluaa pitää kunnossa.

Jos kädet näistä huolimatta tuntuvat kärsivän kuivuudesta, voi käyttöön ottaa astetta tehokkaammat keinot.

Terästä perusvoidetta

Kasvojen tehokosteutukseen tarkoitetut seerumit tekevät ihmeitä myös käsille. Annostele illalla kämmenelle sopiva määrä käsivoidetta, tiputa joukkoon muutama tippa öljypohjaista seerumia ja hiero terästetty voide huolellisesti käsiin. Jos kädet ovat rutikuivat, vedä käsiin vielä unien ajaksi ohuet puuvillahanskat tehostamaan voiteen imeytymistä.

Oriflamen Optimals Hydra Moisture Boosting Serum -seerumi sisältää muun muassa E- ja C-vitamiinia, 24 €.

Hae helpotusta aavikkokasvista

Luonnon oma aloe vera on kerännyt mainetta melkoisena ihmeidentekijänä iholle, ja ihan aiheesta. Aloe vera -kasvista saatava geeli lukitsee kosteuden tehokkaasti itseensä ja samalla hoitaa ihon pieniä haavoja tai nirhaumia. Aloe veraa ostaessa pitää kuitenkin olla tarkkana ainesosat kertovan inci-listan kanssa: kirkkaissa geeleissä on usein mukana kuivattavaa alkoholia, kun taas ehta tavara on väriltään rusehtavaa.

Urtekramin aloe vera -geeli on tuhti annos aloe veraa terästettynä kosteuttavilla hyaluronihapolla ja heksapeptideillä, 6,50 €.

Valmistele kädet kosteusvoiteelle

Kasvoille suihkutettavat hoito- ja kosteussuihkeet ovat olleet kuluneen kauden hittituote, ja nyt niiden käyttökohdetta kannattaa laajentaa myös käsiin. Kosteussuihkeet sitovat voiteen tehoaineet iholle ja ne sisältävät jo itsessään superkosteuttavia tehoaineita, kuten ruusuvettä, hyaluronihappoa ja aloe veraa.

Jämähedelmistä tehdyssä luonnonkosmetiikkamerkki Pulpe de Vien Singing in the rain -kasvosuihkeessa on mukana kukkaisuutteita ja hyaluronihappoa, 10,50 €.

Levitä voide strategisesti

Käsivoide tulee helposti puristettua keskelle kämmentä ja hierottua sieltä ympäri käsiä. Tällä tavalla levitettynä merkittävä osa voiteesta imeytyy kuitenkin juuri kämmeniin, ja sormien iho ja kämmenselät, jotka kipeästi kaipaavat ekstrakosteutta, jäävät jalkoihin. Pursota seuraavaksi voide siis suoraan toiselle kämmenselälle, hiero kämmenselkiä vastakkain ja kuljeta siitä voide sormiin.

