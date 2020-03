Muotijätti muutti tuoksulinjansa käsidesitehtaaksi – jakaa 12 tonnia desinfiointiainetta ilmaiseksi

Luksusmuotikonserni LVMH valmistaa maanantaista lähtien käsidesiä kosmetiikkatehtaissaan ja jakaa sen ilmaiseksi terveydenhuoltojärjestelmälle.

Ranskalainen luksusmuotikonserni LVMH ilmoitti eilen sunnuntaina, että se alkaa valmistaa käsidesiä kosmetiikkatehtaissaan.

Yritys muuttaa kolme tuoksujenvalmistuslaitostaan käsidesitehtaiksi ja jakaa desinfiointiaineet ilmaiseksi maansa terveydenhuoltojärjestelmälle. LVMH:n omistamiin brändeihin kuuluvat esimerkiksi Louis Vuitton, Christian Dior, Guerlain ja Givenchy.

Asiasta uutisoi muun muassa Vogue ja kertoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti.

– LVMH käyttää tuoksu- ja kosmetiikkatuotantolinjojaan tuottaakseen suuren määrän hydroalkoholigeeliä maanantaista lähtien, LVMH kertoo tiedotteessaan.

Tavoitteena on valmistaa 12 tonnia desinfiointiainetta. Ensimmäisten pullojen on tarkoitus lähteä matkaan heti tänään maanantaina. Tuotteet jaetaan veloituksetta.

Voguen mukaan esimerkiksi Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on kehottanut siihen kykeneviä ja lisensoituja tahoja alkamaan valmistamaan omia käsidesejään. Desinfiointiainevarastot ovat huvenneet ympäri maailman koronavirusepidemian takia.

LVMH:n kotimaassa Ranskassa koronatilanne on edennyt huomattavasti pidemmälle kuin Suomessa. Voguen ja The New York Timesin tietojen mukaan Ranskassa oli todettu sunnuntaihin mennessä 5420 koronatapausta, joista kuolleita on 127. Ilta-Sanomien viimeisimpien tietojen mukaan Suomessa koronaan sairastuneita on raportoidusti yhteensä 272.