Loistavat käsirasvat – nämä tehoavat kuiviin käsiin

Käsienpesukaudella iho pysyy kunnossa säännöllisellä rasvaamisella. Pidä esimerkiksi jokin näistä luottokäsivoiteista yöpöydällä tai mukana laukussa.

MyStylen toimitus on testannut parin vuoden aikana suuren joukon käsivoiteita. Kokosimme yhteen tuubit, purkit ja pumppupullot, jotka ovat ansainneet paikkansa lempivoiteinamme sekä tehonsa että tuntunsa puolesta.

CeraVe Reparative Hand Cream, 6,85 € / 50 ml

”Vaikka voide on paksua, se levittyy hyvin ja imeytyy nopeasti. Suunnattu erityisen kuivalle iholle, mutta voi käyttää myös päiväsaikaan. Jättää melko rasvattoman tunteen nopeasti. Kädet tuntuvat hoidetuilta pitkään. Sisältää ihon omia ainesosia: kolmea eri keramidia ja hyaluronihappoa. Hajusteeton.”

Estelle & Thild Hand Lotion vanilla tangerine, 18,50 € / 250 ml

”Aivan ihana vaikkakin vahva tuoksu, tähän hullaantuu niin, että rasvaa tekee mieli laittaa koko ajan. Tuntuu hoitavalta muttei jätä yhtään rasvaista tuntua. Sopivan kevyt päiväkäyttöön, imeytyy nopeasti. Luonnonkosmetiikkaa.”

LV 55+ käsivoide herkälle iholle, 3,90 € / 75 ml

”Loistava perustuote. Hajusteeton ja väriaineeton voide on herkän valinta. Rasvassa on yksi testin paksuimmista koostumuksista, mutta silti se imeytyy tehokkaasti. Ei jätä liukasta kalvoa iholle, hoitaa takuulla hommansa ja pitää käsien ihon kosteana ja kunnossa. LV näyttää olevan myös käsivoidekategoriassa varma valinta.”

Löwengrip Healthy Glow Hand Balm, 19 € / 50 ml

”Tässä on ylellinen tuntu. Koostumus on testin paras, pehmeä ja täyteläinen mutta helposti levittyvä ja nopeasti imeytyvä. Kädet jäävät rasvattomiksi mutta hoidetun tuntuisiksi. Vain tuoksu on puuterimaisen hajuvesimäinen, sinänsä miellyttävä, mutta varmasti monen makuun melko vahva ja pitkään pysyvä.”

Mavala Anti-Spot Cream for Hands, 15,90 € / 30 ml

”Voide levittyy helposti eikä jätä jälkeensä ollenkaan valkoista rasvakerrosta. Se imeytyy oikein humahtamalla ihoon, ja kädet tuntuvat välittömästi pehmeiltä. Myös kynsinauhat hoituvat rasvalla kauniiksi – näyttääkö vain siltä, vai ovatko kädet todellakin heti paremman näköiset? Tuotteen ainut huono puoli on kemikaalimainen haju – tosin se johtunee siitä, ettei hajusteettoman tuotteen ainesosien ominaistuoksua ole peitetty hajusteilla.”

Medik8 Hand and Nail Cream 35 € / 60 ml

”Palkitun ihonhoitobrändin rasvassa on hieman tunkkainen tuoksu, mutta sen tehokkuuden tuntua ei voi kiistää. Pehmeä koostumus levittyy ja imeytyy käsiin hyvin, tuntuu todella hoitavalta ja jättää kädet kauniiksi. Oikeaa luksusta!”

Neal’s Yard Remedies Bee Lovely Hand Cream, 15,50 € / 50 ml

”Appelsiini tuo luonnonkosmetiikkavoiteeseen kenties testin parhaan tuoksun. Hunaja ja appelsiini lehahtavat luonnollisena tuoksuna käsiin hierottaessa – tällä käsien rasvauksella saa samalla hinnalla pienen energiaboostin. Voiteen koostumus on erittäin kelpo, rasva tuntuu mukavalta, keskiverron kosteuttavalta ja imeytyy suhteellisen nopeasti. Jos rakastat hyviä tuoksuja ja arvostat luonnonkosmetiikkaa, tämä voisi olla lempparisi.”

Nivea Smoothcare Hand Cream, 3,90 € / 75 ml

”Kosteuttaa selkeästi heti. Kuuluu testin paksumpaan ja rasvaisempaan päähän. Voide tekee selvästi tehtävänsä: se imeytyy hyvin ja kohtalaisen nopeasti, ei jätä iholle rasvaista pintaa ja ravitsee ihon välittömästi. Plussaa hinta-laatusuhteesta – loistava perusvoide pahasta kuivuudesta kärsiville käsille!”

Maria Nila Breeze Hand Lotion, 19 € / 300 ml

”Levittyy hyvin. Miellyttävä koostumus, joka imeytyy nopeasti. Ei jätä tahmaa tai kalvoa. Tuntuu kosteuttavan, mutta ei aivan kuivaihoisimmalle. Breeze taitaa tavoitella merellistä raikkautta mutta haisee vessanpesuaineelta – sarjassa on kolme muutakin tuoksua.”

