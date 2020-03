12 kosmetiikkatuotetta, joihin suomalaiset kauneusbloggaajat luottavat

Kauneusbloggaajat testaavat läpi lähes kaikki kosmetiikkauutuudet. Nämä tuotteet ovat nousseet neljän tunnetun bloggaajan kestosuosikeiksi.

Erikan kasvosuihkesuosikki ja loistavat peitevoide ja ripsiväri

Suomen tunnetuimpiin kuuluvaa Nude-kauneusblogia kirjoittava Erika Naakka:

1. Flow Chamomile & Probiotics Facial Mist -kasvosuihke, 30 €

”Etenkin näin talvisaikaan ihoni on tosi pintakuiva ja vesikosteutus kasvovesien ja hyaluronihappoa sisältävien tuotteiden avulla on ainoa tapa saada pintakuivuus kaikkoamaan. Moni luulee, että kuiva iho tarvitsee aina öljyjä, mutta monelle juuri tällainen vesikosteutus olisi se toimiva vaihtoehto. Kasvovesi kannattaa taputella iholle kämmenillä, ei vedellä vanulapulla pitkin kasvoja. Tämä suihke kosteuttaa, hellii ihon omia bakteereita ja sopii hyvin myös herkälle iholle.”

2. Tarte Shape Tape Concealer -peiteaine, 32 €

”Peiteaine, jota olen käyttänyt pian jo kolmen vuoden ajan; mikään ei ole yltänyt lähellekään tätä! Ikonisella Shape Tapella peittyy tummimmatkin silmänaluset ilman, että peiteaine kertyy juonteisiin. Harmillisesti merkkiä ei myydä Suomessa. Peittari pitää tilata merkin omilta sivuilta tai ostaa jostain Euroopan Sephoroista.”

3. TonyMoly Panda’s Dream Smudge Out Mascara Volume -ripsiväri, 17,90 €

”Tämä ripsari on tämän hetken ehdoton suosikkini! Se on yksi niistä harvoista, jotka eivät päivän mittaan tartu yläluomeen tai varise. Lisäksi se lähtee helposti lämpimällä vedellä, kun sen vetää varovasti irti ripsistä.”

Eeviksen hoitoaine-, kasvovoide- ja seerumivinkit

Eevaleena Liedes on meikkaaja ja kauneussivusto Cream Filesin kirjoittaja.

1. Oribe Intense Conditioner for Moisture & Control -hoitoaine, 49,90 €

”Kuiva ja hento luonnonkiharaksi taipuileva hiuslaatuni rakastaa tätä hoitoainetta. Tuote on sopivan hoitava; hiukset on helppo selvittää pesun jälkeen, ne pysyvät kiiltävinä ja pehmeinä, mutta hoitoaineen intensiivisyys ei kuitenkaan tarkoita hiusten latistumista! Käytän hoitoainetta jokaisen pesun yhteydessä, sillä pesen hiukseni vain kaksi-kolme kertaa viikossa, mutta tuubia voi säästellä myös kerran viikossa käytettäväksi tehonaamioksi.”

2. Neal’s Yard Remedies Sensitive Restore & Smooth Serum -seerumi, 69,50 €

”Hyaluronihapposeerumin nimeen vannon ihonhoidossani. Seerumi tekee ihon kirkkaudessa, kimmoisuudessa ja kosteudessa suuren vaikutuksen. Erityisesti vuodenaikojen vaihtelun aikaan hyaluronihapposeerumi on ihan pakollinen. Oudot näpyt vähenevät, punoitus laantuu, sävy kirkastuu ja väsyneet kasvot saavat heti lisää täyteläisyyttä hyaluronihapon kyvystä sitoa itseensä vettä. Tykkään kokeilla uusia hyaluronihapposeerumeita ja olenkin löytänyt todella monta hyvää. Viimeisimpänä olen kuitenkin käyttänyt loppuun NYR:n seerumi, joka sopii herkällekin iholle ja on hajusteeton.”

3. Bybi Beauty C-Caf Cream -kasvovoide, 37,90 €

”Toinen raaka-aine, jonka nimeen vannon on C-vitamiini. Se kirkastaa ihoa selkeästi, tasoittaa ihon sävyä ja vähentää punoitusta. Ihoni rakastaa sitä ja näyttää ihanan heleältä kun käytän C-vitamiinia säännöllisesti voiteen, seerumin tai naamion muodossa. Tällä hetkellä käytössäni on BYBI:n uutuusvoide, joka sisältää myös muita ihonhoidon superaineita, kuten turvotusta lievittävä kofeiinia ja ihoa vahvistavia probiootteja.”

Virven suosimat meikkipaletti, sheet mask ja kasvovesi

Virve Fredman tunnetaan Ostolakossa-kauneusblogistaan.

1. Linda Hallberg Infinity Palette -meikkipaletti, 42 €

”Tykkään helpoista ja monipuolisista meikkituotteista, joten tämä monitoimipaletti on suosikkejani. Sen sävyillä voi meikata silmät ja huolitella kulmakarvat, minkä lisäksi paletista löytyy myös poskipunia ja korostussävyjä. Sävyjä voi käyttää kuivana tai kosteana, eli myös silmien rajaus usealla tavalla onnistuu niillä. Paletin sävyjä voi myös sekoittaa keskenään, jolloin syntyy esimerkiksi täydellinen aurinkopuuteri tai kevyemmin ihoa heleyttävä korostussävy. Olenpa jopa sipaissut erityisesti poskipunaksi sopivia sävyjä huulivoiteenkin päälle, jolloin on syntynyt täydellinen huulipuna. Tämä kevyt paletti on mitä täydellisin mukaan matkalle!”

2. Be Here Now Skincare Inhale Exhale Glow Returning Sheet Mask -kangasnaamio, 3,50 €

”Korealainen ihonhoito on lähellä sydäntäni ja rakastan kangasnaamioita, sillä niiden avulla iholle on helppoa juottaa sitä kosteuttavia ja hoitavia ainesosia. Be Here Now Skincare -kangasnaamiot on tehty asettumaan erityisesti länsimaalaisille kasvonpiirteille, ne pysyvät pitkään kosteina eikä niiden hoitoseerumi ala valua pitkin leukapieliä. Samalla ne muistuttavat myös siitä, kuinka hyvä tilaisuus ihoa hoitaessa on pysähtyä kiireisen arjen keskellä, ottaa hetki itselleen ja myös huolehtia omasta henkisestä jaksamisesta.”

3. Huxley Secret of Sahara Toner Extract it -kasvovesi, 31,90 €

”Moni uskoo, että tuloksellinen ihonhoito vaatii erityisen vahvoilla aktiiviaineilla täytettyjä tuotteita. Usein jo pelkkä tehokas kosteutus kuitenkin jo riittää saamaan aikaan näkyviä muutoksia ja tämä kasvovesi on siihen mitä täydellisin. Syväkosteuttavan vaikutuksensa vuoksi tuote on jo lähes kuin seerumi, eli se kannattaa levittää puhdistetulle iholle käsin, jotta sitä ei mene hukkaan vanulappuun. Lopputuloksena on täyteläisen kosteutettu ja sen myötä myös heleämmältä näyttävä iho. Viikunakaktuksen siemenöljyä hyödyntävän Huxleyn tuotteet ovat kuulemma korealaisten lentoemäntien suosikkituotteita eikä ihme, sillä lentokoneen sisäilma voi olla jopa Saharan autiomaan ilmaa kuivempi ja laittaa ihon todella koville.”

Miian lempiputsari ja hyvät seerumi ja meikkivoide

Meikkaaja Miia Johansson pitää kauneusblogia omalla nimellään.

1. Flow Cosmetics Balm to Milk Cleanser -putsari, 35,90 €

”Hellävarainen ihon puhdistus on upean ihon salaisuus - on ihotyyppi sitten mikä vaan. Suomalaisella Flow'n balmimaisella putsarilla lähtee hellävaraisesti vahvempikin meikki ja iho jää ihanan pehmoiseksi eikä kiristä ollenkaan. Tämä tuote voi aluksi tuntua erikoiselta, sillä se lisätään suoraan kuiville kasvoille ja pyöritellään niin pitkään kunnes kaikki meikki on sulanut. Tämän jälkeen lisätään vesi, jolloin putsari muuttuu maitomaiseksi. Moni on tottunut kirkuvan puhtaaseen ja jopa kiristelevään ihoon pesun jälkeen. Tällaista fiilistä ei tämä putsari tuo. Kiristelevä iho on muutenkin jo merkki siitä, että oma putsari on liian tehokas ja häiritsee ihon luonnollista kosteustasapainoa.”

2. Fiini Naturally Kaura-Tyrni-öljyseerumi, 34,90 €

”Ennakkoluuloistani huolimatta minusta on tullut vannoutunut kasvoöljyjen käyttäjä. Suomessa tehdään upeita ihonhoitotuotteita ja tässä on siitä taas yksi loistava esimerkki. Yksinkertaiset raaka-aineet, joista jokainen oikeasti hoitaa ihoa. En muutenkaan enää käytä ihonhoidossa tuotteita, jotka ovat täynnä ns. fillereitä eli täyteaineita. Haluan, että tuote pursuaa aktiivisia raaka-aineita, koska huomaan silloin ihoni voivan parhaiten. Fiinin kasvoöljy on loistava herkälle atooppiselle iholleni. Se tasapainottaa sekaihoani ja aamulla ihoni on todella kosteutettu ja pehmoinen.”

3. Zuii Lux Flawless Liquid Foundation -meikkivoide, 45,90 €

”En olisi ikinä uskonut, että vielä joku päivä käytän näinkin kevyttä meikkivoidetta, koska olen ollut aina vannoutunut Estee Lauder Double Wearin käyttäjä. Nyt, kun ihonhoitoni on kunnossa, voin käyttää melko laajaa skaalaa eri meikkivoiteita. Mieluiten valitsen siinäkin luonnonkosmetiikkaa, koska ihoni voi tällöin ehdottomasti paremmin. Zuiin Fawless-meikkivoide tasoittaa juuri sopivasti ihon sävyä ja tekee ihosta kuulaan ja ihon näköisen. En enää pidä, että meikkivoiteen tekstuuri selkeästi näkyy iholla. Tämä levittyy iholle kauniisti eikä tarraa mahdollisiin kuiviin kohtiin, kuten jotkut luonnonkosmetiikan meikkivoiteet tekevät. Lisäksi tämä oikeasti hoitaa ihoa. Joskus näen brändien mainostavan meikkivoidettaan kosteuttavana, mutta inci-listaan kurkkiessa en löydä sieltä mitään kosteuttavia ainesosia. Tämä meikkivoide pitää lupauksensa.”

