Nännilävistykset ovat tehneet paluun – ja vielä nostalgisempi lävistystrendi voi olla tulossa

Lävistäjän mukaan sosiaalinen media vaikuttaa nykyään siihen, mitä lävistyksiä halutaan.

Tunnetko kevyen tuulahduksen 2000-luvun alkua? Sen voi huomata julkkisten somekanavista ja ehkä kuntosalin pukuhuoneessakin: nännilävistykset ovat palanneet.

Sama havainto on tehty myös tamperelaisessa lävistys- ja tatuointiliikkeessä. Putka Tattoo & Piercingin lävistäjä Samu Majander vahvistaa, että nänni on yksi suosituimmista lävistysalueista juuri nyt.

Tämän ei pitäisi olla ihme, sillä lävistystrendit vaihtelevat, samoin kuin vaate- ja hiusmuoti. Isoimmilla villityksillä on myös taipumus palata muotiin riittävän ajan kuluttua – niilläkin, joiden kukaan ei olisi uskonut koskaan palaavan.

Majander arvelee, että lävistysvalintoihin otetaan nykyisin mallia ennen kaikkea sosiaalisesta mediasta, esimerkiksi tubettajilta, bloggaajilta ja muilta vaikuttajilta.

– Esimerkiksi sen jälkeen, kun Anna Abreu nousi julkisuuteen, huulilävistyksiä meni paljon, koska hänellä oli sellainen. Viime kevään ja kesän juttu oli septum-lävistys, jollainen Evelinalla on. Sitä menee vieläkin, muttei niin kiivaalla tahdilla kuin aiemmin.

Kolme suosikkia

Tämän hetken kolme lävistyssuosikkia ovat Majanderin mukaan nännilävistykset, korvareiät totutusta poikkeavissa kohdissa korvalehteä ja nappimaiset nenäkorut aiemmin suosittujen renkaiden ja septum-nenälävistysten sijaan.

Tämän hetken seuratuimmista julkkiksista ainakin Amber Rosella, Rihannalla ja Kendall Jennerillä on tiettävästi nännilävistykset. Kenties mallia nännilävistyksiin on otettu heistä?

Sieltähän se nännikoru pilkottaa.

Korvalävistyksiä otetaan nyt totutusta poikkeaviin kohtiin. Majanderin mukaan niin kutsuttu inner conch on suosittu. Conch-termillä viitataan ulkokorvan kotiloa muistuttavaan muotoon. Inner conch puolestaan on nimensä mukaan muodon sisempään osaan, lähemmäs korvakäytävää sijoitettu lävistys.

Mitä seuraavaksi?

Myös aikanaan huippusuositun kulmakorun paluu on odotettavissa, kenties pikemmin kuin arvasimmekaan.

– Niitä on nyt tehty muutaman kuukauden aikana lisääntyvässä määrin. Ihmettelen kyllä itsekin, mutta se voi olla se seuraava juttu, Majander sanoo.

Seuraavaksi odotamme katukuvaan lantiofarkkuja ja narustringejä. Parjattu skunkkitukka eli ylioppilaslakkivärjäys onkin jo osoittanut merkkejä uudesta tulemisesta.

Juttu on julkaistu ensin Me Naisissa. Lue täältä alkuperäinen juttu ja katso kuvat hittilävistyksistä.

