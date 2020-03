Testissä silmänympärysvoiteet – tutut markettimerkit yllättivät

Testasimme silmänympärysvoiteet, joilla väsyneet ja kuivat silmänaluset saavat uutta eloa. Testin kallein tuote oli paras, mutta reilun kympin maksava edullinen luottotuote kiilasi sen kantaan.

Clinique Moisture Surge Eye 96-Hour Hydro-Filler Concentrate, 36 € / 15 ml

Cliniquen geelimäinen silmänympärysvoide lupaa olla ultrakevyt ja kosteuttaa 96 tunnin ajan. Tehon kerrotaan perustuvan muun muassa kookosöljyn ja aloen lehdistä saataviin uutteisiin, antioksidanttisiin C- ja E-vitamiineihin, kofeiiniin ja kolmeen eri kokoiseen hyaluronihappoon.

Täysin hajusteettoman tuotteen ominaistuoksu muistuttaa avatessa hieman käsidesiä. Geelimäinen koostumus levittyy superhyvin, tuntuu kevyeltä ja on miellyttävä. Saan pikaista kosteutusta kuiville silmänympäryksilleni. Tässä on kiva erilainen pakkaus, joka on helppo löytää käden ulottuville. Jää käyttöön.

Arvosana: 4 / 5

Nivea Q10 Power Anti-Wrinkle + Firming Eye Cream, 12,50 € / 15 ml

Yllättävän hyvä ja helppo ottaa käyttöön! Sopii erityisesti herkille silmänalusille. Ei jätä rasvaiseksi, vaan imeytyy juuri sopivalla tavalla. Voiteen sisältämän Q10:n kerrotaan toimivan ihon luonnollisena puolustuksena sekä suojaavana antioksidanttina ihon ennenaikaista vanhenemista vastaan. Nivean silmänympärysvoide on edullinen luottotuote. Tämä sopii varmasti heillekin, jotka eivät ole tottuneet käyttämään silmänympärysvoidetta.

Arvosana: 4+ / 5

Korres Wild Rose Brightening Eye Cream For Fine Lines & Dark Circles, 41 € / 15 ml

Kreikkalaisen apteekkikosmetiikkasarjan silmänympärysvoide lupaa kirkastaa, heleyttää ja kosteuttaa 24 tuntia. Silmänympärysvoiteessa on villiruusuöljyä, c-vitamiinia ja ruusunjuuriuutetta. Voide levittyy ja imeytyy jopa yllättävän mukavasti. Tämä on perushyvä tuote, jossa on miellyttävä ruusuinen tuoksu.

Arvosana: 4+ / 5

Sisley Sisleya L’Integral Anti-Age Eye And Lip Contour Cream, 199 € / 15 ml

Voiko silmänympärysvoiteeseen rakastua? Näköjään voi. Ensin ihastun lempeään mutta sopivan tuhtiin koostumukseen ja kevyen ruusumaiseen tuoksuun, ja lisäksi voidetta on suorastaan ilo levittää. Varsinkin huonosti nukutun yön jälkeen silmänympärysten sively pakkauksessa tulevalla kylmällä cool tip -hierontatyökalulla on ihanaa.

Silmänympärysvoide todellakin toimii, sillä silmänaluseni ovat selkeästi virkeämmän ja raikkaamman oloiset. Samaa tuotetta voi käyttää huuliryppyihin. Tuotteessa on kuitenkin yksi suuri mutta: vaikka voide on todella riittoisaa, purkki on niin kallis, että harva raaskii ottaa tätä säännölliseen käyttöön.

Arvosana: 5 / 5

L’Oréal Paris Age Perfect Golden Age, 19,90 € / 15 ml

Ah, mikä ihanan silkinpehmeä koostumus! Tämä silmänympärysvoide on tarkoitettu ikääntyneemmälle iholle palauttamaan kimmoisuutta, mutta voide toimii hyvin myös nelikymppiselle iholle. Pigmenttejä sisältävä roosansävyinen voide lupaa peittää tummia silmänalusia, ja huomaa nopeasti, että voide tekee silmänympärysihosta virkeämmän näköisen. Voimakkaasti kosteuttava voide imeytyy todella nopeasti. Todella riittoisa ja miellyttävän tuoksuinen.

Arvosana: 4 / 5

Exuviance DePuffing Eye Serum, 74 € / 6 ml

Silmänympärysseerumi lupaa vähentää silmänympärysihon turvotusta erityisen mikrorullapään ja tehokkaiden ainesosien avulla. Mikrorullapään pitäisi hieroa ihoa kevyesti ja elvyttää verenkiertoa. Seerumi puolestaan auttaa palauttamaan ihon kiinteyden ja vähentää ryppyjä ja juonteita. Kuten kasvoseerumia, myös silmänympärysseerumia on tarkoitus käyttää voiteen alla.

Seerumista tuli testin perusteella toinen suosikkituotteistani taistelussa silmäryppyjä vastaan. Kylmän kynänpään sively tuntuu hyvältä silmäluomille ja silmänalusille. Kevyt seerumi tuntui vahvistavan ihoa ja vähentävän turvotusta. Kosteuttaa juuri sopivasti.

Arvosana: 5- / 5

Herbina Silmänympärysvoide, 4,60 € / 15 ml

Markettimerkin kosteuttava ja kevyt silmänympärysvoide sisältää muun muassa hyaluronihappoa, kurkku-uutetta ja kofeiinia, ja lupaa vähentää silmänympärysihon turvotusta ja tummuutta.

Voide tuntuu levittäessä hieman vetiseltä. En huomaa juuri mitään tehoa. Pidän kuitenkin siitä, että tuote on vegaaninen ja suomalainen.

Arvosana: 3- / 5

L’Occitane Immortelle Precious Eye Energizer, 42 € / 15 ml

Yllätyn, kuinka hyvä silmänympärysvoide tämä on. Tulin auringon kärventämältä matkalta ja peilistä katsoivat entistäkin väsyneemmät ja ryppyiset silmät, mutta voide levittyy kuin unelma, ja saan tuotteella kaipaamani kosteuden ja siloteltua myös ryppyjä.

Virkistäväksi suunniteltu silmänympärysvoide lupaakin ehkäistä juonteita ja turvotusta sekä tummia silmänalusia eteerisen öljyn ja hyaluronihappoyhdisteen voimin. Voiteessa on hivenen pistävä tuoksu, mutta lisäpisteitä se saa riittoisuudesta.

Arvosana: 4 / 5

It Cosmetics Confidence In An Eye Cream, 39 € / 15 ml

Kollageenia, avokadoa, inkivääriä, vihreää teetä ja kahvia sisältävä tuote tuntuu iholla varsin miellyttävältä. Voide on todella helppo levittää ja se imeytyy nopeasti. Plastiikkakirurgien kanssa kehitelty, kosteuttava ja silmänympärysihoa korjaava voide lupaa virkistää väsyneitä silmiä ja vähentää tummia silmänalusia. Iho todella tuntuu kiinteämmältä ja kosteutetulta. Parasta voiteessa on koostumuksen lisäksi voiteen täysi hajusteettomuus. Siinä ei ole mitään, mikä alkaisi ärsyttää.

Arvosana: 4+ / 5

Kuvat: Valmistajat

MyStyle julkaisee kosmetiikkatestin joka torstai. Lue kaikki testijutut täällä! Seuraa MyStylea myös Instagramissa @iltasanomatmystyle.