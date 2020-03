Varma tapa kääntää päät? Miesten pukumuodissa nousee uusi sävy

Pukurintamalla näkyy selvä muutos: julkkismiehet toisensa perään pukeutuvat pitkästä aikaa ruskeaan.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä John Krasinski, 40, saapui The Late Show With Stephen Colbert -ohjelman kuvauksiin New Yorkissa maanantaina. Hänet kuvattiin kuvauspaikan ulkopuolella simppelissä ja melko eleettömässä pukutyylissä.

John Krasinski saapui tv-ohjelman kuvauksiin siistissä pukutyylissä.

Jokin ulkoasussa kiinnittää huomion – miten suosikkinäyttelijä näyttääkin niin freesiltä? Onko se kenties parta, hiustyyli vai skarppi, kapea, musta solmio? Hetkinen, Johnin pukuhan on ruskea!

Tyylin hillittynä pidetty värimaailma, kontrastia luovat musta solmio ja valkoinen paita, eivät saa ruskeaa pukua pomppaamaan silmille välittömästi, vaan muodostavat kokonaisuuden, joka saa kolmekymppisen muotitoimittajan katsomaan miestä kahteen kertaan. Miksei ruskeaa pukua suosita enemmänkin? Se näyttää ainakin Krasinskin päällä paljon ikitovereitaan mustaa, sinistä ja harmaata pukua raikkaammalta, persoonallisemmalta, rohkeammalta ja ajankohtaisemmalta valinnalta.

”Ajattele mitä tahdot, ruskea puku on muotia”

Pienen selvitystyön jälkeen selviää, että ruskea puku on kuin onkin tekemässä vahvaa paluuta. Miesten muotia käsittelevät julkaisut Fashionbeans, Ape to Gentleman ja Insider kertovat, että ruskea puku on tänä vuonna yksi muodikkaimmista valinnoista.

– Ajattele tästä mitä tahdot, mutta jos katsoo catwalkeille, ruskeaa pukua tarjotaan nyt vaihtoehdoksi, Ape to Gentleman kirjoittaa.

Se kehottaa antamaan ruskealle mahdollisuuden, sillä se on ”mahtava sävy”: vakava mutta lämmin, tumma olematta yhtä ennalta arvattava kuin sininen tai harmaa ja suosiollinen kaikille ihonsävyille.

Naisten universaali päiväuni, näyttelijä Ryan Gosling, on ottanut ruskean puvun omakseen. Hänet on nähty jo useampaan otteeseen nousevassa pukusävyssä.

Toinen ruskeaan pukuun äskettäin pukeutunut tyyliniekka on näyttelijä Tom Hiddleston.

70-luku on taas tyylikäs

Parin viime vuoden ajan 80- ja 90-luvun trendit ovat näkyneet jälleen pukeutumisessa, mutta nyt on vahvasti 70-luvun vuoro. Se näkyy esimerkiksi tämän vuoden suosikkisilmälaseissa ja naistenkin muodissa.

Fashionbeansin mukaan 70-luku dominoi miesten muotia, ja se huomauttaa, että trendi näkyy esimerkiksi ruskean palaamisena isosti takaisin. Myös Insiderin haastattelemat lontoolaiset räätälit ovat huomanneet ruskean sävyn uuden tulemisen, ja he suosittelevat väriä nyt asiakkailleen.

– Se on yksi helppokäyttöisimmistä sävyistä ja venyttää pukeutumisen rajoja juuri sopivasti olematta liikaa, he sanovat.

Nuorten keskuudessa ruskeat puvut näyttävät olevan jo menestys. Viime vuoden Euroviisu-voittaja Duncan Laurence, 25, stailasi omansa mustalla t-paidalla ja valkoisilla tennareilla.

Vuosina 1987–1992 syntyneet Jonas Brothers -veljekset Nick, Joe ja Kevin kuuluvat sukupolveen, jolle ruskeat puvut ja 70-luvun vaikutteet ovat muotia nyt ensimmäistä kertaa ja näyttävät siksi uusilta, raikkailta ja mielenkiintoisilta tyylivalinnoilta.

Kylie Jennerin ex, rap-artisti Travis Scott elokuussa 2019 ruskeassa satiinipuvussaan.

Yhdistä ruskea puku esimerkiksi näin

Fashionbeans kehottaa välttämään naamiaisasuefektiä ja valitsemaan ruskeat puvut nyt modernimpina kuin aidot 70-luvulla nähdyt, ilman topattuja olkia ja kaksinappisena.

Kaikki julkaisut ovat myös yhtä mieltä siitä, minkä kanssa ruskea toimii parhaiten. Ne suosittelevat yhdistämään ruskean puvun esimerkiksi puuterisen vaaleansiniseen tai valkoiseen paitaan ja tummansiniseen solmioon. Taskuliinana toimii raikas valkoinen. Rennompaan lookiin sopii myös esimerkiksi hiilenharmaa poolopusero, vinkkaa Ape to Gentleman.

Näyttelijä Dwayne Johnsonin tummanruskea puku ja puhdas valkoinen ovat raikas yhdistelmä.

Ryan Gosling luottaa 70-luvun henkeen.