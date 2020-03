Teetkö yleisen virheen meikatessa? Lopettaminen voi saada ihon näyttämään terveeltä ja hehkeältä

Moni puuteroi kasvonsa meikatessa kauttaaltaan. Ei kannata, sanovat suomalaismeikkaajat.

Ensin meikkivoide koko kasvoille, sitten koko komeus kiinni ja mattapintaiseksi huolellisella puuteroinnilla.

Kuulostaako tutulta? Moni tapaa levittää puuterin huolellisesti koko kasvoille, vaikka tarvetta ihon jokaisen neliösentin puuterointiin on vain harvalla.

Itse asiassa meikki ja iho näyttävät lähes aina paremmilta, kun puuterointia hillitsee.

Puuteroi vain osittain

– Peräänkuulutan sitä, että puuterin saa jättää kokonaan pois meikistä. Itse laitan puuteria usein vain silmäluomille ja alaripsien alle, sanoi suomalaismeikkaaja Hanna Turunen viime viikolla meikkijutussamme.

Hän painotti, ettei etenkään kuivaihoisen tai meikkipinnan hilseilyn kanssa kamppailevan kannata puuteroida ihoa kauttaaltaan. Vaativamman iltameikin voi puolestaan kiinnittää tarpeen mukaan lisäksi esimerkiksi nenänpäästä, otsalta ja leuasta.

Iho näyttää hehkuvan kuultavalta, kun sitä ei puuteroi täysin mattapintaiseksi.

Älä häivytä luonnollista kuultoa

Poskialueet kannattaa sen sijaan jättää puuteroimatta.

– Ihosta saa hehkuvan ja hehkeän, kun koko iho ei ole aivan mattainen. Varsinkin, kun olemme talvella ilmastoiduissa sisätiloissa ja kuivassa ilmassa, puuterointi on usein turhaa, ja iho voi hyvin ja näyttää paremmalta, kun sitä ei puuteroi kauttaaltaan, Turunen neuvoi.

Puuteria voi sipaista kevyesti aivan kiiltävimmille alueille silmäluomille, silmänalusille, nenänpäähän ja keskelle otsaa ja leukaa.

Kokeile lisätä hehkua

Myös kansakuntamme ykkösmeikkaaja Raili Hulkkonen on antanut saman ohjeen. Kuivaihoisen ei välttämättä tarvitse puuteroida ihoa ollenkaan tai vain kevyesti osittain. Kevyt kiilto ja kuulto antaa nimittäin iholle hehkua.

– Hehku ja kuulto häviää ihosta vanhemmiten. Sitä on vain aivan nuorilla, kun iho on vielä kimmoisa ja napakka. Itse teen niin, että sekoitan meikkivoiteeseen vielä pari tippaa kuultovoidetta, Hulkkonen on vinkannut.