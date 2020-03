Gynekologi ehdotti Eijalle yllättäen rintojen suurennusta, mutta hän päätti hyväksyä itsensä – Marien elämän leikkaus mullisti

Eijalla, 33, ja Mariella, 29, on luonnostaan hyvin pienet rinnat. Molemmat huomasivat jo nuorena, että rinnat eivät kasvaneet samalla tavalla kuin useimmilla.

Kaksi pienirintaista naista on tehnyt erilaiset päätökset: toinen elää pienten rintojensa kanssa, toinen suurennutti omansa. Nyt he kertovat, mitä ajattelevat rinnoistaan.

– Jokainen meistä on uniikki. Ei kuulu olla kahta samanlaista. Eikä tissin koko tee naista, vaan se, miten omiaan kantaa!

Näin Eija, 33, kirjoittaa Facebook-julkaisussaan. Hän kertoo, kuinka gynekologi oli ottanut tavallisella tarkastuskäynnillä esiin rintojen suurennuttamisen mahdollisuuden.

– Kävin perustarkastuksessa, ja gynekologi huomioi, että minulla on rintakudosta hyvin vähän. Tiesin sen oikein hyvin itsekin, enkä ottanut asiaa mitenkään esille. Gynekologi kuitenkin kysyi, tiesinkö, että rintoja voi perinteisen pienennyttämisen lisäksi samaan tapaan suurentaa kunnallisella puolella, jos pienirintaisuus aiheuttaa mielenterveydellisiä ongelmia, Eija kertoo MyStylelle.

Nainen jäi ihmettelemään, hoidetaanko mielenterveyttä tällä tavalla. Sen sijaan, että pienirintaiselle olisi tarjottu esimerkiksi keskusteluapua, hänelle tarjottiinkin suuremmat rinnat.

”Kaikkihan rintoja jonkin verran miettivät”

Eija kertoo, että odotti teini-ikäisenä, että rinnat kasvavat jossain kohtaa. Ja kasvoivatkin ne vähän, mutta jäivät selvästi alle A-kupin.

– Nuorena saattoi käydä mielessä, pitäisikö rinnat suurennuttaa, mutta ei minua esimerkiksi koskaan kiusattu pienistä rinnoistani. Mutta kaikkihan rintoja jonkin verran miettivät.

”Kuka sen määrittelee, mitkä ovat normaalit rinnat”, kysyy pienirintainen Eija.

Pienistä rinnoista ei koskaan ole ollut Eijalle haittaa. Hän mainitsee hyödyiksi esimerkiksi liikkumisen helppouden, kun rinnat eivät tarvitse erityistä tukea.

– Olen kuitenkin käynyt läpi sen syvän häpeän, mikä rintoihin yleisesti liittyy. Se ei liity kokoon, vaan esimerkiksi siihen, että nännithän eivät saisi missään tapauksessa näkyä vaatteen läpi.

Nyt hän haluaa kyseenalaistaa sitä, mikä on normaalia.

– Kuka sen määrittelee, mitkä ovat normaalit rinnat? Tarvitseeko meidän mukautua normaaliin? Miksi rintani aiheuttavat minulle ahdistusta? Mikä on ydinsyy? Näitä asioita kysyisin itseltäni ensin, ja jos vielä sittenkin haluaisin isot tissit, niin miksi ei.

Kuulunko naisten joukkoon?

Marie, 29, on hänkin luonnostaan pienirintainen.

– Huomasin jo murrosiässä, että rintani kasvavat eri lailla kuin muilla, ja että jotain hämminkiä niissä oli. Kaikki sanoivat, että kyllä ne siitä tasoittuvat. Se harmitti. Päätin jo murrosiässä, että vielä jonain päivänä teen rinnoille jotain.

”Ajattelin olevani viallinen, enkä kokenut sopivani naisten joukkoon”, sanoo pienet rintansa suurennuttanut Marie.

Lopulta 24-vuotiaana ja kahden lapsen äitinä Marien vasen rinta oli kokoa AAA, ”vain ketunnokka”, ja oikea rinta noin kokoa B. Tosin imetyksen jäljiltä isompikin rinta oli ”kuin tyhjä pussi”.

– Tunsin oman kehoni 10-vuotiaan tytön kehoksi ja häpesin sitä. Ajattelin olevani viallinen, enkä kokenut sopivani naisten joukkoon. Kukaan ei sanonut minulle koskaan mitään rinnoistani, ajatukset olivat enemmän omiani.

Marie sai omalääkärin kautta lähetteen plastiikkakirurgille. Hänelle tehtiin psykologiset tutkimukset ja ajatukset rinnoista käytiin läpi. Marie sai päätöksen rintojen suurennusleikkauksesta kunnallisella puolella.

– Kun kerroin leikkaussuunnitelmasta, monet läheiseni ihmettelivät päätöstä. Riisuin paitani ja näytin heille rintani, ja he tajusivat heti, miksi halusin leikkaukseen.

”Leikkaukset ovat tehneet minusta itsevarmemman”

Marielle tehtiin lopulta muutaman vuoden aikana neljä leikkausta. Ensin implantit asennettiin molempiin rintoihin, seuraavaksi vyötäröltä siirrettiin rasvaa rintoihin, nännien paikkaa korjattiin, ja toisesta rinnasta kiristettiin ihoa. Kolmannessa leikkauksessa toista implanttia laskettiin, ja viimeisessä leikkauksessa tehtiin viimeinen korjaus. Nyt rinnat alkavat olla melko samannäköiset.

– Lähtökohtani oli plastiikkakirurginkin mukaan todella haastava, joten tiesin, mihin ryhdyin.

Tavoitteena oli mahdollisimman luonnollinen lopputulos, ja se vaati useamman leikkauksen.

– Sanotaan suoraan, että ensimmäisen leikkauksen jälkeen pari viikkoa oli tuskaa. Pari kertaa tilanne itkettikin, mutta parantumisen jälkeen en ole katunut kertaakaan.

Henkisesti rintojen suurennus on auttanut.

– Toivoin tätä monta vuotta, enkä usko, että olisin koskaan päässyt sinuiksi rintojeni kanssa ilman korjausleikkausta. Tunnen itseni nykyään seksikkääksi, ja minusta on nyt kiva käyttää toppeja ja olla rannalla piilottelematta itseäni. Leikkaukset ovat tehneet minusta myös itsevarmemman ja sosiaalisemman. Leikkaus muutti maailmani.

Rintojen suurennuksia harkitaan aina tapauskohtaisesti

HUS:n tukielin- ja plastiikkakirurgian osastonylilääkäri, plastiikkakirurgian dosentti Sinikka Suominen kertoo, että rintojen suurentaminen Suomessa kunnallisella puolella on harvinaista.

– Rintojen suurennusleikkauksia tehdään julkisessa terveydenhuollossa todella vähän, sanoisin, että HUSissa kymmenen tai kahdenkymmenen välillä vuosittain.

Taustalla on aina lääketieteellinen syy. Kyseessä on joko synnynnäinen epämuodostuma eli hankala eriparisuus tai kehityshäiriö eli käytännössä rintarauhasten puuttuminen kokonaan, Suominen kertoo.

Ammattilaisen mukaan on harvinaista, että suurennusleikkaukseen päädyttäisiin kunnallisella puolella pelkästään pienikokoisten rintojen vuoksi, sillä pienirintaisuus ei sinänsä ole sairaus. Myös muiden kehon muotovaihteluiden vuoksi kirurgin puheille tulevat käännytetään kirurgin toimesta pois, jos katsotaan, että leikkaus kuuluu esteettisen kirurgian alueelle.

Hän myös muistuttaa, ettei rintojen suurennus kuulu kunnallisella puolella palveluvalikoimaan, vaan sitä punnitaan tapauskohtaisesti. Suurin osa rintojen suurennusleikkauksista tehdäänkin yksityissektorilla, jolloin päätös ja kustannukset ovat potilaan oma asia.

– Lähettävä lääkäri ei aina pysty arvioimaan kuuluuko toimenpide kunnalliselle sektorille, joten on hyvä muistaa, että lähete ei vielä takaa leikkaukseen pääsemistä. Suuri osa meille tulevista rinnoista todetaan olevan normaalin vaihteluvälin sisällä, eikä niitä tällöin voi leikata kunnallisella puolella.

Häpeä on tavallista

Suomisen mukaan pienten rintojen häpeäminen ei ole kunnallisella puolella riittävä syy suurennusoperaatiolle.

– Pelkästään se, että häpeää rintojaan esimerkiksi uimahallissa, ei välttämättä riitä perusteeksi. Omaan kehoon liittyvä häpeä on, varsinkin nuoruusiässä, valitettavasti tavallista, eikä sille usein ole objektiivista perustetta.

Suominen kertoo, ettei leikkausta pidetä hoitomuotona ahdistukselle. Jos psykiatrian puolelta tulee todella vahva suositus toimenpiteeseen, se otetaan kokonaistarkastelussa huomioon.

– Toki tiedämme, että esteettinen kirurgia voi parantaa elämänlaatua ja lisätä itsetuntoa, mutta Suomessa se kuuluu yksityissektorille.

Pienirintainenkin on normaali, ei poikkeava

Hän muistuttaa myös, ettei implantti koskaan ole pysyvä ratkaisu. Niihin liittyy pitkäaikaisongelmia, ja implantti saatetaan joutua vaihtamaan elämän aikana useitakin kertoja. Esimerkiksi epäsymmetrian korjaus pyritäänkin toteuttamaan ensisijaisesti omalla kudoksella, muotokorjauksin ja rasvansiirroilla.

– Lähes kaikilla naisilla on hieman erikokoiset rinnat. Kuppikoon verran on aivan normaali puoliero.

Myös pienet rinnat ovat täysin normaalit, Suominen sanoo.

– On tärkeää ymmärtää, että pienirintainenkin on nimenomaan normaali, ei mitenkään poikkeava. Rintojen koko ja muoto on synnynnäisesti hyvin vaihtelevaa ja saattaa muuttua elämän varrella, painon muutosten tai raskauksien myötä.

Suomalaisnaiset murehtivat rintojaan – ”Inhoan niitä niin paljon”

Kysyimme viime kesänä Ilta-Sanomien lukijoilta ulkonäköpaineisiin liittyvistä ajatuksista. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa piirteitä, jotka aiheuttavat murhetta omassa ulkonäössä.

Moni kyselyyn vastanneista naisista kertoi murehtivansa rintojaan. Kun heiltä kysyttiin asiaa, johon he ovat tyytymättömimpiä kehossaan, noin yksi kymmenestä mainitsi rinnat.

Esimerkiksi näin vastauksissa kuvailtiin omia rintoja.

”Käytän löysiä paitoja ja pitkiä huiveja, ettei rintoihin kiinnitettäisi huomiota.” – Nainen, 32

”Olen kahden lapsen äiti ja imetys teki rinnoille kepposet. Inhoan jos mieheni koskee rintoihini vahingossa tai tarkoituksellisesti, inhoan niitä niin paljon.” – Nainen, 29

”En ole koskaan oppinut pitämään niistä, ne eivät vastaa käsitystäni kauniista rinnoista. Tyytymättömyys näkyy ajoittain pahantuulisuutena ja alakuloisuutena, kun koen olevani ruma.” – Nainen, 27

”Olen tyytymättömin rintoihini. Ne ovat A-kupit, ja uskon, etteivät ne tule miellyttämään ketään. Miksi joku haluaisi minut, kun voisi saada naisen, jolla on kauniit ja isot rinnat? – Nainen, 22

”Pidän yleensä vaatteita, jotka peittävät rinnat suurimmalta osin. En mielellään ole alasti edes aviomieheni edessä, vaikka hän jaksaa kehua ja yrittää saada oloni paremmaksi kehostani.” – Nainen, 27

”Laihuus ja rinnat. Julkiset uimarannat ovat kamalin ajatus minkä tiedän.” – Nainen, 33

”Alhaisen painon seurauksena myös rinnat ovat pienet ja ilman super-push-up-rintaliivejä näytän mielestäni mieheltä.” – Nainen, 24

”Rinnat ovat keskenään eri kokoiset, enkä näin ollen voi käyttää mitään kireitä paitoja. Rintaliivien ostaminen on todella vaikeaa.” – Nainen, 25

”Pienet rinnat. Olen saanut kuulla koko ikäni, että ne ovat liian pienet. Aluksi se ei häirinnyt itseäni, mutta ex-poikaystäväni ja nykyiseni huomauttelivat asiasta, ja nyt koen sen itsekin ongelmana.” – Nainen, 20

”Olen itsessäni tyytymättömin isoihin rintoihini. Muuten olen pieni. Liikunnassa rinnat ovat aina tiellä, ja paitoja voi olla haastava löytää. Ulkopuolisten kommentit eivät tunnu hyvältä, vaikka tarkoittavat kehuna.” – Nainen, 23

”Luulen, että olen tyytymättömin rintoihini. Haluaisin niiden olevan suuremmat, mutta kuitenkin tiedän, että moni asia voi olla helpompaa pienemmillä rinnoilla. Pitäisin isommista rinnoista itse ja tuntisin oloni naisellisemmaksi.” – Nainen, 18