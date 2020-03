Vältteletkö värejä tai arkailet hameen pituudessa? Ei kannata – näin ammattilaiset neuvovat shoppailemaan

”Vaatteissa ei ole ikärajaa. Tärkeintä on katsoa, että vaate sopii omalle vartalon mallille ja mittasuhteet ovat oikeat”, sanoo pukeutumisneuvoja. Arkistokuva.

Suomalaiset arkailevat usein vanhasta tottumuksesta värejä ja ovat epävarmoja omasta tyylistään. Näillä ammattilaisten vinkeillä saat rohkeutta vaateostoksille.

Shoppailu on parhaimmillaan hauskaa ja huoletonta ajanviettoa. Vaateostoksille lähdettäessä moni on kuitenkin asettanut jo etukäteen itselleen kasan rajoituksia uusien hankintojen suhteen.

– Monesti naiset pohtivat, voiko omassa iässään enää käyttää tietynlaisia vaatteita, sanoo pukeutumisneuvoja Else-Maj Lindroos Stockmannin Jumbon tavaratalosta.

– Vaatteissa ei ole ikärajaa. Tärkeintä on katsoa, että vaate sopii omalle vartalon mallille ja mittasuhteet ovat oikeat.

Peitätkö epämieluisan vartalonosan vaatteella?

Jos vartalossa on jokin kohta, mikä ei miellytä, ensimmäinen ajatus usein on peittää se vaatteella. Sokos Kaaren pukeutumisneuvoja Maria Velander on huomannut, että varsinkin naiset voivat olla kehoaan kohtaan todella kriittisiä.

– Peittämisen sijaan kannattaa korostaa kropan hyviä puolia. Moni haluaa peittää vatsan isolla paidalla, jolloin lopputuloksena vatsanseutu näyttää vielä isommalta.

– Usein nämä omasta mielestä kehon huonot puolet ovat kuitenkin vain omassa silmässä, Velander muistuttaa.

Mikä vaate sopii minkäkin kanssa?

Ammattilaiset ovat huomanneet, että moni on värien lisäksi epävarma yleisesti ottaen omasta tyylistään. Shoppaillessa useamman haave on löytää helposti keskenään yhdisteltäviä vaatteita, mutta siitä, mikä sopii minkäkin kanssa, ei olla ihan varmoja.

– Myyjät osaavat neuvoa, kuinka vaikkapa juhlaan sopivan mekon saa muunnettua toimistokelpoiseksi yhdistämällä siihen tietyn neuleen, Keskon osto- ja myyntijohtaja Hannele Åberg sanoo.

Helppo kikka värien käyttämiseen

Aikoinaan värikartat olivat suosittuja viitekehyksiä vaatteiden valinnassa, ja niiden suositukset ovat iskostuneet monelle mieleen niin, että edelleen tiettyjä värejä kartetaan tarkasti.

– Värikartan tarkoitus on ollut osoittaa, mitkä värit sopivat kasvojen lähelle. Jos ei-suositeltavissa väreissä on ollut esimerkiksi punainen, voi ylle pukea punaisen paidan ja solmia kaulaan mustavalkoisen huivin väliin, jolloin punainen ei vie värejä kasvoilta, Velander neuvoo.

Väriä voi käyttää myös vaikka housuissa tai kengissä.

– Kaikki värit sopivat kaikille! Velander lupaa.