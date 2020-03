Takki, joka kestää katsetta vuodesta toiseen

Rentous ja klassisuus ovat trendikäs yhdistelmä. Kokeile komboa esimerkiksi takkityylissä.

Luonnollisen rento arkilook rakennetaan klassikoista, ja lopputuloksena on hienostunut asukokonaisuus. Tästä esimerkkiä näyttää huippumalli Natasha Poly Isabel Marantin muotinäytöksessä, Pariisin muotiviikoilla. Hänen lookinsa rakentuu valkoisista farkuista, tummasta paitapuserosta, beigeistä pitkistä nahkasaappaista ja vaaleasta oversize-takista.

Simppeliä, mutta silti hyvin tyylikästä. Lookin viimeistelevät luonnollinen meikki ja kampaus.

Erityisesti beige oversize-takki tuo tähän lookiin sopivaa rentoutta ja asennetta. Tämän tyylinen takki sopii monenlaisiin asukokonaisuuksiin, niin paitapuseroiden ja suorien housujen kuin naisellisten mekkojenkin kanssa. Takin malli voi olla hieman biker-henkinen, kuten Natashan lookissa, tai vaikkapa vakosamettia tai tekokarvaa.

Isabel Marant -muotimerkin tämän talven mallistoon kuuluu muhkea ja ylisuuri, vaaleanbeige takki.

On materiaali mikä hyvänsä, on oikean tunnelman luomisessa oleellista takin väljyys: se saa roikkua päällä juuri sopivasti. Tässä takissa on asennetta!

Kuvat: Valmistajat ja jälleenmyyjät