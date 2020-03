Metti vinkkaa kevättrendin, jolla saa vaatekaappiin kerralla monta uutta asua – ”Äärimmäisen hienostunut”

Yksivärinen asukokonaisuus on klassinen mutta samalla näyttävä asuvalinta.

Samansävyisistä vaatteista rakentuvat setit ovat muodikkaita ja käytännöllisiä.

Tulevana keväänä muodissa ovat erilaiset yksiväriset setit. Kyseessä on asukokonaisuus, jonka ylä- ja alaosa ovat tismalleen samaa sävyä.

Yksivärinen asukokonaisuus on äärimmäisen hienostunut ja klassinen, mutta samalla siinä on upeaa näyttävyyttä. Yksivärinen setti on samalla myös todella monikäyttöinen, kun vaatekappaleita voi käyttää joko yhdessä tai erikseen muiden vaatteiden kanssa.

Näin samoista vaatteista saa paljon käyttöä erilaisiin tilaisuuksiin riippuen siitä, miten niitä yhdistelee keskenään tai erikseen.

Yhdistä lyhyt bralette-tyylinen toppi trendikkäästi kauluspaidan päälle ja pue yhteen farkkujen kanssa. Tyköistuvan neuloshameen pariksi sopii kauniisti esimerkiksi löysempi neule tai ylisuuri bleiseri. Toppi 15,95 € ja hame 39,95 €, Zara.

Valitse tumman maanläheisen sävyn kanssa keveyttä tuova väri, kuten valkoinen tai heleä beige. Yhdistä tumma bleiseri valkoisten housujen kaveriksi ja luo raikkaan keväinen asukokonaisuus. Suorien housujen parina voi puolestaan käyttää esimerkiksi klassista pooloneuletta. Bleiseri 129 € ja housut 69,95 €, Massimo Dutti.

Yhdistä valkoisen röyhelötopin pariksi korkeavyötäröiset vaaleansiniset farkut. Näyttävän valkoisen tulppaanihameen kanssa yhteen sopii hienosti esimerkiksi cropattu musta toppi. Toppi 543,36 € ja hame 615 €, Paris Georgia / Net-a-Porter.

Metti kirjoittaa MyStylelle joka viikko muodista, kauneudesta, tyylistä ja trendeistä. Lue kaikki Metin jutut täällä!