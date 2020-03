Testasimme anti-age-kasvovoiteet – nämä tuotteet todella napakoittavat ihoa

Toimituksen neli-viisikymppiset ottivat anti-age-vaikutteiset kasvovoiteet testiin ja raportoivat tulokset.

OIVA PERUSVOIDE:

Nivea Q10 Power Anti-Wrinkle + Soothing Day Cream, 15 € / 50 ml

Mukava yllätys! Konstailematon pakkaus ei varmaankaan osuisi silmään kaupassa, mutta moni asia on kohdillaan. Tuote on kehitetty herkälle iholle ja on hajusteeton. Voide sopii hyvin helposti reagoivalle, kuivuuteen ja couperosaan taipuvaiselle iholleni. Talviaikana tarvitsen rinnalle kosteuttavamman yövoiteen.

Koostumus oli kevyt, melkein liiankin juokseva, ja siksi voidetta tuli otettua joka kerta turhan reippaasti. Voidetta sai levitellä siksi muuallekin kuin kasvoihin. Onneksi tuote imeytyi kohtuullisen nopeasti. En sanoisi, että rypyt katosivat, mutta oiva perusvoide hintaansa nähden. Suojakerroin 15, mistä ropisee lisäpisteitä.

JÄNNITTÄVÄ JA TOIMIVA TUOTE:

Vichy Slow Âge Night Fresh cream & mask, 36,50 € / 50 ml

Nyt on totutusta poikkeava ja jännä tuote! Väriltään voide on nimittäin ruskeaa ja tekee iholle hennon oranssisen sävyn. Siksi siitä tulikin joka kerta mieleeni Frendien jakso, jossa Ross otti suihkurusketukset tuplana. Voiteen jättämä sävy on tosin sen verran huomaamaton, ettei puoliso pistänyt mitään merkille. Tuote on rakenteeltaan geelimäinen ja tuoksuu hitusen yrttiseltä. Geelimäisyyden takia epäilin sen kosteuttavuutta, mutta turhaan. Aamulla kuivahko ja herkkä iho tuntui ihanan pehmeältä ja tasaiselta. Tuotetta voi käyttää myös kasvonaamiona ja se lupaa ravita, suojata ihoa sekä häivyttää ikääntymisen merkkejä. Jännittävä tuote, joka todella kosteutti. Käytän viimeiseen tippaan!

TÄTÄ OSTAISI ITSEKIN:

It Cosmetics Confidence In A Cream Rosy Tone for aging skin, 49 € / 60 ml

Kaunis pinkki purkki houkuttelee kokeilemaan tuotetta. Sisältökin on pinkkiä! Voide on melko paksua, mutta se levittyy tasaisesti ja pinkki väri hälvenee saman tien. Hyvälaatuinen voide. Iho ei kiillä käytön jälkeen, ja kasvot tuntuvat ihanan pehmeiltä. Vieno ruusuntuoksu saa hempeälle fiilikselle. Tämä voisi olla hyvä lahja aikuiselle naiselle, jolla on jo kaikkea. Tätä voisin ostaa itsekin!

HELEÄMPI IHO:

Clinique Smart Clinical Multi-Dimensional Age Transformer Duo, 98 € / 50 ml

Nätti purkki, jossa on voidetta kahdessa osiossa: vaaleaa hieman kevyempää ja hennon lilaa, joka on vähän paksumpaa. Koostumukset ovat ihon kahteen eri huolenaiheeseen, kimmoisuuden puutteeseen sekä ryppyihin ja juonteisiin.

On yllättävän vaikeaa ottaa voidetta kahdesta osiosta. Voiteiden tuoksu on hieman väkevä. Vaalea voide on melko vetinen, mutta iho tuntuu kuitenkin heti sileältä ja kosteutetulta. Kokonaisuudessaan hyvä voide: iho näyttää tasaisemmalta ja heleämmältä viikon käytön jälkeen.

HYVIN OHUTTA VOIDETTA:

Sensai Absolute Silk Cream, 169 € / 40 ml

Tämä voide lupaa täyteläisyyttä mutta silti ilmavuutta sekä ihon syväkosteutusta. Sen pitäisi laskeutua iholle silkkihunnun tavoin ja tehdä ihosta sileän, kimmoisan ja kuulaan.

Valkoinen vetinen voide ei kuitenkaan tunnu ylelliseltä. Voide levittyy ja imeytyy tosin hyvin, ja koostumus on sopivan juokseva. Hieman parfyyminen tuoksu on melko vahva. Ihosta tulee tasainen, kostea ja joustava. Annan kuitenkin miinusta ohuen voiteen näppituntumasta.

LAATUA KUUSIKYMPPISILLE:

Clarins Nutri-Lumière Jour Day Cream, 132 € / 50 ml, ja Nutri-Lumière Jour Revitalizing Day Emulsion, 132 € / 50 ml

Tämä Clarinsin ihonhoitosarja on suunnattu yli 60-vuotiaille ja lupaa ravinteita, hehkua ja elinvoimaisuutta ikääntyneelle iholle. Eipä niistä ole haittaa nelikymppisellekään. Koostumukseltaan molemmat purkit ovat täysiä kymppejä. Tuotteet tuntuvat ihanan täyteläisiltä, levittyvät kevyesti ja imeytyvät hetkessä. Pieni määrä molempia riittää, joten tuotteet vaikuttavat varsin riittoisilta. Kauniit ja ylelliset putelit plussaa. Tuoksu ei ole ihan oma suosikkini hentoisen pistävyyden takia.

Iho ei kirraa, vaan tuntuu pehmeältä ja näyttääkin hieman tasaisemmalta. Tuotteet tuntuvat laadukkailta ja hemmottelevilta, kuten niiden hintaluokka antaa olettaa.

TASOITTUNEET JUONTEET JA IHOHUOKOSET:

Exuviance Age Reverse HydraFirm, 74 € / 50 ml

Hoitolasarjan yövoide lupaa kosteuttaa tehokkaasti ja vaikuttaa kaikkiin ikääntymisen merkkeihin. Tuote ei ulkonäöllä pröystäile, mutta sisältö todella vakuuttaa.

Tuotteessa on erittäin hyvä pumppupullo, josta tulee juuri sopiva määrä ainetta kerralla. Paksu vihreä geeli levittyy iholle hyvin ja jättää kauniin mattapinnan. Iho tuntuu todella hyvältä ja napakalta. Voide imeytyy nopeasti ilman rasvaista tuntua. Couperosaan taipuvaisen ihoni väri näyttää heleämmältä ja tasaisemmalta. Ihohuokoset näyttävät supistuneilta ja pienet juonteet tasoittuneilta.

Vaikka tuote on yövoide, käytän sitä myös päivällä, koska tuote ei tunnu siihen liian tuhdilta. Talvisin vaivaava pintakuivuus ja ihon hilseily pysyvät kurissa. Voide on erittäin riittoisaa, sillä todella pieni määrä riittää koko kasvoille. Loistotuote! Ainoa pieni miinus Sisu-pastillin tuoksusta, joka pidemmän päälle saattaa alkaa tökkiä.

NAPAKKUUTTA JA RAIKKAUTTA:

Lancôme Rénergie Multi-Lift Ultra Cream -päivävoide, 89 € / 50 ml

Tuote lupaa napakoittaa ihoa välittömästi ja heleyttää ja tasoittaa ihon väriä. Voide tuntuu sormissa runsaalta ja paksulta, mutta iholle levitettynä tunne ei ole lainkaan raskas. Voide on yllättävän riittoisaa, ja kauhonkin sitä aluksi aivan liikaa. Olen pumppupullojen ja tuubien ystävä, joten sormin kaiveltava voide ei ole suosikkini. Tuote itsessään kuitenkin lunastaa lupaukset ja ihoni voi hyvin.

Voide imeytyy hyvin ja jättää kauniin mattapinnan. Iho tuntuu hyvin kosteutetulta, kimmoisalta ja kiinteältä. Iho näyttää heleämmältä, ihohuokoset supistuneilta ja pienet juonteet tuntuvat hieman siloittuneilta. Voide on hyvä valinta väsyneelle, ikääntyvälle iholle, joka kaipaa napakkuutta ja freesimpää yleisilmettä. Hieman yllätyksetön voide, joka ei aiheuta wau-efektiä, vaan on ennemminkin perusvarma laatutuote, joka tekee minkä lupaa. Melko voimakkaasta tuoksusta pientä miinusta.

KOHOTUSTA KASVOILLE:

Shangpree S-Energy Resilience Cream, 119,90 € / 50 ml

K-beautyn eli korealaisen kosmetiikan anti-age-vaikutteinen voide lupaa suojata ympäristön haittatekijöiltä, lieventää juonteita ja ryppyjä ja tukea nuorekasta säteilyä ja ihon uusiutumista.

Voiteen ensituoksu on vienon hedelmäinen, mutta se haihtuu nopeasti. Koostumus on kevyen geelimäistä, joka levittyy hyvin ja imeytyy nopeasti ja täydellisesti – jopa niin, että hetken päästä tekee mieli levittää uusi kerros. Ihosta tulee napakka ja liftattu, mutta omalle ikääntyvälle iholleni tämä ei riitä kosteuttamaan, vaan iholle jää tiukka tunne. Yökäyttöön riittämätön, aamulla ihon pinta suorastaan huusi kosteutusta. Tämä tarvitsee vähintäänkin tukituotteita alle – korealaiseen tapaan.

HAJUHERKÄLLE:

V 10 Plus LX Advanced Lifting Treatment, 68 € / 30 ml

Japanilaisen apteekeissa myytävän merkin tehovoide lupaa pitää ihon pehmeänä, kiinteänä ja heleänä, vähentää ryppyjä ja lisätä kosteutta. Voide on hajusteeton ja dermatologisesti testattu ja lupaa sopia myös herkälle iholle.

Purkki on nätti. Tuoksu on luontaistuotemainen, jonka hyväksyy tietäen, että tuote on hajusteeton. Voide jättää ihon hyvin kosteutetuksi ja pehmeäksi, mutta mitään liftaavaa se ei omalle iholleni tehnyt. Toimii hyvin meikin alla. Aamuin ja illoin käytettävä voide ei yövoiteeksi todellakaan riittänyt, vaan tarvitsisi alleen ainakin seerumin toimiakseen vaativammalla iholla.

RAVITTU JA KIINTEÄ IHO:

La Roche-Posay Hyalu B5 Riche anti-wrinkle care, 38 € / 40 ml

Tämä anti-age-voide on suunnattu erityisesti kuivalle ja erittäin kuivalle sekä herkälle iholle.

Iso plussa kätevästä ja hygieenisestä tuubipakkauksesta! Tuoksu on tosi miellyttävä, kuin puhdas pyykki. Voide tuntuu paksulta ja täyteläiseltä, mutta imeytyy loistavasti, ja jättää ihon pinnan ravituksi, kiinteäksi ja sileäksi. Toimii meikin kanssa sekä kiiltelemättä että kuivattamatta, ja myös yövoiteena: aamulla herätessä iho tuntuu hoidetulta ja todella hyvältä! Kaunisti myös käsien ihon. Voide toimi jo yksinäänkin loistavasti, joten tätä kokeilen ehdottomasti jatkossa myös saman sarjan seerumin kanssa.

EDULLINEN TEHOHOITO:

Cien Nature Pomegranate Day Cream Anti-Ageing Face Cream, 3,99 € / 50 ml

Hintaansa nähden todellinen tehohoito. Nimestään huolimatta ei sovellu minulle päiväkäyttöön, vaan oli parhaimmillaan saunan jälkeen tehokosteuttajana. Kosteuttava vaikutus on silmin nähtävä, ja iho tuntui jo parin käyttökerran jälkeen voivan paremmin. Teki hyvää myös huulille. Muutamana iltana tätä, ja iho ei tunnu enää yhtään kuivalta. Aluksi granaattiomenan tuoksu tuntui häiritsevältä, tuotteessa oli jotenkin käsirasvamainen tuoksu. Mutta muutaman päivän jälkeen tuoksukin alkoi miellyttää, ehkä siihen tottui.

SOPIVAN OHUT HELEYTTÄJÄ:

L’Occitane Immortelle Precieuse Crème, 59 € / 50 ml

Eteeristä öljyä ja hyaluronihappoyhdistettä sisältävä voide lupaa elvyttää ihoa, tehostaa ihon uusiutumista ja ehkäistä ympäristön haittavaikutuksia iholla.

Koostumukseltaan voide on helposti levittyvä ja sopivan ohut. Myös tuoksu on hennon miellyttävä. Iho tuntuu joustavammalta ja mielestäni näyttää heleämmältä. Ohjeen mukaan voidetta voi käyttää sekä aamulla että illalla, ja se sopiikin hyvin myös päiväkäyttöön, koska voide imeytyy hyvin.

IHON TASAISEMPI VÄRI JA PINTA:

Mossa VLift Wrinkle Resist Day Cream, 18,30 € / 50 ml, ja Deep Recovery Night Cream, 18,30 € / 50 ml

Luonnonkosmetiikkamerkin yö- ja päivävoide lupaavat kiinteytystä, pehmeyttä, hehkua, juonteiden siloitusta ja kollageenisynteesin stimuloimista kaikille ihotyypeille.

Tuotteissa on ihanat pumppupullot ja laadukkaan oloinen koostumus. Tuoksu on hyvin kevyt, hiukan puuterimainen. Voiteet imeytyvät hyvin, ja iho tuntuu hyvältä heti rasvauksen jälkeen. Testijakson jälkeen iho on tasaisempi sekä väriltään että pinnaltaan.

TUHTIA TAVARAA:

BM Cosmeceuticals OptiRetin Anti-Age Cream, 63,30 € / 50 ml

A-vitamiinivoide lupaa suojata ihoa ennenaikaiselta vanhenemiselta ja vähentää ja ennaltaehkäistä iän tuomia merkkejä.

Voiteen koostumus on tuhti, paksu ja täyteläinen, jopa hieman öljymäinen. Tuoksu ei ole erityisen houkutteleva, ei paha, mutta muistuttaa hieman apteekin perusvoiteita. Erittäin kuiva ihoni kaipaa täyteläistä voidetta varsinkin yöksi ja talvella, joten voide tuntuu hyvältä. Ihon pinta ei jää kiitäväksi ja voide imeytyy hyvin. Voide antaa hyvää kosteutta ja pehmeyttä ihoon – ei mikään supertuote, mutta olen oikein tyytyväinen. Tämä tuote jää käyttöön!

MIELLYTTÄVÄ KOSTEUTTAJA:

Ivy Aïa Anti age face cream, 10,40 € / 50 ml

Tanskalaisbrändin hajusteeton ja farmaseuttien suunnittelema tuote lupaa tuoda kimmoisuutta ja tehokosteutta kasvoille ja sopia kaikille ihotyypeille.

Voide on koostumukseltaan hieman kevyempi, tuoksu on raikas ja ihan hyvä. Koostumus tuntuu ensin liian kevyeltä minulle, mutta ajan kanssa tykästyn voiteeseen. Yllättävän kosteuttava ja jättää miellyttävän tunteen iholle. Tehokkaampi kosteuttaja siis, kuin aluksi kuvittelin. Varsinkin päiväsaikaan meikin alla toimii todella hyvin.

HÄTÄVARA:

Oriflame NovAge True Perfection Renewing Night Care, 30 € / 50 ml, ja Perfecting Day Moisturiser, 30 € / 50 ml

Oriflamen anti-age-vaikutteisten yö- ja päivävoiteen tuoksu on aluksi raikas ja miellyttävä, ja koostumus ihanan paksu muttei öljymäinen. Pidemmässä käytössä kuitenkin pieni pettymys: voiteet eivät ole erityisen tehokkaita tai hoitavan tuntuisia. Imeytyvyydessä olisi parantamisen varaa, ja tuoksukin alkaa tuntua liian voimakkaalta. Nämä jäävät kaappiin hätävaraksi.

Kuvat: Valmistajat

MyStyle julkaisee kosmetiikkatestin joka torstai. Lue kaikki testijutut täällä! Seuraa MyStylea myös Instagramissa @iltasanomatmystyle.