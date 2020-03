Tässä on yksi vuoden suurimmista hiustrendeistä – moderni leikkaus imartelee monia

”Modernista shagista” ennustetaan vuoden 2020 suosikkihiustyyliä.

Kun malli ja somepersoona Chrissy Teigen julkaisi supersuositulla Twitter-tilillään joulukuun alussa videoklipin juuri leikatusta hiustyylistään, kansainväliset muoti- ja kauneusjulkaisut kiirehtivät nimeämään sen kilpaa tulevan vuoden kuumimmaksi hiustyyliksi. Esimerkiksi InStyle, Allure ja Stylecaster ennustivat shagista seuraavaa suurta hiushittiä.

Nyt trendin nostaa esiin myös suomalainen hiusfirma IdHair. Se kertoo tiedotteessaan, että pitkään vallinneen supersileän ja suoran hiustrendin rinnalle nousee tänä vuonna täysin erilainen tyyli, rento ja kerrostettu moderni shag.

– Moderni shag on hiustyyli, joka imartelee monia. Hiukset leikataan kerroksittain ja niiden latvat leikataan rikkonaiseksi. Ideana tyylissä on, että hiuksissa on hyvin paljon tekstuuria ja volyymia.

Halle Berry.

Camila Cabello.

Julianne Hough.

Natasha Lyonne.

90-luvulta tähän päivään

Moni muistaa shag-tyylin 1990-luvulta. Lähes 30 vuotta myöhemmin tyyli on hieman hillitympi: hiukset eivät ole yhtä voimakkaasti kerrostetut, vaan rennot, huolettomat ja pehmeät.

Hiustrendin voi toteuttaa monenlaiseen tukkaan lyhyestä pidempään.

Muista myös tuotteet

Oikean leikkauksen lisäksi shag vaatii hyvältä näyttääkseen usein tuotetukea.

Tyylin on tarkoitus olla runsas ja ilmava, joten esimerkiksi kuohkeutta antava volyymishampoo, tuotejäämiä tehokkaasti poistava ja siksi hiukset ilmaviksi saava syväpuhdistava shampoo, kuohkeutta ja rakennetta antava muotovaahto sekä kerrostettuun ja rikottuun latvaan rakennetta tuovat rakennetuotteet ja suolasuihkeet ovat oivia kumppaneita trendileikkaukselle.