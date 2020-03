Huumaava pyllyvoide, täydellinen värivoide kasvoille ja uskomaton puuteri – 6 kauneustuotetta, joista kannattaa innostua nyt

MyStylen kauneustoimittaja esittelee joka kuukausi ihanimmat uutuudet ja vakuuttavimmat kosmetiikkatuotteet. Nyt suojataan ja suditaan kasvot kauniiksi, voidellaan iho ja fiksataan kulmat ja kynnet kuntoon.

Kulmakarvat, jotka eivät liikahda paikoiltaan

Muistatko vielä saippuakulmat? Pari vuotta sitten meikkimaailmassa villitsi hauska kokeilu, jossa kulmakarvat sudittiin ja kiinnitettiin vankasti paikoilleen palasaippualla. Allekirjoittanutkin kokeili kikkaa todella onnistuneesti, ja normaalia tuuheamman näköisistä kulmakarvoista sai kehuja.

Nyt kulmakarvavahana ei tarvitse enää käyttää saippuapalaa, sillä G Beauty Labin Brow Soap ajaa asian vielä perussaippuaakin tehokkaammin. Jämäkkä kirkas geeli lupaa ”laminoida kulmat” visusti paikoilleen, ja sen se todella tekee. Tuuheat ja pitkätkään karvat eivät hievahda koko päivänä minnekään, vaan pitävät kauniin ja viimeistellyn näköisen muotonsa täydellisesti.

G Beauty Brow Soap, 24,90 €.

Uskomaton hehkuiho puuterilla

Meikkimerkki Nyxin uutuus epäilyttää ja kuulostaa erikoiselta, mutta koukuttaa ensikokeilusta lähtien. Aivan tavallisen viimeistelypuuterin tapaan käytettävä, koko kasvoille levitettävä ja meikin kiinnittävä puuteri on suunniteltu antamaan iholle lasimaisen hehkun. Puuteri näyttää pakkauksessa pelottavan hohtavalta, mutta sulautuu ihoon lupauksensa mukaisesti kauniisti hehkuvaksi ja ihoa blurraavaksi pinnaksi.

Erityisesti puuterin tehon vakuuttaa se, että näen sen lanseeraustilaisuudessa eri naisten kasvoilla parikymppisestä keski-ikäiseen. Tämä sopii iästä riippumatta!

Nyx Professional Makeup High Glass Finishing Powderia saa kolmessa eri sävyssä vaaleasta tummaan, 13,90 €.

Tästä värivoiteesta en luovu

Kauniisti kuultava iho, kevyt peittävyys, kesäkasvojen terve sävy, kosteutusta koko päiväksi, luonnollisen näköinen meikkipohja ja kaiken lisäksi vielä suojakerroin 20.

Evolve Organic Beautyn värivoide kuulostaa käsittämättömän hyvältä, ja juuri sitä se parin viikon käytön perusteella onkin. Olen kuin huomaamatta hylännyt kaikki muut meikkivoiteeni ja vaihtanut arkimeikissä kaikin puolin loistavaan tinted spf -voiteeseen. Värivoide tekee kaikki alussa luettelemani asiat, tuntuu kasvoilla olemattomalta ja pitää ihon nättinä koko työpäivän. Voiteella voi korvata meikkivoiteen sijaan myös kasvovoiteen, jos meikiltä toivoo enemmän peittävyyttä tai itselle sopivampaa sävyä – hyvin vaaleaihoiselle pullon light/medium-sävy on passeli pienen talvilomalla hankitun päivetyksen päälle.

Kesäkauden luottokumppani on löytynyt!

Evolve Organic Beauty Climate Veil SPF 20 sävyttävä kasvovoide, 34,90 €.

Silottava voide kurveille ja kummuille

Yksi ilahduttavimmista tuotekokeiluista on tänä keväänä ollut brasilialainen pyllyvoide. Bum bum cream on nimetty hauskasti pepun mukaan, mutta voidetta voi tietenkin levittää aivan koko keholle. Se lupaa kiinteyttää ja pehmentää ihoa, ja jo yhden levityskerran ja aamulla siloisilta tuntuvien pakaroiden myötä nimeän voiteen lempparikseni. Suurin syy ihastukseeni on tuotteen huumaava tuoksu (käy tuoksuttelemassa kosmetiikkaosastolla!) ja koostumus, joka saattaa olla parempi kuin yhdessäkään aiemmin levittämässäni vartalovoiteessa.

Pääkuvassa näkyvä testikappaleeni ilmestyi jouluna avaamistamme kauneusjoulukalentereista, mutta voidetta myydään normaalisti huomattavasti isommassa purkissa. Hinta kirpaisee, mutta rasvaa voi käyttää säästeliäästi vain niille oleellisimmille alueille.

Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream, 44,90 € / 240 ml.

Vahvemmat kynnet kuukaudessa

Olen aiemmin katsellut vahvoja kynsiä lupaavia lakkoja hieman nenänvartta pitkin – omat kynteni tuntuvat varsinkin talvella kuivilta, haurailta ja helposti liuskoittuvilta, eikä niihin ole tuntunut tehoavan mikään.

Nyt loistolakkamerkki Essien vahvistusta lupaava aluslakka kuitenkin tehoaa. Lakka sisältää hiuksien ja kynsien kasvua edistävää biotiinia ja lupaa vahvistaa heikot, hauraat, lohkeilevat, liuskoittuvat ja katkeilevat kynnet. Kun olen tehnyt viikoittaisen manikyyrin nelisen kertaa, totean, että aluslakka on vaikuttanut kynsiin selvästi vahvistavasti.

Essie Strong Start Base Coat, 14,95 €.

Hauska kokeilu kosmetiikkafanille

Kuukauden viimeinen lemppari on varsinainen yllätyspaketti. Vaikka erilaisia tilattavia kauneusbokseja on ollut olemassa vuosia, sain ensimmäisen kuukausitilauskosmetiikkapakettini käsiini vasta nyt. Goodieboxin kuukausipaketti osoittautui toimivaksi kokonaisuudeksi: päivävoide tuntui monelle sopivalta, käsivoidetta kaipaa aina, ihon pehmeäksi ja tasaisen näköiseksi jättänyt kasvonaamio oli täyskokoinen, kollega ihastui paketin sisältämään hajuveteen ja meikinpoiston nerokkaat kestolaput olivat uusi tuttavuus kauneustoimittajallekin.

Jos kosmetiikka ja erilaisten tuotteiden kokeilu kiinnostaa, kuukausitilaus tuntuu hyvältä tavalta saada kiinnostavia tuotteita testiin ja löytää uusia suosikkeja.