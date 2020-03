Suomalainen Minttu Vesala, 48, sai Instagramissa viestin – palkattiin maailman tunnetuimpiin kuuluvan muotitalon malliksi

Stylisti Minttu Vesala sai käveli luksusmuotimerkki Balenciagan muotinäytöksessä Pariisin muotiviikoilla.

Pariisin muotiviikot ovat parhaillaan käynnissä. Yksi koko viikon odotetuimmista näytöksistä nähtiin eilen sunnuntaina, kun Balenciaga kävelytti mallinsa ja uuden mallistonsa näytöslavalle.

Suomalaiset muotivaikuttajat jakoivat sosiaalisessa mediassa erityisesti näytöksen yhtä lookia, pinkkiä puseroa ja mustaa pliseerattua hametta – kantajana kun nähtiin odottamaton suomalaiskasvo Minttu Vesala.

Suomalaisstylisti Minttu Vesala bongattiin muotimerkki Balenciagan näytösmalliksi Instagramista.

– Vaikea sanoa, kuinka lopulta päädyin näytökseen, mutta casting-tyyppi otti minuun yhteyttä Instagramin kautta, stylistina tunnettu Vesala kertoo.

He eivät olleet tavanneet koskaan aiemmin, mutta Vesala epäilee, että muotialalla työskenteleminen ja esimerkiksi suomalaisen Aalto-muotimerkin näytöksessä käveleminen saattoivat auttaa bongaamisessa. Nykyisin sosiaalisen median ja siellä näkyvän kiinnostavan tyylin ja persoonan perusteella etsitään malleja ja muita tekijöitä yhä enemmän.

– Suomessa on nyt niin paljon muuta muotiskeneä, että hän on voinut löytää minut yhteisten tuttujen kautta. Ajattelin, että aika naurettavaa, olen kohta viisikymppinen, enkä ihan tyypillisen catwalk-mallin tyylinen hahmo. Mutta eiväthän he sitä haekaan, Vesala sanoo.

Yli sata mallia

Lopulta näytöksessä käveli 48-vuotiaan Vesalan lisäksi yli sata mallia, joista Vesala arvelee vain noin puolen olleen ammattimalleja.

– Vanhin malli oli minua varmaankin kymmenen vuotta vanhempi. Balenciaga hakee persoonallisten ihmisten valtavaa kirjoa ja ihmisiä, joilla on jonkinlainen oma juttu.

”Kaikki lookit olivat valtavan hienoja, niin taidokkaasti tehtyjä”, Minttu Vesala kertoo.

Minttu Vesalan mukaan malleja oli 103. Osa oli ammattimalleja, osa erilaisia persoonia ympäri maailmaa.

Näytöksessä nähtiin malleja kaikista ikäluokista.

Näytöksessä kävelivät myös suomalaismalli Anni Hintsanen ja kolme suomalaista mieskasvoa.

12 sentin korot ja kuuden kilon hame

Vesalan saaman Instagram-viestin jälkeen näytökseen meni vielä pari kuukautta ja muutama Pariisin-vierailu, joissa mallit katsastettiin ja sovitukset tehtiin. Kuten kaikkien muidenkin, Vesalankin piti lähettää itsestään etukäteen kävelyvideo. Vaikka erityistä mallikävelyä ei opeteltu, kävelemistä harjoiteltiin näytöstä edeltävänä päivänä niin paljon, ettei mikään mennyt pieleen. Mallit kävelivät veden peittämällä lavalla.

– Minulla oli 12-senttiset korot, ja kuminen hameeni painoi kuusi kiloa. Vettä oli nilkkoihin asti. Hame painoi menemään itsekseen, kun lähdin liikkeelle, joten olo oli se, että tässä sitä sitten mennään. Kyllä me treenattiin sitä.

Katso videoilta, miltä näytöksessä näytti!

”Mahtava kokemus”

Vesala kiittelee koko tiimiä ja näytöksen henkeä rennoksi ja maanläheiseksi. Reilun sadan mallin lisäksi näytöksen taustatiimissä työskenteli Vesalan mukaan satoja ihmisiä.

– Ihmiset otettiin ihmisinä. Ilmapiiri ei ollut yhtään paniikinomainen, ja siellä mietittiin selkeästi sitä, että kaikilla olisi hyvä fiilis. Kokemus oli aivan mahtava.

Muun muassa tältä tuoreeltaan esitelty syys-talvikauden mallisto näyttää: