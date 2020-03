Laitoitko dödöä, mutta silti kainalot ovat märkinä? Tätä et ehkä tiennyt deodoranteista

Dödövalikoimaa on nykyisin tarjolla todellakin jokaiseen lähtöön. Pienen opiskelun avulla joukosta löytyy juuri omiin tarpeisiin sopiva deodorantti.

Deodorantin käyttäjiä on lähes yhtä monta erilaista kuin ihmisiä. Yksi haluaa, että kainalot pysyvät varmasti kuivina ja tuoksuttomina koko päivän, toinen tykkää, että dödössä on vahva tuoksu, ja kolmas kiinnittää tiukasti huomiota ainesosalistaan.

Näin löydät deodorantien joukosta itselle parhaiten sopivan vaihtoehdon, jos:

...olet huolissasi hiestä

Antiperspiranteissa on mukana alumiinisuoloja, jotka estävät hikoilua. Hiki ei itsessään haise miltään, vaan haju syntyy kainalossa, kun hiki ja kainaloissa elävät bakteerit kohtaavat ja bakteerit hajottavat hiestä proteiineja. Jos siis tarkoitus on vain estää hikoilua, mutta oma hiki ei juurikaan haise tai haluat välttää hajusteita, on antiperspirantti varma valinta.

Nivean Black&White Invisible Silky Smooth -antiperspirantti on suunniteltu vastasheivatuille kainaloille. Mukana on myös hento tuoksu. 2,50 €.

YA Antiperspirantti lupaa pitää olon raikkaana koko päivän, ja hajusteettomuutensa ansiosta sopia sekä miehille että naisille. Kehitetty ja valmistettu Suomessa. 5,90 €.

...haluat tuoksua hyvälle

Deodorantti nimenä yhdistetään kaikkiin kainaloihin pistettäviin tuotteisiin, mutta itse asiassa deodorantti on aine, jonka tarkoitus on peittää hien haju. Se ei siis estä hikoilua, vaan pyrkii tuoksumaan vahvemmin. Deodorantti on hyvä silloin, kun hikeä ei juurikaan erity, mutta tuoksu on silti tärkeä.

L’Occitane en Provence Citrus Verbena -puikkodeodorantissa tuoksuu sitruuna. 19,50 €.

Avènen 24H-deodorantti on suunniteltu herkkä iho mielessä. 14,50 €.

...tykkäät luonnollisesta

Luonnonkosmetiikan dödöissä käytetään luonnosta saatavia tuoksuja peittämään hienhaju. Mukana toimivuutta tehostamassa voi olla myös esimerkiksi tärkkelystä, joka imee itseensä iholta kosteutta. Luonnonkosmetiikan dödöt eivät estä hikoilua, sillä niissä ei käytetä alumiinisuoloja.

Urtekramin Deo Crystal Aloe Vera -dödössä on mukana mineraalisuoloja, jotka neutraloivat hien hajua. 3,50 €.

We Love The Planetin luonnonmukaiset deodoranttipuikot on pakattu biohajoavaan kartonkiin, ja ne sisältävät muun muassa luomukookosöljyä, maissitärkkelystä ja mäkikuismaöljyä. Sarjan So Sensitive -puikko on myös hypoallergeeninen. 15 €.

Lähteet: Very Well Health, Bustle, Allure