Miksi et hoitaisi hiuspohjaasi kuin kasvoja? Nyt päätäkin hellitään kuorinnoilla ja seerumeilla

Hiuspohjan hoito muistuttaa yhä enemmän kasvojenhoitorutiineja. Kun kasvualusta on kunnossa, näyttävät ja tuntuvat siitä kasvavat hiukset terveemmiltä.

Ihonhoidossa oman ihotyypin mukaan valitut seerumit ja kuorinnat ovat monelle jo itsestäänselvyys. Nyt on aika kohdistaa samaa hellää huolenpitoa päänahkaan.

Hyvinvoivien ja kiiltävien hiusten taustalla on vähintäänkin yhtä hyvinvoiva hiuspohja. Kun tyvi on kunnossa, se peilautuu hiusten koko pituuteen.

Ihon tavoin hiuspohja voi tukkiutua ja tulla elottomaksi, mikä voi nopeastikin näkyä esimerkiksi kiillottomina tai irtoilevina hiuksina. Monia hiuksille käytettäviä tuotteita, kuten kuivashampoota ja muita muotoilutuotteita, ei ole tarkoitettu päänahalle, mutta niiden hiuspohjaan päätymistä on lähes mahdoton estää. Pikku hiljaa tuotteet kasautuvat iholle ja tukkivat sitä, jolloin hiuksista voi tulla sekä tunkkaisen näköiset että tuntuiset.

Hiuspohjan kuorinta toimii samalla periaatteella kuin kasvokuorinta: se puhdistaa hiuspohjaa kuolleista ihosoluista ja tuotejäämistä, vilkastuttaa pintaverenkiertoa sekä tehostaa ihosolujen uusiutumista.

Kerastasen Fusio Scrub Relaxant -kuorinnan jälkeen päänahka tuntuu ihanan raikkaalta ja koko tukka kauttaaltaan kevyemmältä, 44,50 €.

Kuorinnasta ja seerumeista voi olla apua kuivaan ja hilseilevään päänahkaan, hiusten vahvistamiseen sekä hiusten kasvun tehostamiseen.

Yleisesti ottaen hyvä kuorimistahti on kerran kuukaudessa.

Kun pohja on kuorittu ja puhdas, se on kasvojen ihon tavoin vastaanottavaisempi hoitotuotteille. Päänahan hoitotuotteissa on tehoaineita, jotka ovat tuttuja kasvoseerumeista: esimerkiksi kosteuttava hyaluronihappo sekä syväpuhdistavat salisyylihappo ja savi toimivat myös hiuspohjan hoidossa.

Goldwellin Kerasilk Revitalize Nourishing Serum -seerumi vahvistaa hiuspohjan luonnollista suojakerrosta ja kosteuttaa kuivaa ja herkkää päänahkaa, 68 €.

The Ordinaryn Multi Peptide Serum for Scalp -hiuspohjaseerumissa ehkäisee hiustenlähtöä ja siinä on mukana trendikkäitä peptidejä, 25,90 €.

Osittaiset lähteet: Good Housekeeping, Elle, Byrdie