Testissä kirkastavat kasvovoiteet – kaksi purkkia toi ihoon hehkua ja sai täydet pisteet

Pimeää talvea voi piristää hakemalla kasvoille hehkua kasvovoidepurkista. Testasimme joukon heleytystä ja hehkua lupaavia tuotteita. Osa toimi, osa toimitti kuullon sijaan kiiltoa.

Kasvovoiteen levitys kruunaa aamun ihonhoitorutiinin. Voiteen tulee sitoa mahdolliset seerumit ihoon, mutta päivävoide ei saa kuitenkaan olla liian rasvainen tai raskas.

Otimme testiin aimo joukon heleyttä lupaavia kasvovoiteita. Kirkastavissa kasvovoiteissa pääteemana on usein runsas C-vitamiinin esiintyminen. Hehkua haettiin myös muista luonnonmukaisista aineksista sekä valoa heijastavista osista.

Testaajan iho on rasvoittuva sekaiho. Testattujen päivävoiteiden alle käytettiin kosteuttavaa kasvovettä sekä kosteuttavaa seerumia joka testituotteen kohdalla.

Centifolia Éclat de Rose Light Fluid, 31 € / 40 ml

Ruusu-uutetta, hyaluronihappoa ja C-vitamiinia sisältävä voide lupailee ihon kirkastusta ja kuultoisuutta, mutta valitettavasti se näkyy terveen kuullon sijaan iholla lähennä kiiltona. Tuote tuntuu tukkivan hieman, ja ruusutuoksu on varsin tymäkkä, eli ei sovellu tuoksuherkille.

Arvosana: 3 / 5

Biotherm Blue Therapy Amber Algae Revitalize, 69,90 € / 50 ml

Tämä tuote on tarpeista ja toiveista riippuen joko todella ihana tai kamala. Ihanan koostumuksen sisältävä voide tuntuu selkeän ravitsevalta, mutta voiteessa olevat, hehkuvat hippuset aiheuttavat sen, että kasvot näyttävät paikka paikoin todella kiiltäviltä. Jostain syystä kuitenkin tulee se mielikuva, että tämä voisi olla supertäsmätuote kesälle, kun haluaa tervettä hehkua kasvoille meikittömänä päivänä. Myös kuivaihoiset ihastuvat tähän rasvaan.

Arvosana: 3 / 5

Bybi C-Caf Cream, 37,90 € / 60 ml

Kukapa ei haluaisi sivellä kasvoillensa kofeiinia aamuisin! Ihastuttava ainesosalisäys luonnontuotemerkiltä. Voide on kevyttä, mutta valitettavasti mitään kovin suuria tuloksia se ei ainakaan testaajan ihoon aiheuta. Voide ei kuitenkaan tuki tai saa ihoa kiiltämään liikaa, joten siitä plussaa. Myös sokeriruo’osta valmistettu tuubi sopii luonnonkosmetiikalle.

Arvosana: 3+ / 5

Clarins Rose Radiance Cream, 110,50 € / 50 ml

Tuotteen kerrotaan sisältävän kasvihappoja, jotka hellävaraisesti kuorivat ihoa, samalla kun tuotteen sisältämä hyaluronihappo sekä C-vitamiiniyhdisteet kosteuttavat. Myös tämä tuote tuoksuu kovin ruusuiselta. Teho on nähtävissä heti. Aluksi nimittäin tulee kemiallisen kuorinnan reaktio, joka ajaa ihon epäpuhtauksia pintaan. Hetken käytön jälkeen iholla näkyy myös positiivisia muutoksia.

Arvosana: 3+ / 5

Löwengrip Instant Glow Whipped Cream, 47 € / 50 ml

Tämän tuotteen koostumus on taivaallisen kevyt ja kuohkea. Voidetta levittää kasvoilleen ilolla, eikä ihosta tule rasvaisen kiiltävä, vaan terveen näköinen. Heleyttävä vaikutus ei kuitenkaan ole kovin vahva, vaan lähinnä tasoa ”ihan kiva”.

Arvosana: 3+ / 5

Nivea Naturally Good Radiance Day Care, 11,90 € / 50 ml

Valitettavasti edullinen markettikasvovoide oli tämän testin pettymys. Koostumus oli mitäänsanomaton, voide ei heleyttänyt, se jätti kasvot kiiltäviksi ja lopulta tuote tuntui tukkivan ihoa ja aiheuttavan finnejä. Plussaa luonnonmukaisuudesta ja aloe verasta!

Arvosana: 2 / 5

Ole Henriksen C-Rush Brightening Gel Creme, 59 € / 50 ml

Tämä on taivaallinen rasva, mutta jos omaat seka- tai rasvoittuvan ihon, ehdottomasti vain yökäyttöön. Kolmesta eri lähteestä C-vitamiinia sisältävässä voiteessa on myös sheavoita, ja sen tuntee. Ihon herkästi rasvoittuva T-alue näyttää hikiläiskältä jo aamupäivän aikana. Tuote tuoksuu makean appelsiiniselta, ja paksu tuntuma tuokin mielikuvan, että hieroisi kasvoihinsa pitkään vatkattua tiikerijäätelöä. Kuivemman ihotyypin omaavat voivat tämän huoletta ottaa päiväkäyttöön, ja rasvoittuvamman ihon ihmisille suosittelen tätä yökäyttöön. Aamulla vastassa ovat virkistyneet, hehkuvat kasvot.

Arvosana: 4+ / 5

Erborian Yuza Sorbet, 47 € / 50 ml

Ravitseva, kuohkea voide kirkastaa heti ilmettä ilman, että kasvot näyttävät rasvaisilta. Täydellinen piristyspommi ihon ankeaan harmauteen, ja mukava pohja myös päivämeikin luomiseen. Voiteessa olevat pienet rakeet arveluttavat aluksi, mutta levitettynä minkäänlaista kuorimisvaikutusta ei ole. Tuote tuoksuu lempeästi japanilaiselle yuzu-sitrushedelmälle.

Arvosana: 5 / 5

TonyMoly Vital Vita 12 Synergy Cream, 34,80 € / 45 ml

Superravitseva vitamiinitehopommi elvyttää sameaa ihoa ja saa ilmeen piristyneemmäksi ja elinvoimaisemmaksi. Täydellinen pimeään ja märkään talveen, tuo mieleen kesän ja auringonpaisteen. Tuote on kätevässä pumppupullossa, ja koska rasvaa ei tarvitse lotrata, on se myös riittoisaa. Koostumus on raikkaan geelimäinen, eikä rasvoittuva sekaiho muutu kiiltäväksi ja rasvaiseksi.

Arvosana: 5 / 5

Kuvat: Valmistajat

