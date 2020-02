Puskeeko sinunkin farkuistasi outoa karvaa? Kristiinan uusien farkkujen kangas muuttui arvaamatta – muista tämä farkkuja ostaessa ja pestessä

Joustavien farkkujen elastaani asettaa housuille tiettyjä vaatimuksia.

Kristiina löysi kivat farkut ketjuliikkeestä, ehti käyttää niitä muutaman kuukauden, ja huomasi sitten, että housujen haaroissa oli meneillään jotakin epämääräistä. Kankaasta puski vaaleaa haituvaa kuin karvaa.

– Farkuille ei ainakaan tietääkseni tapahtunut mitään, mutta huomasin yhtäkkiä housuja päälle pukiessani, että nyt ei ole kaikki ihan kohdallaan, Kristiina kertoo.

Näyttääkö Kristiinan farkkujen tilanne tutulta? Elastaania sisältäville joustofarkuille voi joskus käydä näin.

Oston jälkeen Kristiina käytti farkkuja noin kolme kuukautta ja pesi lukuisia kertoja.

– En osaa sanoa tarkalleen pesukertojen määrää. Pesin farkut nurinpäin 40 asteessa ja käytin huuhteluainetta autuaan tietämättömänä siitä, että se voi olla huonoksi housuille.

Huuhteluaine ja peseminen kuluttavat elastaania

Marttojen Teija Jerkku sanoo, että denimkankaasta esiin puskevat säikeet ovat hyvin todennäköisesti juuri elastaania. Elastaani tekee kankaasta joustavan ja saa farkut tuntumaan päällä mukavalta. Nykyisin Suomessakin kenties käytetyimmät farkut, tiukat pillit, sisältävät aina elastaania.

Niin huuhteluaine kuin farkkujen pesukin kuluttavat materiaalia.

– Jos farkuissa on elastaania, huuhteluainetta ei suositella. Se veltostuttaa kangasta. Farkkuja ei kannata myöskään pestä turhan usein, vaan vasta sitten, kun ne ovat likaiset. Farkkuja voi käyttää aika pitkäänkin ilman pesua. Tarpeen tunnistaa näkyvistä tahroista tai pesua vaativasta hajusta, Jerkku sanoo.

Hän muistuttaa, että turhan pesun välttäminen on myös ekologista. Harvempi pesu pitää myös farkkujen värin parempana.

Stretch-farkut kuluvat nopeammin

Jerkun kokemuksen mukaan joustavat elastaanifarkut eivät myöskään kestä käyttöä yhtä hyvin kuin perinteiset täyspuuvillaiset farkut. Ongelmana ovat usein esimerkiksi materiaalin veltostuminen, polvipussit ja haalistunut väri.

– Voi myös olla, että jos on vain yhdet farkut, joita käyttää jatkuvasti, niiden käyttöikä on lyhyempi, kuin jos farkkuja on useammat ja niitä voi käyttää vaihdellen, Jerkku vinkkaa.

Myös kankaan ja vaatteen laatu vaikuttavat housujen kestämiseen.

– Laatua ei aina pysty arvioimaan hinnan perusteella, mutta kaupassa kannattaa yrittää vähän katsoa kangasta, saumanvaroja ja esimerkiksi sitä, miten vaate on ommeltu.