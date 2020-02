Onko sinulla jo kevätkauden ykkösvaate? Kolme edullista asua, joissa pärjäät pitkälle kesään asti

Paitamekko on helppo ja siisti valinta tilanteeseen kuin tilanteeseen. Näin puet klassikon kolmeen erilaiseen tyyliin.

Klassikkovaatteet toimivat kaudesta toiseen asussa kuin asussa. Monikäyttöiset vaatteet luovat hyvän garderobin perustan: niiden avulla vaatekaappisi pysyy aina käyttökelpoisena ja helposti yhdisteltävänä.

Ikuista klassikkoa, paitapuseroa, on vuosien varrella varioitu muodissa paljon. Monista näistä luomuksista on syntynyt ajattomia vaatekappaleita. Näin voisi sanoa käyneen esimerkiksi paitamekolle.

Paitapuseron mallia ja materiaalia muistuttava, valkoinen puuvillamekko on paitaversion tapaan hyvin hienostunut ja klassinen vaate. Se on monikäyttöinen ja toimii niin rennoissa denim-arkiasuissa kuin juhlavammissakin lookeissa korkokenkien ja korujen kera. Paitamekko on tietenkin täydellinen kesään, mutta pienellä kekseliäisyydellä ja kerrospukeutumisella sitä voi käyttää ympäri vuoden.

Beige trenssi + mustat nilkkurit = 62,94 €

Klassikkoja klassikkojen kanssa - trenssitakki, valkoinen paitamekko ja mustat nilkkurit luovat yhdessä hienostuneen ja vahvan asukokonaisuuden!

Farkkutakki + huivi hiuksiin + valkoiset tennarit = 54,99 €

Tässä lookissa on jo kevään ja kesän tuntua. Paitamekko sopii myös rennompiin lookeihin esimerkiksi tennareiden, farkkutakin ja huivin kanssa!

Sandaletit + koristekivikorvakorut = 27,95 €

Kaunis ja klassinen paitamekko on täydellinen myös hieman juhlavampiin lookeihin esimerkiksi korkokenkien ja näyttävien korujen kanssa.

Kuvat: Valmistajat

