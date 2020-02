Mekkomalli, joka ei vain poistu muodista – edelleen kevään ja kesän ihanin tyyli!

Ohuet, kiiltäväkankaiset ja ilmavasti laskeutuvat slip in -mekot ovat olleet trendien aallonharjalla jo muutaman vuoden.

Slip in -mekosta on tullut moderni klassikko.

Vaikka trendit vaihtelevat nykypäivänä tiuhaan tahtiin, ovat monet hetken villityksiksi mielletyt muotivaatteet jääneet viime vuosienkin aikana elämään.

Tästä hyvä esimerkki on slip in -mekko. Nimensä mukaisesti kuin nopeasti päälle sipaistu, usein silkkinen tai satiininen naruolkaiminen mekko on toiminut jo monta sesonkia niin juhla- kuin arkiasuissa.

Slip in -mekot laskeutuvat vartaloa myötäillen väljinä alas ja yltävät minne tahansa puolireidestä polven ylle, pohkeeseen ja nilkkaan asti. Olkaimet ovat useimmiten ohuen ohuet spagettiolkaimet. Kun nämä mekot nousivat hitiksi muutamia vuosia sitten, ja ne vedettiin t-paitojen päälle arkilookeihin, saattoi moni ajatella tyyliä vaikuttaa vain hetken hittinä. Silti slip in -mekot näyttävät tulleen jäädäkseen.

Arkiasuun mekon alle voi pukea vaikkapa trikoopaidan, päälle nahkatakin ja jalkaan tennarit. Juhlalookiin mekko tarvitsee kaverikseen vain korkokengät tai ballerinat!