5 naista kertoo, miksi lopetti meikkaamisen – näin se vaikutti ihoon ja itsetuntoon

5 suomalaisnaista kertoo, miten meikkaamisen lopettamisen vaikutukset näkyvät.

Noin neljä vuotta sitten laulajatähti Alicia Keys ihastutti fanejaan ja muotimaailmaa luopuessaan meikkaamisesta. Päätöksen taustalla oli halu taistella naisten kohtaamia ulkonäköpaineita vastaan.

Keysin luonnollinen look nosti meikittömyyden uudeksi trendiksi ja vuosi vuodelta yhä useampi nainen liputtaa luonnollisuuden puolesta.

Myös moni suomalaisnainen on lopettanut meikkaamisen kokonaan tai ainakin lähes kokonaan. Kysyimme asiasta viideltä naiselta.

”Meikkaaminen tuntui taakalta”

Emeliina, 28, kertoo olleensa nuorempana innokas meikkaaja, joka meikkasi päivittäin.

– Varsinkin nuorempana meikki oli ehdottomasti jonkinlainen suojamaski, vaikka en varsinaisesti ole koskaan välittänyt siitä, miten muut minut näkevät. Nuorempana meikkasin jopa kun oleskelin yksin mökillä, koska jostain syystä se kuului omiin rutiineihin.

Emeliina suhtautui meikkaamiseen jopa niin intohimoisesti, että hän työskenteli maskeeraajana muutamissa lyhytelokuvaprojekteissa.

Palo meikkaamiseen kuitenkin hiipui hiljalleen.

– Viimeisen parin vuoden aikana olen meikannut muutamaan otteeseen, kun se on itsestä tuntunut hyvältä ja innostavalta.

– Jossain kohtaa innostus laantui, ja pian huomasinkin meikkaavani lähinnä tottumuksesta.

–Aloin miettiä, miksi ihmeessä meikkaisin, jos se tuntuu lähinnä ärsyttävältä askareelta, Emeliina muistelee.

Toiseksi syyksi meikkaamisen lopettamiseen Emeliina nostaa mukavuudenhalun. Meikkaamisen sijaan Emeliina nukkuu aamuisin mieluummin pidempään.

– Jossain kohtaa meikkaaminen alkoi tuntua jopa taakalta. Aloin miettiä, miksi ihmeessä meikkaisin, jos se tuntuu lähinnä ärsyttävältä askareelta.

Emeliina kertoo kärsivänsä myös kemikaaliyliherkkyydestä. Oireita aiheuttivat muun muassa meikkien hajut.

– Tuntui mahdottomalta, kun esimerkiksi ripsivärin tuoksu pöllähti jatkuvasti nenään kävellessä, tai meikkivoiteen haju aiheutti migreenin välittömästi. Ihoni alkoi myös oireilla monista kosmetiikan aineista, ärtyi ja punoitti, eikä sopivia tuotteita ollut helppo löytää.

Emeliina muistuttaa, että myös meikkejä välttelevien on syytä puhdistaa ihoa säännöllisesti.

– Ihoni ehdottomasti tykkää meikittömyydestä, mutta siitä huolimatta sitä tulee puhdistaa, ja on huolehdittava muun muassa riittävästä vedenjuonnista. Rasvoittuminen on kuitenkin vähentynyt huomattavasti, eikä iholle enää juurikaan tule näppyjä.

”Itsetuntoni on parempi kuin aikoinaan meikin kanssa”

Vielä teinivuosina Fiia, 24, käytti aikaa vahvan meikin tekemiseen. Vuosi vuodelta meikkaamiseen käytetty aika kuitenkin väheni enemmän ja enemmän.

– Viime syksynä jätin ripsienpidennysten huoltamisen pois arkirutiinistani, vaikka kovasti pelkäsin, miten tulen pärjäämään ilman ”elämää helpottavia viuhkoja”. Nykyään en käytä edes ripsiväriä, koska en vaan yksinkertaisesti jaksa vaivautua.

Fiia on tyytyväinen ulkonäköönsä ilman meikkiä.

– Toki joskus on kiva panostaa ja näyttää nätiltä, mutta siihen ripsiväriin se panostaminen sitten jääkin.

Meikkaamisen lopettamisessa Fiian mukaan parasta on täysin puhdas iho.

– Kärsin vuosia sitten iho-ongelmista, jotka olen tässä parin kolmen vuoden aikana saanut kunnolla hallintaan, ja uskon että suurin syy on meikin käytön lopettaminen sekä kemikaalien ja vierasaineiden vetäminen minimiin.

Fiian päivittäisiin ihonhoidon rutiineihin kuuluu kasvojen peseminen Himalajan suolasaippualla. Toisinaan hän käyttää myös teepuuöljytuotteita.

– Itsetuntoni on oikeastaan parempi kuin aikoinaan meikin kanssa. Tuskin aion enää koskaan palata täyspäiväiseen meikkaamiseen.

Fiia käy ripsien kestotaivutuksessa eli lash liftissä aika ajoin. –En ole koskaan osannut edes tehdä silmämeikkiä – enkä vielä tänäkään päivänä osaa edes rajauksia väkertää silmiin, hän kertoo.

”Kasvojen ihon epäpuhtaudet olivat pian tiessään”

Eerika, 25, kertoo lopettaneensa meikkaamisen tultuaan täysi-ikäiseksi.

– Minulla oli melko huono ja finninen iho vielä silloin, kun käytin päivittäin meikkivoidetta.

Samalla kun meikkaamiseen käytetty aika säästyi, parani myös Eerikan iho.

– Tuntui pitkästä aikaa siltä, että iho sai taas hengittää. Kasvojen ihon epäpuhtaudet olivat pian tiessään.

Meikkaamisen lopettaminen kuitenkin vaikutti alkuun Eerikan itsetuntoon negatiivisesti.

– Kaikki meikkaavat kaverit tuntuivat paljon nätimmiltä.

– Kuitenkin kun siitä hieman kasvoin ja aikuistuin, itsetuntoni vain parani. Tajusin olevani oikeastaan melko luonnonkaunis. Nykyäänkin olen tyytyväinen itseeni luonnollisena.

–Olen tyytyväinen itseeni luonnollisena.

”En tarvitse meikkiä näyttääkseni kauniilta”

Olivia, 22, kertoo meikittömyyden johtuvan pitkälti siitä, ettei hän ole koskaan osannut meikata.

– Olen isäni kasvattama, ja niin sanotut tyttöjen jutut eivät ole koskaan olleet osa elämääni.

Olivia kertoo olevansa erityisen tyytyväinen siihen, ettei rahaa kulu meikkeihin.

– Muutamia vuosia sitten työskentelin asiakaspalvelijana ja saatoin laittaa vähän meikkiä töihin, mutta sekin sitten jäi. En jaksanut olla korjailemassa ja varomassa silmien hieraisua.

Olivia myöntää painineensa nuoruudessaan itsetunto-ongelmien kanssa.

– Vuosien saatossa olen oppinut rakastamaan itseäni tämmöisenä kuin olen. Koen, etten tarvitse meikkiä näyttääkseni kauniilta. Iho-ongelmia löytyy kyllä, mutta en anna niiden haitata minua, sillä ne ovat niin normaali asia ja niitä tulee lähes jokaiselle!

–Vuosien saatossa olen oppinut rakastamaan itseäni tämmöisenä kuin olen, Olivia sanoo.

”Nykyään minua jopa hävettää, jos minulla on paljon meikkiä”

Anna, 22, kertoo lopettaneensa meikkaamisen noin kolme vuotta sitten.

– Ennen kuljin täydessä tällingissä, olin sitten menossa kauppaan tai kavereiden kanssa ajelulle.

Annan aloittaessa uudessa työpaikassa suhtautuminen meikkaamiseen muuttui.

– Meikkaaminen ei tunnu työssäni tärkeältä, eikä ehkä edes sovi työpaikalleni, joten aloin vähentämään meikkiä. Samoihin aikoihin löysin myös oman pukeutumistyylini, johon sopii vain kevyt meikki.

Anna kertookin tuovansa tyylillään esiin sen, mitä hän haluaa ihmisten huomaavan.

– Nykyään minua jopa hävettää, jos minulla on paljon meikkiä – en ole silloin minä. Itsetunto on kasvanut todella paljon ja oloni on varmempi, kun en yritä meikillä olla jotain mitä en ole.