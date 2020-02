30 upeaa tyyliä vanhojen tansseista! Lukijat jakavat kuvat näyttävistä puvuistaan

Viivi Maikkulan käyttämä tanssipuku on 27 vuotta vanha. ”Sen on aikoinaan ommellut isoäitini äidilleni vanhojentanssipuvuksi. Puku on ollut myös kahdella tädilläni heidän vanhojen tansseissaan. Äitini olikin todella sentimentaalinen kun kerroin, että käytän hänen vanhaa tanssipukua, ja mielestäni tässä puvussa on todellista vanhojen aikojen henkeä. Perinteet kunniaan!”