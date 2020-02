Tunnetko jo tehokkaat ampullit? Tästä syystä ne ovat nyt haluttuja – ja sinunkin ihosi hyötyisi

Pienissä ampulleissa tulevat ihonhoitotuotteet antavat käyttäjälleen hauskan kotikemisti-olon.

Ihonhoidon tuoreimpiin trendeihin kuuluvat ampullit ovat saaneet alkunsa, mistäpä muualtakaan, kuin Koreasta. Ampulleihin pakkaaminen suojaa tuotteen tehoaineita mahdollisilta valo- ja happivaurioilta.

Esimerkiksi C-vitamiini hapettuu ja retinoli kärsii auringonvalossa, joten avatut purkit pitää käyttää loppuun vähintäänkin vuodessa.

Mikä ihmeen ampulli?

Ampullin ajatuksena on olla mahdollisimman paljon ehtaa tavaraa tiiviisti pakattuna: ne sisältävät tehoaineita prosentuaalisesti korkeamman määrän, kun mukana ei tarvitse olla esimerkiksi seerumeissa tai voiteissa usein mukana olevia emulgaattoreita, joita tarvitaan veden ja öljyn yhdistämiseen tuotteessa.

Ampulleissa on tuotetta aina yhden levityskerran verran, jolloin avaamattomat ampullit pysyvät varmasti tehokkaina aina pakkauksessa luvattuun viimeiseen käyttöpäivään asti. Ampulleihin pakkaaminen myös ehkäisee hävikkiä, kun tuote on valmiiksi annosteltu. Ampullit on yleensä tehty lasista tai kirkkaasta muovista, joten ne on helppo myös kierrättää.

L'Oréal Paris Revitalift Filler -ampulleissa on viikon kuuri kosteuttavaa hyaluronihappoa. 21,90 e.

Elizabeth Ardenin Vitamin C Ceramide Capsules Radiance Renewal Serum -kapseleissa yhdistyvät kirkastava C-vitamiini ja vahvistavat keramidit. 58 e / 30 kpl.

Dr.Ceuraclen Pure VC Mellight -ampullien sisältämä C-vitamiinijauhe aktivoituu, kun ampulli avataan. 158 e / Skincity.fi

Lähteet: Allure ja Refinery 29.