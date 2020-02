Oletko liian ankara kasvoillesi? Nämä asiat kosmetologit toivoisivat ihmisten ymmärtävän ihonhoidosta

Kosmetologit toivoisivat, että ihmiset antaisivat iholleen rangaistuksen sijaan armoa.

Leukaan ilmestynyttä näppyrykelmää tekee lähes vaistonvaraisesti mieli lähestyä pesemällä kasvot mahdollisimman tujulla putsarilla, jotta iho tuntuu jälkikäteen nitkuvan puhtaalta. Ihonhoidossa hyökkäys harvoin kuitenkaan on paras puolustus.

– Ihmiset kurittavat ihoaan turhaan. Paras hoito pieniin epäpuhtauksiin on yleensä paikallishoito. Sen sijaan voimakas akne voi vaatia myös reseptilääkkeitä, kertoo kosmetologi Riitta Käppi hoitola Kauneuspilkku Helsingistä.

Uskalla kuoria ihoa säännöllisesti!

Moni on ihoaan kohtaan ankara myös ajatuksissaan: ihon ajatellaan usein olevan huonommassa kunnossa kuin mitä se todellisuudessa on.

– Kysyessäni asiakkailta heidän ihostaan ja sen kunnosta, saan usein vastaukseksi listan ihon epäkohdista, kuten kuivuudesta tai epäpuhtaudesta. Ikävän usein keskitytään pieniin negatiivisiin asioihin, eikä huomata oman ihon ihanuutta, kosmetologi Maiju Asikainen Kauneushuone Kajosta sanoo.

Kosmetologi myös toivoisi, että ihoa, myös herkkää sellaista, uskallettaisiin kuoria säännöllisesti. Kun kuorinta-aine on mietitty oman ihon mukaan, se ei mene kuorinnasta rikki.

– PHA-happo on rakeeton, hellävarainen kuorinta, joka sopii myös ruusufinnille ja rosacealle, Asikainen neuvoo.

Yksi yleinen harhaluulo

Jos iho tuntuu pesun jälkeen kuivalta tai kiristelevältä tai meikki kakkuuntuu poskipäille karheisiin kohtiin, tulee helposti ensimmäiseksi mieleen, että vaivassa on kyse kuivasta ihotyypistä.

Todellisuudessa useimmiten kyse on kuitenkin pintakuivasta ihosta: ihotyyppi voi siis itsessään olla vaikka rasvainen, mutta pinta tarvitsee lisää kosteutta.

– Kuivuus ja kosteusköyhyys ovat kaksi eri asiaa, muistutti kosmetologi ja Diego dalla Palman kouluttaja Piia Pirtilä hiljattain kauneusjutussamme.

Kasvojen ihon kunnolla suuri yhteys itsetuntoon

Neuvoimme hiljattain puhumaan omalle peilikuvalle ja iholle kauniisti. Sävyllä, jolla itselleen puhuu oman päänsä sisällä, voi olla todella suuri vaikutus omaan mielialaan.

Kasvojen ihon kunnolla on myös todettu olevan suuri yhteys itsetuntoon. Olennaista on löytää juuri itselle sopiva hoitorutiinin sekä sopivat tuotteet: iho on todella yksilöllinen, ja se, mikä sopii kaverille, ei välttämättä ole paras tuote itselle. Käy kosmetologilla tai isojen tavaratalojen kosmetiikkapisteillä asiantuntijalla selvittämässä oma ihotyyppisi ja oikeat tuotteet.

Tee peruspesun ja -rasvauksen lisäksi pieniä hemmotteluhetkiä arkeen: kerran viikossa tehty kasvonaamio ja itselle tehty parin minuutin kasvohieronta saavat ihon kirkkaammaksi ja mielen pirteämmäksi saman tien.