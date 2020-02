Miksi melkein kaikilla on nyt huoleton ja ”laittamaton” tukka? Kampaaja nimeää kolme syytä

Laitettujenkin hiusten halutaan nyt näyttävän siltä, kuin niitä ei olisi käsitelty millään lailla. Kampaaja kertoo, mistä ilmiössä on kyse.

Muistatko vielä, kun takavuosina julkkikset Cristina Aguilerasta David Beckhamiin vaihtoivat hiustyyliä kuin paitaa?

Toisin on nyt. 2020-luvun alussa yhä useampi kulkee tyytyväisenä laittamattomassa, tai ainakin sen näköisessä, kuontalossa. Silmiinpistäviä leikkauksia ja raflaavia värjäyksiä on entistä harvemmalla. Hiukset pidetään mieluiten luonnontilassa, ja jos niitä jollain tapaa laitetaankin, sen ei ainakaan anneta näkyä.

Taakse ovat jääneet niin miesnutturat eli man bunit kuin ylioppilaslakkivärjäyksetkin.

Ilmiön huomaa paitsi katukuvassa myös esimerkiksi tv-sarjoissa, ja se koskee niin miehiä kuin naisiakin.

Yksi Me Naisten toimittajista kävi hiljattain muotitapahtumassa Kööpenhaminassa ja kertoi, että sielläkin liki kaikilla muodin ammattilaisilla ja suosituilla influenssereilla oli hiukset vain huolettomasti auki – siis ilman lämpökiharia tai ilmeistä suoristamista. Nekin harvat, joiden hiukset olivat kiinni, olivat sutaisseet suortuvansa joko perusponnarille tai rennolle niskasykerölle. Huolella aseteltuja kampauksia sen sijaan ei näkynyt.

”En ole tehnyt tälle mitään, se on luonnostaan tällainen”

Myös parturi-kampaaja Emilia Laitinen Saxcé-kampaamosta on huomannut ilmiön. Moni toivoo mahdollisimman luonnollista lopputulosta, ikään kuin ei olisi kampaajalla käynytkään.

– Monesti ihan varmistetaan, että eihän tästä tule liian hieno. Liian fiiniä kartetaan tosi paljon, Laitinen sanoo.

Laitisen mukaan hiusten ei enää haluta näyttävän esimerkiksi ilmiselvästi värjätyiltä tai kiharretuilta. Sen sijaan moni toivoo, että hiukset näyttävät terveiltä.

Vaikka kampaajalla käydään aiempaa harvemmin, moni satsaa edelleen tukkansa ulkonäköön ja haluaa lopputuloksen vain vaikuttavan vaivattomalta.

– Halutaan saada muut ajattelemaan, että ”en ole tehnyt tälle mitään, se on luonnostaan tällainen”. Voidaan esimerkiksi kihartaa hiukset aamulla, mutta sitten sotkea ne pörröön, jottei kukaan näe, että niiden eteen on nähnyt hirveästi vaivaa.

Oma itse – trendikkäästi ja helposti

Laitinen näkee ilmiön taustalla ainakin kolme asiaa.

Ensinnäkin mutkaton luonnollisuus nyt on yksinkertaisesti tämän hetken trendi. Athleisure-trendi porskuttaa, ja hiustenkin halutaan näyttävän siltä kuin olisi koska tahansa valmis salille: tukka vain ponnarille ja menoksi.

Laitinen myös uskoo, että ihmiset hyväksyvät nykypäivänä itsensä omana, ainutlaatuisena itsenään paremmin kuin ennen.

– Jos puhutaan vaikka 1950-luvusta, silloin ihmiset laittoivat hiuksensa samaan, tiettyyn muottiin, eikä voinut olla vaikka tosi erilaista kiharaa.

Laitisen mielestä trendissä on paljon hyvää. Luonnollinen hiustyyli tarkoittaa, että esimerkiksi luonnonkiharien hiusten kanssa ei tarvitse tapella, vaan kuontalo saa olla sellainen kuin se on, yleensä siis rennon pörröinen.

– Luonnonkihariin hiuksiin on liittynyt stigma, etteivät ne olisi siistit. Moni on suoristanut hiuksensa, jos on vaikka mennyt työhaastatteluun. Se, että saadaan maailma tottumaan luonnollisuuteen, on mielestäni hyvä asia.

Voisi kuvitella, että harventuneiden käyntien taustalla olisi myös nykypäivän kiireinen elämäntyyli. Laitinen ei kuitenkaan usko, että kyse on suoranaisesti ajanpuutteesta, vaan valinnoista.

– Minusta tuntuu, että kiire on aina ollut läsnä ihmisten elämässä. Ennen ei ollut elämässä niin paljoa helpotteita ja lapsiakin on ollut perheissä enemmän, mutta kyllä silti on ehditty laittaa rullat päähän. Kyse on vain siitä, mihin aikaa halutaan käyttää, hän sanoo.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Me Naisissa. Voit lukea sen täältä.

