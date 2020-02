193 senttiä pitkän Ellin, 24, tyylikikka korostaa vartaloa täydellisesti – pitkät naiset jakavat parhaat asuvinkkinsä

”Myös pitkät naiset saavat käyttää korkokenkiä!”

Miten pitkän naisen kannattaa pukeutua, entä mistä istuvia vaatteita oikein löytyy? Kysyimme asiaa viideltä tavalliselta suomalaisnaiselta, jotka ovat reippaasti suomalaisnaisten keskipituutta pidempiä.

Yksi suosikkivaate yli muiden

24-vuotias ja 193 senttiä pitkä Elli on aina ollut ystäviään pidempi.

– Oma suhtautumiseni pituuteeni on aina ollut melko positiivinen. Vartuin pienessä kylässä, jossa erilaisuus ei ollut ikinä ongelma kenellekään, kaikki saivat olla mitä olivat.

Ellin vanhemmat opettivat tyttärensä olemaan ylpeä senteistään.

–Jos pitkien mekkojen löytämisessä on vaikeuksia, suosittelen katsomaan merkkivaatteiden valmistajien mallistoja, sillä heidän mekkonsa ja hameensa ovat aina pidempiä kuin pikamuotivalmistajien.

– Suurkiitos tästä varsinkin äidilleni! Yksi asia, joka varmasti auttoi minua, oli koripallon pelaaminen ja tämän kautta pitkien ihmisten ympärillä oleminen.

Elli kuulee kommentteja pituudestaan joka päivä.

– Yleensä ihmiset ovat positiivisesti yllättyneitä ja haluavat vain kertoa sen minulle. Yksi kysymys on tullut todella tutuksi: ”Pelaatko koripalloa vai lentopalloa?”

Elli kertoo etsineensä itselleen ja pituudelleen sopivaa tyyliä jonkin aikaa. Luottovaatteeksi ovat nousseet korkeavyötäröiset housut.

– Ne näyttävät uskomattoman hyviltä pitkien naisten päällä! Ne korostavat muotoja ja tuovat esille naisellisuutta.

Talvisin Elli yhdistää korkeavyötäröisiin farkkuihin villapaidan tai villatakin.

– Farkkujen osto on vaikeaa pitkille naisille, mutta omat go to -farkkuni ovat Leviksen farkut, sillä merkillä on aina pitkiä malleja, jotka riittävät varmasti jopa minun pituiselleni.

–Kesäisin ihana tyyli koostuu korkeavyötäröisistä ja rennoista housuista yhdistettynä johonkin toppiin.

Business-tyyliin Elli valitsee mustat farkut ja bleiserin.

– Oma kikkani on kääriä hihat, jolloin niiden lyhyys ei tule esille niin vahvasti. Pitkät takit taas ovat pitkien naisten ystäviä, ne eivät näytä liian lyhyeltä!

Juhliin Elli pukeutuu mielellään jumpsuitiin, sillä mekon ja hameen kanssa tarvitsee usein pelätä helman lyhyyttä.

– Pitkän naisen kannattaa varmistaa, että mekon pituus on riittävä, muuten ne näyttävät mauttomalta, sillä sääremme ovat jo valmiiksi pitkät, eikä niitä tarvitse mielestäni sen enempää lyhyillä hameilla korostaa.

Loppujen lopuksi Ellin tärkein vinkki pitkille naisille on selkeä.

– Tärkein asuste, mitä pitkä nainen voi mielestäni kantaa, on itsevarmuus ja asenne – riippumatta siitä millainen asukokonaisuus päällä on!

”Ei ole mitään syytä vältellä kokkareita!”

181 senttiä pitkä Janiina, 29, kertoo pituuden hankaloittavan istuvien vaatteiden löytämistä.

– Usein vyötäröstä sopivien housujen lahkeet ovat liian lyhyet, ja takeissa ei ole tarpeeksi pitkiä hihoja. Pitkän selän takia paidat ovat usein napapaitoja, ja minihameet taas näyttävät ihan mineiltä. Pituus vaikuttaa myös kenkiin – kengänkokoni on 42, joten nättejä kenkiä on vaikea löytää.

Janiinan paras vinkki pitkien naisten pukeutumiseen on rohkeus.

– Pitkätkin naiset saavat käyttää värikkäitä vaatteita ja mekkoja sekä erottua. Ei ole mitään syytä vältellä korkkareita! Itse käytän jopa 13 sentin korkoja.

Vaikka Janiina onkin sujut vartalonsa kanssa, aina niin ei ole ollut.

– Nuorempana vihasin olla pitkä, koska olin pidempi kuin ikäiseni pojat. Lapsena minua kutsuttiin lipputangoksi ja kiusattiin koulussa, kunnes aloitin koripallon, jossa pituudesta oli hyötyä. Vanhemmiten olen ymmärtänyt, kuinka hienoa on olla pitkä nainen ja olen todella ylpeä siitä.

– Nykyisin saan kehuja siitä, kuinka hyvältä näytän. Pitkät miehet ovat kivoja ja tykkäävät pitkistä naisista, ja kaksimetrisen miehen vieressä saa tuntea itsensä pieneksi, Janiina lisää pilke silmäkulmassa.

”Kyseinen tyyli lyhentää minua hieman”

23-vuotias ja 184 senttiä pitkä Salla joutuu jättämään mieluisan vaatekappaleen usein ostamatta hihaongelman vuoksi. Se ei kuitenkaan estä häntä nauttimasta pituudestaan.

– Rakastan pituuttani, sillä se saa minut erottumaan muista. Myönnän, että yläasteella pituus oli minulle ongelma, kun pojat olivat minua lyhyempiä. Se sai minut häpeämään pituuttani ja seisomaan aina kasassa.

– Ja voin kertoa, että se vasta niitä selkäongelmia tuokin, Salla lisää.

Pukeutumisessa Salla suosii mielellään kaksiosaisia asuja.

– Minulla on semmoinen fiilis, että kyseinen tyyli lyhentää minua hieman, sillä se niin sanotusti katkaisee minut ”kahteen osaan”. Toisinaan käytän myös haalareita, enkä koe niiden mitenkään pidentävän minua. Yleensä käytän aina korkokenkiä.

”Suosi pitkien naisten mallistoja”

186 senttiä pitkä Tiia, 17, on todennut pitkille naisille sopiviksi vaatekaupoiksi Gina Tricotin, Zalandon ja Asoksen, joilta löytyy erityisesti pitkille tarkoitettuja tall-mallistoja.

– Mielestäni on kurjaa, että pitkille ihmisille on vaikea löytää vaatteita kivijalkakaupoista, siihen saisi useampi vaateliike panostaa!

Tiian suosikkivaatteita ovat maksimekot, jotka korostavat hänen pituuttaan.

– Tyylivinkkeinä sanoisin, että on vain koitettava löytää itselle sopivan pituisia vaatteita, vaikka se välillä onkin hankalaa. Mielestäni on kaunista korostaa pitkiä jalkoja esimerkiksi pillifarkuilla. Lyhyet ja tiukat paidat taas korostavat pitkää selkää.

Isoäidin sanat auttoivat yli häpeästä

189 senttiä pitkän Emilian, 24, epävarmuus omaa pituutta kohtaan muuttui isoäidin ansiosta.

– Hän totesi minulle yhtenä päivänä: ”Tulet elämään kroppasi ja pituutesi kanssa koko loppuelämäsi, aiotko kantaa sen selkä kyyryssä vai ylpeydellä?” Tämän kysymyksen jälkeen en ole päivääkään hävennyt pituuttani. Nykyään koen pituuteni voimavarana, kannan sentit ylpeänä ja se on iso osa identiteettiäni.

Myös Emilialta löytyy vinkkejä pitkien naisten tyyliin.

– Kesällä pukeutuminen on helppoa hameiden ja shortsien kanssa. Talvisin onneksi pitkävartiset kengät peittävät lyhyet lahkeet ja ylisuurissa villapaidoissa riittää hihapituus. Puolipitkähihaiset neuletakit ja jakut ovat luottovaatteitani vähän parempaan pukeutumiseen.